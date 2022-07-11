林鄭卸任丨首回覆太古廣場前特首辦詳情　三年租金加裝修逾2200萬

政府於金鐘太古廣場設新前特首辦，予前特首林鄭月娥辦公，惟一直未公布其租金及內部面積。

《香港01》自上月22日起多次向行政署查詢該辦公室面積、租金和裝修等開支及如何應付新增開支，行政署相隔近三星期，今日（11日）終回覆指，辦公室面積約2,800平方呎，月租37.7萬元，即年花逾452萬元公帑。

另外，行政署稱前特首辦裝修費用約870萬元，三年租金加裝修逾2,200萬元。相較約5,400平方呎堅尼地道28號的前特首辦，當時的裝修費僅為280萬元。



▼設於太古廣場一座8樓的前特首辦 ▼



政府早前公布，由於位於堅尼地道28號的前特首辦公室僅能供三名前特首使用，故前特首林鄭月娥卸任後，會租用金鐘太古廣場一座806室作為新前特首辦，以支援其進行推廣和禮節性工作。不過，行政署一直未有公開租用辦公室所動用的公帑。

詢問租金裝修費用 行政署起初稱「沒有補充」

《香港01》由自上月22日起，至少四次以電郵向政務司司長辦公室行政署追問行政署該辦公室面積、租金和裝修等開支及如何應付新增開支。行政署起初稱沒有補充，拒絕回覆租金及裝修費等詳情。

期間，記者要求署方解釋拒絕提供相關答覆的原因，行政署及後稱會再作回覆，至《香港01》在29日刊登推算辦公室約40萬元租金報道，署方仍一直拒絕提供回覆日期。

記者期間多次電話及電郵追問，稱回覆時間不合理，表明或會向申訴專員公署投訴，並要求在今日 （11日）內回覆。

▼記者連日追問行政署有關租用太古廣場辦公室詳情▼



三星期後終回覆 月租37.7萬元、裝修費870萬元

行政署最終相隔近三星期後回覆，並透露前特首辦內部樓面面積約為2,874平方呎（267平方米），租用期為3年，每月淨租金約為37.7萬元。惟發言人沒有回應每月其他雜費等開支，亦未有交代相關辦公室可供多少名前特首使用。

行政署一直表示，租用的單位是806室，但按署方提供的單位面積，及太古廣場一座的圖則推斷，前特首辦應同時租用了807室。記者6月底到訪太古廣場，亦發現806室與相鄰的807室正在裝修，裝修工人當時透露，兩個單位是打通的。

中區甲廈普遍減租逾10% 前特首辦租金疫市升3.6％

翻查資料，上手租客也是同時租用兩個單位，市場引述建築面積為3300方呎，該辦公室於2016年8月至2021年7月之間，月租36.4萬元，再另加每月3.47萬至4.02萬元冷氣及管理費。本年5月，有大型代理行發表報告指出，中區甲廈減租吸引租客，包括金鐘太古廣場三期及中環中心等高層單位，呎租較之前低一至三成，而現時政府卻於疫市加租租入單位。

換言之，未計寫字樓的差餉（一般由租客繳付），該單位37.7萬元月租加上約4萬元冷氣及管理費，每月的開支超過40萬元。政府為林鄭月娥租用三年辦公室連同裝修費、冷氣及及管理費，未計支援人員的薪津，估計涉及至少超過2,310萬元公帑。

政府公布在金鐘太古廣場設立新的前任特首辦公室，以支援其進行推廣和禮節性工作。（呂穎姍攝）

豪華裝修 連傢俬每呎約3,100元

行政署解釋，考慮到須切合前特首的身份，並符合在位置、交通、便利會見各界人士及保安等方面的運作要求，故決定在中環或金鐘設立有關辦公室。署方又指，由於該區已無合適政府處所，加上太古廣場一座在面積上符合設立前特首辦的要求，並認為租金屬市場合理水平。

另外，行政署亦透露，辦公室的裝修規格及要求須切合前特首的身份及按警方就保安考慮作出的指示規劃，有關裝修工程由建築署負責，工程費用（包括傢俬及設備）約870萬元，即平均裝修成本約為每呎3,100元。

前特首林鄭月娥卸任後，會於金鐘太古廣場806室作為新前特首辦繼續進行推廣和禮節性工作。（林鄭月娥FB）

堅尼地道前特首辦 2007年裝修費280萬元

根據戴德梁行最新發布《2022年亞太地區辦公空間裝修成本指標》，顯示香港寫字樓每呎平均裝修成本約1,082港元，而如裝修成本每呎超過1,410港元已屬高級規格的裝修方案。

相較樓面面積5,382平方呎、位於堅尼地道28號的前特首辦在2007年的裝修費僅為280萬元，為今次裝修費用的三分之一，當中已包括外牆翻新、重新裝置中央冷氣、電線及天台防水工程。

▼堅尼地道28號的前特首辦▼



翻查資料，政府於2005年委任獨立委員會研究特首離任後安排，當時委員會建議，應在政府現有的物業內設立一個為所有前任特首服務的辦公室。

至於為何未有遵從獨立委員會當時建議，行政署則未有回覆，僅指若將來有合適的政府物業或其他物業可用作前特首辦，政府會按實際情況，考慮搬遷或重置位於金鐘的前特首辦。