施政報告｜南生圍擬建濕地公園　傅老榕家族：冀無人影響城規上訴

特首林鄭月娥今年《施政報告》提出建設三大濕地公園，其中範圍最大的南生圍濕地公園的地皮，由恒基（0012）及傅老榕家族共同持有。

《香港01》發現，該地早於半世紀前，已獲當局批准建約100幢村屋，但財團希望有更大發展，與政府打官司多年，更上訴至英國樞密院；多年來屢次變更規劃均遭城規會否決，最新欲建逾2500個私宅及資助房屋，城規上訴委員會去年11月已審結案件，但至今未頒下判詞。

林鄭的「破格」思維，勢必再影響南生圍規劃。傅氏家族首度開腔，回應《香港01》查詢時稱「希望沒有任何人刻意影響城規上訴委員會的決定」，亦指政府曾以涉及非常龐大開支為由，表明不會收回私人濕地作保育。



▼南生圍▼



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1965年補地價 獲准建100幢村屋

政府擬收回的私人魚塘、濕地中，恒地及前澳門賭王傅老榕家族持有的南生圍地皮，佔地至少95公頃。

傅氏早於1957年，買入持有該地皮的「南生圍建業有限公司」。公司董事傅厚澤曾表示，「祖父購入南生圍的魚塘及農地，希望有天闢建一個小屋邨，以緬懷其出生成長的廣東農村故鄉。」

南生圍建業於1965年獲當時行政局批准，於地皮上可興建約100幢村屋，補地價3.1萬元。

南生圍建業有限公司由傅氏家族和恒基各持一半股權，傅厚澤為公司董事。（傅德蔭基金圖片）

90年代售半股權予恒基 曾上訴至樞密院

不過，獲批建屋後，傅氏一直未展開工程，至1990年代將「南生圍建業有限公司」一半股權，售予恒基地產。

「南生圍建業有限公司」於1992年向城規會申請，於該處發展住宅及高爾夫球場，並於甩洲地盤建立自然保護區。城規會否決後，發展商上訴至英國樞密院，最後獲有條件情況下准許。

特首林鄭月娥今年《施政報告》提出建設三大濕地公園，當中範圍最大的南生圍濕地公園的地皮，由恒基（0012）及傅老榕家族共同持有。（資料圖片／梁銘康攝）

城規多次否決發展申請 上訴聆訊完結未頒判詞

不過，發展商後來多番申請延長展開發展期限，至2010年城規會拒絕再批出延期。傅氏家族的廣興置業於2011年重新主導南生圍項目，翌年向城規會提交全新發展方案，申請增加建屋量，申請規模大幅增加至逾2500個單位。

傅氏2013年及2016年，兩度向城規會提交新的發展方案。（城規會文件）

申請經多番延期，城規會於2016年1月否決申請。傅氏分別再就2013年及2016年的兩個被否決方案，向「城市規劃上訴委員團」提出上訴。聆訊去年11月結束，但至今未頒下判詞。

傅氏提交的計劃中，預留地皮興建居屋及護老中心。（廣興置業網頁）

傅氏首開腔回應

不過，無論上訴是否得直，傅氏可擁60年代已向政府補地價興建100幢村屋的建屋許可。不過林鄭月娥在今年《施政報告》，「破格」提出要新建三個濕地公園，南生圍為其中之一，勢必影響傅氏與恒基財團的發展大計。

傅氏家族首度開腔，回應《香港01》查詢，指城規上訴委員會目前正準備判詞，「此時希望沒有任何人刻意影響上訴委員會的決定。」

發言人表示，2015年提交「雙生共融」項目的計劃方案，當時政府表明因涉龐大開支，不會收回私人濕地進行保育。翻查資料，2004年11月時任環境運輸及工務局局長廖秀冬公布「新自然保育政策」，指收地、換地、在場外採取緩解措施等方案，涉龐大財政和土地資源，均不可行。

林鄭月娥在2021年《施政報告》提出，要建立三個濕地保育公園。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

發言人指，如提出的方案獲通過，政府將免費取得144公頃濕地，以及數十億元補地價款；該項目將會為社區供應2,500個住宅單位，當中部份能成為政府資助房屋單位；如政府不在該地皮設資助房單位，可考慮將改建成青年旅社。

發言人認為提出的保育方案，開支由發展商承擔，並可以即時為濕地進行保育，為政府節省開支，並投放該資源發展更有需要的「北部都會區」。

南生圍1965年獲批的建屋地契對發展商相當辣，若無政府的支援，發展商要建屋絕非易事。（廣興置業圖片）

建屋條款相當辣 政府不提供排污渠、食水、連接路

值得注意的是，南生圍1965年獲批的建屋地契對發展商相當辣，列明政府不提供排污渠，不承諾何時可以提供，亦不能提供食水。

另外，地皮連接新田公路的道路，發展商要自行興建及維修。換言之，若無政府的支援，發展商要建屋絕非易事。