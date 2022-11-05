梁振英：若認為「政治中立」可不愛國　等同懷疑阿媽唔係女人

撰文：文維廣
出版：更新：

公務員事務局局長楊何蓓茵日前透露，《公務員守則》將刪除「政治中立」字眼，因為公眾對字眼有不同演繹。全國政協副主席、前特首梁振英今（5日）再撰文反對，指文字不能光看字面，舉例人雖是動物，但大家明白「愛護動物協會」的「動物」並不包含人，愛協毋須改名、亦沒演繹問題，更不會有人將虐兒個案向愛協舉報。
他指，「政治中立」是指公務員不論政治立場或政治關係，都必須執行上級交帶的工作，不得抗命或陽奉陰違。而公務員必須效忠國家是天經地義、不言而喻，與「政治中立」並行不悖。

刪政治中立添亂　反國反港人士最喜歡亂

梁振英指，如果懷疑「政治中立」可被演繹為「公務員可不效忠自己國家」，就等於懷疑自己的阿媽不是女人。他說，文字的含義不能光看字面，譬如「主要官員」在政府架構中指的是特定一批官員，而非字面上理解為任何位居要職的官員；「問責制官員」指的也是特定一群，並不表示這一群官員以外的其他官員就不必問責。

人雖是動物　但虐兒向愛護動物協會舉報？

他指在公務員問題上，過去幾年，確有人出於自己的政治立場或政治關係拒絕執行上級任務，要解決這個問題，不是將「政治中立」改為另外一個同樣可以引起所謂「演繹」問題的字眼，而是要向全體公務員做好解釋工作，重申刪走「政治中立」字眼，又沒有完全避免「演繹」問題的說法，只會引起混亂，「在香港和外國反對國家和香港的人最喜歡混亂」。

公務員守則刪政治中立　梁振英：徒為反對者添彈藥　中立也要愛國公務員守則將刪政治中立　表現欠佳免職　楊何蓓茵：有空間做多啲新版公務員守則刪「政治中立」　楊何蓓茵：不得以此藉口拒絕任務公務員學院院長郭蔭庶：做好思想教育　政治中立不等於政治無知高永文：夏寶龍認同公僕不應受縛政治中立　愛國者須做到「五有」陳澤銘獲選律師會新會長：秉持政治中立　林鄭意見若有道理會聆聽聶德權指愛國者治港屬基本要求　公務員政治中立不等於不能有立場
梁振英
公務員