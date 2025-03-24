彭韻僖｜法治是文明社會的基石　唯有公理勝強權

彭韻僖專欄

法治是文明社會的基石，但自恃為是西方法治國家代表的美國，在特朗普第二度當選總統後，不少做法均無視法治精神。特朗普於2月簽署行政命令，對國際刑事法院的官員實施全面制裁，包括凍結資產、限制入境，並呼籲盟友拒絕承認其管轄權，此舉「以制裁脅迫國際司法機構」的做法，完全凸顯美國以政治干預司法獨立，引發國際法律界公憤。

美國總統特朗普於2月6日簽署行政命令，指責國際刑事法院（下簡稱ICC）在沒有合法依據情況下，對美國和以色列等人員行使管轄權展開初步調查。他又指責ICC濫用權力，向以色列總理內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特，發出毫無根據的逮捕令，因而向ICC實施經濟和旅遊制裁，包括凍結其資產，以及暫停ICC的官員、顧員、代理人及其直繫親屬進入美國。

ICC究竟是什麼機構？要追溯到第二次世界大戰後國際間對正義的追求，二戰後對納粹德國的紐倫堡審判、以及對日本甲級戰犯的東京審判等，在在顯示了對戰爭罪和反人類罪的追究責任需求，為國際刑法奠下基礎。冷戰結束後，國際社會對人權愈來愈重視，促進了對國際刑事司法體系的需求，及至90年代，包括前南斯拉夫和盧旺達的種族滅絕事件，引發了對國際刑事法庭的呼聲，冀能有效追究罪犯的責任。

隨著多國協作和國際組織推動，國際間形成共識，認為需設立常設的國際法庭以處理最嚴重的罪行，聯合國經過多番磋商，制定出《國際刑事法院羅馬規約》（下簡稱《羅馬規約》）作為ICC規約的條約，ICC於2002年成立，成為首個常設性國際刑事司法機構，旨在追究個人對「種族滅絕、危害人類罪、戰爭罪及侵略罪」的刑事責任，總部設於荷蘭海牙，但其訴訟程序可以在任何地方進行；截至2025年1月，ICC共有125個締約國，涵蓋歐洲、非洲及拉丁美洲多個國家，但美國、中國、俄羅斯及印度等大國並未加入。

特朗普制裁ICC的行政命令一出，即時引發聯合國、國際社會以及國際法律界強烈不滿，其中聯合國隨即發表聲明，指責制裁行動公然侵犯人權、並破壞司法獨立及法治的原則；國家層面上，歐盟、德國、法國等123個《羅馬規約》締約國發出聯合聲明，譴責美國「破壞國際規則」，強調ICC是「對暴行受害者的最後防線」。

而多個國際法律組織，包括國際律師協會（International Bar Association）、英聯邦律師協會（Commonwealth Law Association）以及本人作為前會長的LawAsia等，亦相繼發出譴責聲明，形容美國對ICC的制裁是「威脅全球司法體系」，不僅危及調查中的受害者與證人安全，更向世界傳遞「強權可凌駕公理」的危險信號，是對法治的直接且破壞性的攻擊，要求美國立即撤銷針對ICC人員及其直系親屬的制裁行政令，以及要求美國立即停止一切恐嚇、妨礙或騷擾法律專業人士的行為，確保法律工作者不受不當的干預履行職責。

事實上，為世界和平、國際公義而努力的ICC，一直依據《羅馬規約》履行職責，以規則銜接、國際共同標準的情況下，為國際公義努力，其法官均是地位崇高的高水平專業人才。雖然美國並非ICC的成員國，且拒絕承認ICC的管轄權，但對依據普遍認可之國際法履行職責的ICC成員及其家屬實施攻擊和制裁，明顯是助長試圖逃避危害人類罪責的勢力，從而破壞國際社會為防止此類暴行重現所作的努力。

作為一名律師，本人堅信法治是文明社會的基石，美國以「國家安全」之名制裁ICC，實質是將國家自身凌駕於國際義務，此舉完全違背《聯合國憲章》精神。此際我想起中國外交部長王毅於早前「兩會」記者會上，對美國CNN記者提問的鏗鏘回應：「究竟是『公理勝強權』、還是『強權即公理』？若放任『強權即公理』，世界將倒退回叢林法則……新中國外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權……大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當，不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。」

當一國能以單邊制裁癱瘓國際司法之際，國際社會亟需凝聚共識，共建國際間的規則銜接，抵制任何破壞法治的行徑，我們更需堅守信念：唯有公理勝強權，人類需要超越各種分歧、差異，才能攜手構建命運與共的地球村。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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