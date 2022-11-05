梁振英：若認為「政治中立」可不愛國　等同懷疑阿媽唔係女人

公務員事務局局長楊何蓓茵日前透露，《公務員守則》將刪除「政治中立」字眼，因為公眾對字眼有不同演繹。全國政協副主席、前特首梁振英今（5日）再撰文反對，指文字不能光看字面，舉例人雖是動物，但大家明白「愛護動物協會」的「動物」並不包含人，愛協毋須改名、亦沒演繹問題，更不會有人將虐兒個案向愛協舉報。

他指，「政治中立」是指公務員不論政治立場或政治關係，都必須執行上級交帶的工作，不得抗命或陽奉陰違。而公務員必須效忠國家是天經地義、不言而喻，與「政治中立」並行不悖。



刪政治中立添亂 反國反港人士最喜歡亂

梁振英指，如果懷疑「政治中立」可被演繹為「公務員可不效忠自己國家」，就等於懷疑自己的阿媽不是女人。他說，文字的含義不能光看字面，譬如「主要官員」在政府架構中指的是特定一批官員，而非字面上理解為任何位居要職的官員；「問責制官員」指的也是特定一群，並不表示這一群官員以外的其他官員就不必問責。

人雖是動物 但虐兒向愛護動物協會舉報？

他指在公務員問題上，過去幾年，確有人出於自己的政治立場或政治關係拒絕執行上級任務，要解決這個問題，不是將「政治中立」改為另外一個同樣可以引起所謂「演繹」問題的字眼，而是要向全體公務員做好解釋工作，重申刪走「政治中立」字眼，又沒有完全避免「演繹」問題的說法，只會引起混亂，「在香港和外國反對國家和香港的人最喜歡混亂」。