大圍佛教黃允畋中學違規拆主力牆擴建校長室　面積為康城單位六倍

《香港01》調查發現，大圍美林邨佛教黃允畋中學在4月擴建校長室時，違規拆除約3.6米乘2.7米主力牆，面積是康城拆主力牆單位的六倍。學校承認承建商錯誤地將其中一幅主力牆拆除，稱已即時主動通報房屋署，在8月完成修復工程，工程由校董捐助，不涉公帑。

不過房屋署則稱，在6月接獲投訴，發現校長室部份結構牆被拆，雖對結構無即時危險，已要求校方還原。教育局稱已指令學校調查及交報告，如確認違規會嚴厲警告。工程師估計，還原工程或需30萬元。



大圍美林邨佛教黃允畋中學在4月擴建校長室時，違規拆除約3.6米乘2.7米主力牆，擴建一倍至250平方呎。涉事工人身後位置（圓圈）是拆除的主力牆，曾開鑿為門口，紅圈為疑似鋼筋。（受訪者提供）

校長室擴建面積倍增

大圍美林邨佛教黃允畋中學的校長室位處地下的校務處內，只有約125平方呎。有前教職員透露，校長李鏡品在4月時，以改建新會議室為由，拆除校長室旁邊近500平方呎的英文課室，一半作為會議室，四分之一作為校長室擴建，餘下的作為儲物室。擴建後校長室面積倍增至250呎。

估計拆除約3.6米乘2.7米主力牆 厚約0.125米

拆除英文室工程在4月復活節期間的十多日完成，並將連接校長室及英文室的主力牆拆除。拆除的主力牆為3.6米闊及2.7米高，厚度約0.125米。

校長室擴建後，擺放多了一張枱及數張椅子作開會用，在校長室外的同一幅主力牆亦開鑿了一個門口，由校務處通往儲物室。記者獲得該個開鑿門口的相片，這個門口在8月時已經還原。

大圍美林邨佛教黃允畋中學在4月擴建校長室時，違規拆除約3.6米乘2.7米主力牆（黃色），擴建一倍至250平方呎。圖中工人的位置是在儲物室，他背後的位置是涉事主力牆，部份開鑿為門口（綠色），由校務處通往儲物室，紅色線為新的間隔牆。

4月違規擴建 8月還原工程

有社交網站在8月亦出現帖文，稱該校校長擴大校長室，並指拆牆出事，需要「填氹」。

記者獲得一張由英文室門口望入內部的相片，看到工人站在儲物室的位置，當中見到一幅灰藍色的新間隔牆，便是區隔擴建校長室與儲物室的間隔牆。

再仔細看，工人身後的牆壁便是主力牆，由儲物室通往校務處的門口已經拆除，更見到牆壁內有銀色的金屬，疑似為鋼筋，修復工程在8月亦已完成。

校長室外的同一幅主力牆亦開鑿了一個門口（左圖），由校務處通往儲物室。他更提供了該個開鑿門口的相片，在8月時已經還原（右圖）（受訪者提供）。

工程師：還原工程估計至少30萬元

在5月爆出日出康城單位拆除主力牆的事件，拆除的主力牆為0.72米乘2.1米，厚度約0.2米，有專家當時估計修復的費用至少達60萬元。現時校方拆除約3.6米闊乘2.7米高，厚度約0.125米，牆壁面積約為康城單位都六倍多。

資深土木工程師倪學仁表示，學校還原工程最便宜的做法是鑽窿插鐵，包括顧問費用及拆除間隔牆等費用，估計約30萬元就可完成還原工程。他指日出康城要還原廚房，費用或許因此更貴。

主力牆分擔荷載影響大 結構工程理應申請改則

倪學仁表示拆除地下的結構牆對學校結構影響大，因為樓上的荷載會傳遞下來由結構牆承擔，拆去主力牆後，荷載會由旁邊的主力牆分擔，最嚴重或會令樓板及牆壁出現裂紋，但是校方數個月便已還原，相信問題並不算大。

他稱承建商有責任核實結構圖則後才施工，學校如只牽涉改間隔，便需要向教育局交圖則審批，承建商亦要入紙小型工程申請。如牽涉結構工程便須更嚴謹，要正式入則取得審批許可才可施工。

大圍佛教黃允畋中學4月拆除英文課室作會議室及擴建校長室之用，違規拆3.6乘2.7米灰藍色主力牆（圖）。（受訪者提供）

小型工程牌照不能拆主力牆

但倪學仁質疑究竟校方聘請的是註冊一般承建商、小型工程承建商，還是無牌承建商呢？如果涉事承建商是有牌照的，屋宇署可能考慮釘牌，如承接工程的是無牌承建商，屋宇署也可控告他們無牌經營及毀壞樓宇的結構。

涉事的承辦商為傲亭軒室內設計工程有限公司，有小型工程承建商牌照。記者曾致電查詢事件，職員承認4月有承接該校的工程，亦稱有小型工程牌照，但未有回答有否可拆主力牆的牌照，稱會代為聯絡負責人。

倪學仁表示，如果涉及複雜性拆卸工程，要有註冊專門承建商（拆卸工程）或相關牌照才能做，更要先入圖則獲許可後由部門批准才可拆除，他指一般承建商是不能拆卸主力牆。

大圍美林邨佛教黃允畋中學4月違規拆3.6乘2.7米主力牆擴建校長室，被房屋署發現後8月完成還原工程。（受訪者提供）

學校稱主動通報 工程校董捐助不涉公帑

記者向學校查詢事件，校方稱依教育局程序進行報價，並委託合資格的承建商跟進及負責完成相關工程。承建商按建築署及政府要求開展相關工程，惟在施工期間，承建商錯誤地將其中一幅結構牆拆除。

學校稱知悉事件後，已即時主動通報房屋署，修復工程已在8月完成，並稱籌辦校務處及會議室的改善工程、在校長室增設會議枱椅由校董慷慨捐助，不涉及公帑。

大圍美林邨佛教黃允畋中學4月違規拆3.6乘2.7米主力牆擴建校長室，被房屋署發現後8月完成還原工程。（梁祖饒攝）

房屋署：6月接獲舉報

雖然校方稱承建商按政府要求展開工程，並主動通報房屋署。但房屋署卻回覆指，是在6月初接獲由政府熱線「1823」轉介及市民反映學校內有懷疑違規改建，發現校長室及校務處之間的結構牆被部份拆除，對樓宇結構無構成即時危險，已發信要求還原。

署方已就此個案展開調查，並會視乎調查結果，轉介有關個案予屋宇署就有關人士可能違反《建築物條例》的規定採取懲處行動，包括法律行動。

教育局回覆稱，學校如欲自行改建或擴建校舍，須向教育局申請。局方已指令學校就有關事件進行調查，並盡快遞交報告。教育局在調查後如確認學校違規，會予以嚴厲警告，但未有回答學校曾否通知或遞交工程申請。