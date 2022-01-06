傅氏南生圍地獲批建2500伙　含560居屋　林鄭濕地公園大計遇阻

恒基（0012）及傅老榕家族2015年提出南生圍「雙生共融」發展計劃，欲建逾2500個私宅及資助房屋，遭城規會否決後提出上訴。城規上訴委員團近日通過上訴，並公開判詞，當中提到漁護署及規劃署，對項目的立場，在某些方面並不易理解、不一致、不公平。

傅氏家族旗下的廣興置業集團指歡迎裁決，集團行政總裁傅厚澤更形容是雙贏局面，認為可同時兼顧房屋的迫切需求及保育。

南生圍「雙生共融」發展計劃的95公頃土地，去年落入特首林鄭月娥《施政報告》中提出，收地建設三大濕地公園的範圍。發展計劃現時獲通過，林鄭「破格」的濕地公園計劃，未上馬已添變數。



▼南生圍▼



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恒地及前澳門賭王傅老榕家族，持有至少95公頃南生圍地皮，2015年提出南生圍「雙生共融」發展計劃，申請將建屋量由原獲批的100幢村屋，增至約2,500個單位。根據發展商向城規會提交的文件，計劃包括興建560個居屋（或資助房屋）單位，佔總建屋量逾兩成。

計劃亦提出建設護老中心、旅客中心、濕地改善區、甩洲自然保育區等。

傅氏提出的南生圍「雙生共融」發展計劃，提出將建屋2,500伙，當中包括居屋單位。（廣興置業網頁）

城規會2016年及2017年否決申請後，發展商就提出上訴。「城市規劃上訴委員團」去年11月審結案件後，通過上訴，駁回城規會原先決議，並於今日（6日）公開判詞。

五名上訴委員 非全體通過

判詞指出，規劃署及漁護署對項目的立場，雖然用意良好，但並不易理解、不一致、不公平。判詞指出，委員團是以大比數批准上訴，亦即委員團五人立場並不一致。判詞只由委員團主席蔡源福資深大律師、成員王東昇、凌潔心簽署。有報道指出，委員會以三比二通過相關項目。

廣興置業集團行政總裁傅厚澤形容通過計劃是「雙贏」，認為可同時兼顧房屋的迫切需求及保育。（傅德蔭基金圖片）

傅厚澤首開腔：應付房屋迫切需求

傅氏家族旗下的廣興置業集團指歡迎裁決，集團行政總裁傅厚澤形容通過計劃是「雙贏」，認為可融合政府開發新界的藍圖，應付公共與私人房屋的迫切需求，同時亦創造新環境服務長者和年青人：「最重要是落實即成方案，加快改善被忽略多年的生態環境保護區。」

傳氏形容南生圍項目的申請，符合北部都會發展策略報告内倡議「發展與保育共存」的精神。（資料圖片／梁銘康攝）

「雙生共融」發言人、註冊測量師温文儀表示，計劃獲通過，政府將提前落實北部都會區計劃，包括可保育154.4公頃濕地及數十億元補地價。温文儀又指，發展商一力承擔濕地保育方案的開支，項目供應的2,500個住宅單位，部份將成為政府資助房屋單位或青年宿社，形容申請符合北部都會發展策略報告内倡議「發展與保育共存」的精神。

特首林鄭月娥去年10月發表《施政報告》，提出收回數百公頃私人魚塘、濕地，建設三大濕地公園。恒地及傅氏家族持有的南生圍土地，正正落入範圍最大的南生圍濕地公園中，佔南生圍濕地公園面積約四分之一。

林鄭月娥在2021年《施政報告》提出，要建立三個濕地保育公園。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

林鄭倡建400公頃南生圍濕地公園 獲批建屋添變數

林鄭去年發表《施政報告》，提出收地建設濕地公園計劃時，城規上訴委員團已審結南生圍「雙生共融」發展計劃上訴案。傅氏家族發言人當時回應《香港01》指，「此時希望沒有任何人刻意影響上訴委員會的決定。」

恒地及傅氏家族持有的南生圍土地，正正落入煉鄭提出、範圍最大的南生圍濕地公園中。（城規會文件）

現時城市規劃上訴委員團通過南生圍「雙生共融」項目的上訴，批出規劃許可，有效期5年，意味發展商已跨過其中一個最大的阻礙，林鄭的濕地公園計劃或因此受阻。

恒地及傅氏家族持有的南生圍地皮，原本由「南生圍建業有限公司」持有，傅氏於1957年買入該公司。公司董事傅厚澤曾表示，「祖父購入南生圍的魚塘及農地，希望有天闢建一個小屋邨，以緬懷其出生成長的廣東農村故鄉。」

南生圍建業於1965年獲當時行政局批准，可於地皮上興建約100幢村屋，補地價3.1萬元，惟一直未展開工程。

1990年代，傳氏將「南生圍建業有限公司」一半股權，售予恒基地產後，公司向城規會申請，於該處發展住宅及高爾夫球場，並於甩洲地盤建立自然保護區。申請遭城規會否決後，發展商上訴至英國樞密院，獲有條件情況下准許，惟後來多番申請延長展開發展期限。

傳氏的南生圍項目增加建屋量申請，過往多次闖城規會都失敗而回。（廣興置業圖片）

至2010年，城規會拒絕發展商再度延期的申請，傅氏家族的廣興置業集團翌年重新主導南生圍項目，並於2012年提交全新發展方案，申請約建屋量大幅增加至逾2500個單位，並於2015年提出南生圍「雙生共融」發展計劃。