梁振英又開新公司　「融入國家發展大局基金會」將統籌梁營四機構

全國政協副主席梁振英再開新公司。《香港01》發現，梁振英10月成為「融入國家發展大局基金會有限公司」董事，全國政協委員張志剛、劉炳章及華置主席劉鳴煒等人出任基金會理事。

梁振英對記者表示，新的基金會將統籌他之前成立的「一帶一路國際合作香港中心」、「大灣區香港中心」、「大灣區國際信息科技協會」，及將推出的「中醫藥產業鏈香港中心」四個機構，花了兩年的構思及籌備。



全國政協副主席梁振英成立「融入國家發展大局基金會」，指花了兩年的構思及籌備。（資料圖片／梁鵬威攝）

2020年成立 上月CY正式現身

梁振英新成立的基金會，公司原名為「融入國家發展大局聯盟有限公司」，於2020年12月成立。公司創辦人為梁振英「慣用」的律師、薛馮鄺岑律師行高級合夥人薛建平，以及同一律師行的合夥人陳維良，又使用該律師行為公司註冊地址。

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成員包括張志剛、劉鳴煒、高靜芝等

至今年10月，公司改名為「融入國家發展大局基金會有限公司」，梁振英亦於同月代替陳維良，出任公司董事。另外，平機會前主席鄧爾邦、全國政協委員張志剛、劉炳章、華置主席劉鳴煒、前中央政策組全職顧問高靜芝，及中銀香港前總裁岳毅，亦於同日獲委任為公司董事。

構思、準備兩年 現正式運作

梁振英接受《香港01》查詢時指，2018年11月，國家主席習近平於國家改革開放40周年的慶祝活動上，提出「四個希望」，其中一點是希望港澳更主動融入國家發展大局，故兩年前透過律師成立公司。他指經過兩年的構思及準備，基金會於今年11月正式運作。

除梁振英外，林鄭月娥在任特首時亦曾於《施政報告》中提到要香港融入國家發展大局。（資料圖片／歐嘉樂攝）

成為「一級機構」 統籌一帶一路、大灣區等四公司

梁振英表示，過去五年，由他牽頭成立的「一帶一路國際合作香港中心」及「大灣區香港中心」，已進行一連串融入國家發展大局的工作，找尋新的發展機遇，讓青年有更大舞台學以致用。他指，早前成立了「大灣區國際信息科技協會」，推動大灣區廣東省城市和香港之間「信息流」的工作，又即將與中醫業專家及業界推出「中醫藥產業鏈香港中心」，提高香港中醫藥服務及銷售水平。

梁振英指，上述四個機構的工作目標都是「融入國家發展大局」，新的基金會將作為「一級機構」統籌四個機構及分配資源。他指，基金會理事皆是「一帶一路國際合作香港中心」及「大灣區香港中心」的董事，暫未打算加入新的董事。

行政長官李家超於新一份《施政報告》中亦提到，政府將成立「融入國家發展大局督導組」。（資料圖片／李澤彤攝）

李家超施政報告 成立「融入國家發展大局督導組」

2018年10月，時任特首林鄭月娥於《施政報告》中提到，要「在中央支持香港融入國家發展大局的前提下」，積極參與「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展。林鄭月娥更於2021年、任內最後一份《施政報告》的經濟篇章，開宗明義以「融入國家發展大局」為題。

至今年10月，行政長官李家超於新一份《施政報告》中亦提到，政府將成立「融入國家發展大局督導組」，由行政長官擔任組長，三位司長任副組長，推進及督導跨局工作，加強與內地機構溝通，並定期舉行國家政策解讀活動，又訂下四大工作領域。