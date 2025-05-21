彭韻僖｜香港海外非常任法官制度的思考

彭韻僖專欄

前新西蘭最高法院常任法官楊偉廉爵士（Sir William Young）獲港府委任為香港終審法院海外非常任法官，現年73歲，聲譽卓著、地位崇高的楊爵士，於1997年至2024年期間，曾任新西蘭高等法院法官、上訴法庭法官、上訴庭庭長、以至新西蘭最高法院（即最終上訴法院）常任法官及署任法官，之後曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官，他熱衷於司法培訓及教育工作，曾以主要作者身分編撰新西蘭司法機關轄下司法學院出版的《法官手冊：有陪審團參與的刑事審訊》（Criminal Jury Trials Bench Book）一書，司法經驗極度豐富，法律界對他的加入均感到非常高興，相信能為香港法院帶來寶貴貢獻。

現時的海外非常任法官包括兩名英籍法官賀輔明勳爵（Lord Hoffmann）、廖柏嘉勳爵（Lord Neuberger），以及三名澳籍法官甘慕賢（Mr Justice Gummow）、祈顯義（Mr Justice Keane）及歐頌律（Mr Justice Allsop），當中部分法官年事已高，其中賀輔明法官已年屆91歲、甘慕賢法官亦已屆83歲，楊偉廉爵士的到任令海外非常任法官人數由五人增至六人，教人鼓舞。香港終審法院海外非常任法官的動向，近年引起不少關注，很多朋友希望了解一下這個非常特色的制度，那要由香港回歸說起。

香港「可」根據需要邀請海外法官

九七回歸前，香港的司法終審權屬於英國樞密院司法委員會，為體現回歸後「一國兩制」下香港獨立司法權及終審權，當年的首席按察司羅弼時爵士（Sir Denys Roberts）倡議設立終審法院，取代上訴案件交付英國樞密院的安排，由最少三名常任法官、並輔以由海外法官組成的非常任法官組成，以確保公眾對香港司法制度的信心，此倡議最後在《基本法》規定下得以實踐，香港終審法院於1997年7月1日正式成立，羅弼時爵士亦成為了首批非常任海外法官之一，任職至2003年退休。

海外非常任法官在回歸後對香港的法學發展作出了重大貢獻，他們帶來了不同專業法律領域的國際司法經驗，擴展了香港法院的視野，同時竭誠無畏地以香港法律原則審判案件，履行在香港的憲政及法制中的重要角色，協助香港終審法院確立國際認可的堅實地位，同時有助維繫香港與其他普通法地區的長期連結；而他們接受委任，亦顯示他們對香港司法制度維護法治和司法獨立的信心。

根據《基本法》第82條規定：「終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。」（英文為"...which may as required invite judges from other common law jurisdictions to sit on the Court of Final Appeal."）條文清楚規定是「可」（may）根據需要邀請海外法官、而並非「必須」（shall）邀請，聘用海外非常任法官的做法，是令公眾在香港回歸後繼續對司法制度的信心，維持香港普通法的傳統，體現香港在「一國兩制」下司法制度的開放性以及包容性。

香港專業法律與司法人才不少

事實上，聘用海外法官在當地最高法院審理案件的做法，在主要經濟體罕見，其中新加坡及馬來西亞等前英國殖民地，在獨立後曾繼續以英國樞密院作案件的最終裁決機關，但隨著當地法律體系成熟後，已成立自己的終審法院作取代，其終審法院的法官均為當地法律人才。

香港回歸祖國27年，「一國兩制」構想在《基本法》保障下全方位實踐，香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，擁有完善和成熟的法律制度，法院裁決案例亦經常被普通法司法管轄區引用，當中角色獨特的海外非常任法官功不可沒、貢獻良多，若因某些不同原因導致海外非常任法官數目減少，亦不用擔心，因為香港近數十年來，在各方的努力下，成功培育出不少專業的法律與司法人才。

目前香港有超過1,700名執業大律師以及逾13,300名律師，法律及司法專業人才庫充足，能勝任最高級別的司法職位。正如終審法院首席法官張舉能於今年1月20日的法律年度開啟典禮上演說指出：「法官來去有時，制度卻建基在法律原則、判案先例以及持續有效運作的穩健架構。個別法官的去留儘管具重要性，終究不會削弱制度的基礎和健全性。香港法官訓練有素，經驗豐富，有能力維護法律，這些都不斷得到印證。」香港只要上下齊心堅定推行「一國兩制」，定能在法治的基礎上，行穩致遠。

作者彭韻僖是全國政協委員、香港律師會前會長。



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