財仔股東向街客借錢無法還款　高息定存招徠　涉款逾千萬

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-05-10 07:00

財務公司高息放貸屢見不鮮，卻竟有財務公司反向「街客」借錢。一間名為「英達財務」的公司，涉以年息13厘高息「定期存款」包裝吸客，事實上卻是英達股東以個人名義向街客借款。有市民不虞有詐，貪圖高息將畢生積蓄200萬元注資，終連本金都取回不了，上門追討時更發現共有15人被騙，涉款共逾千萬。《香港01》發現，該財務公司現已不再營業，公司股東在宣稱不能還錢之前，亦以逾2,900萬元拋售名下豪宅，她持有的其他公司亦再聯絡不上。

投資百萬「定期存款」 從未思慮是否合法

事主Betty（化名）受訪表示，過往沒有投資經驗，見積蓄漸多，於2019年4月經好友推介知悉一間名為「英達財務公司」，當時其好友向她保證，存款至英達「高息又穩陣」，她遂將100萬元投資英達作「定期存款」。

Betty憶述，當時一心信朋友，「冇諗太多」，從未考慮英達是否合法存款公司，甚至無到訪英達的辦公室，只是從一名叫「華姐」的英達職員接過借據，簽妥然後就將款項轉賬。

Betty坦承，因當初貪心沒留意借貸細節，連梁展蕙本人都未睹一面。（歐嘉樂攝）

股東承諾償13厘年息 財務公司列擔保人

翻查借據，Betty被列為「貸款人」，惟借款方並非英達財務公司，而是其公司股東梁展蕙，英達則為借貸的「擔保人」。貸款為期兩年，每月利率1.1％，即年利率13.2％，借出100萬元，每月可獲利息1.1萬元。

Betty承認，當時萌生貪念，覺得息率「跑贏大市」，遂答應貸款。她說簽借據後一年都無大礙，借款方每月準時還息1.1萬元，使她認定對方有保證，不虞有詐，遂於2020年4月「加碼」多100萬元，前後一共借出200萬元。

「加碼」貸款的月息稍低，有1％，即年利率12％，借款人同為梁展蕙，擔保人仍是英達，合約年期為一1年，意味借款方需於今年4月連本帶利還款予向Betty。

200萬本金歸還無期

直至今年4月初，英達突然致電Betty，稱公司方面不能按時還錢，着她通容等待。Betty擔心墮入騙局，遂「踩上門」追數，並發現同時有約15名苦主面對同樣情況，每人各被英達拖欠數十至數百萬，涉款共逾1000萬。

被問到會否猜疑當初介紹她存款的朋友，Betty斷言不會，稱大家「幾十年朋友」，又指對方都存了500萬元在英達，現未能取回，覺得朋友站在同一陣線，「我哋都係苦主」。Betty說，被騙去的200萬元乃畢生積蓄，儲了超過20年，「自己貪心，因為覺得利息高。這個教訓真係太大，以後不會亂信人了」。

Betty坦對200萬積蓄血本無歸感無助徬徨。（歐嘉樂攝）

股東出任六間財務公司董事

據公司註冊處資料，英達財務公司的股東為梁展蕙，她的資料與借據上借貸人資料相符；公司董事則為男子吳俊豪。除英達外，梁亦出任另至少六間財務、投資、貿易公司董事，其通訊地址則報稱何文田一幢豪宅高層。至於出任英達董事的吳俊豪，他亦另外擔任其他三間財務或信貸公司董事，報稱住在葵涌一個公屋單位。

辦公室重門深鎖

記者前往英達財務公司門址，發現該處的確是辦公室，門口亦有寫上「英達財務」、「金溢財務」兩間公司名稱，惟室內空無一人，文件、公函散落地上。「金溢財務」同由梁展蕙擔任董事。

英達股東報稱居住何文田山畔，她今年1月以超過2900萬出售單位。（王海圖攝）

年初沽售豪宅

記者致電梁展蕙查詢，被問到英達是否接受定期存款、是否不能還款時，她匆匆收線。記者之後以短訊向其查詢，截稿前未有回覆。

不過，翻查土地登記冊，梁展蕙早於英達宣稱未能還款前，已於今年1月下旬以逾2,900萬元出售何文田山畔單位。

英達董事吳俊豪母親稱吳久未回家，現已不知兒子去向。（香港01記者攝）

至於英達董事吳俊豪，記者亦曾造訪他葵涌公屋單位，由吳母應門。惟吳母說，吳俊豪早已遷出單位，不知他現在去向，無奈稱「我都搵佢唔到」。

放債人牌照2月到期

截至今年3月31日，英達財務公司曾在放債人牌照持牌人名單上，惟牌照已於今年2月到期，現正申請牌照續期。不過，在本港存款機構的認可機構名單中，無論是「持牌銀行」、「有限制牌照銀行」、「接受存款公司」，均未見英達在列。

金管局回覆查詢稱，英達並非認可機構，即英達法律上並不允許接受存款。

律師梁永鏗指事件不排除有刑事成份，籲苦主們報警。（資料圖片／羅君豪攝）

律師稱或涉詐騙 籲苦主盡快報警

律師梁永鏗指出，根據借據所述，借款人為梁姓女子，而英達只為擔保人，貸款性質談不上「定期存款」，只屬普通私人借貸，理論上沒有違法。不過，梁永鏗指，若事件牽涉多名苦主，「個個講嘅故事都差不多」，均指英達以定期存款作招徠，警方則可循欺詐罪方向調查。

梁永鏗建議，事主應盡快報警立案，讓警方凍結銀行戶口，有助起回騙款。他又稱，一旦借款人在限期後仍未還款，事主可循民事方向，要求法庭頒令破產，破產管理署可接管資產用作還債。