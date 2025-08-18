黃頴灝｜香港作為綠色超級聯繫人：不產一噸鋼　敢撬億噸碳

黃頴灝專欄

2023年，中國正式設立8月15日為國家生態日，這是中國歷史上首個以生態文明為主題的國家級紀念日，彰顯了國家對生態建設的重視與承諾，也體現了「綠水青山就是金山銀山」這一核心理念在國家發展中的重要地位，強調了生態文明建設在中國「五位一體」總體布局中的核心地位，表明生態保護和經濟發展並非對立。

作為中國的一部分，香港在參與國家生態文明建設中，既有其特殊角色，也承擔著重要責任。香港在生態保育與環境治理方面展現了自身的貢獻，作為一個國際化的大都市，香港擁有獨特的自然環境和生態資源，例如米埔濕地、紅樹林和海洋生態系統，這些都為生物多樣性保護提供了重要價值。香港透過保育政策和環保教育，推動市民參與垃圾分類、減少塑膠使用及資源回收等行動，為建設可持續城市邁出了堅實步伐。

更好融入全國碳市場發展大局

隨著全球氣候變化挑戰的加劇，碳市場作為減排的重要機制，正逐漸成為各國推動可持續發展的核心工具，碳市場通過對排放設限並允許交易排放權，激勵企業採用清潔技術，實現整體減排目標。中國提出的「2030碳達峰」與「2060碳中和」雙碳目標，國家已構建完善的碳排放權交易法規制度體系，並完成首批自願減排量登記，有效管控全國60%以上碳排放量，香港是連接內地與世界的橋樑，擁有完善的金融體系和監管機制，希望香港充分發揮國際金融中心的特殊優勢，深化碳市場國際交往合作，把國際上先進的實踐做法引進來，把中國碳市場好故事講出去，更好融入全國碳市場發展大局，為推動實現國家雙碳目標作出積極貢獻。

香港可以結合粵港澳大灣區打造區域綠色科技創新生態圈，尤其在前海創新，內地的聚焦新能源、碳捕集與封存、智能環保技術等領域都在國際上領先，可利用內地的技術研發能力與香港的國際化優勢，推動區域內綠色技術的共同發展，並以此為基礎向國際市場輸出。香港更可以為合香港高校與內地科研機構，在園內設立聯合研發基地，更可引入國際頂尖專家與團隊，促進香港國際及內地的技術交流，共同推動區域綠色科技產業鏈的整合，提升創新能力並企業提供專業的金融支持和國際化服務，包括融資、法律、知識產權保護等，幫助企業實現技術的商品化與國際化，加速技術向國際市場輸出。

吸引投資者參與中國碳交易市場

在全球碳中和進程中，技術標準化是必不可少的環節。香港可以幫助中國綠色科技企業參與國際標準的制定，推動中國技術成為全球低碳技術標準的一部分，增強中國在全球綠色科技領域的話語權。香港可以成為中國碳市場走向國際的重要平台。通過推動內地與國際碳市場的接軌，香港可以吸引更多國際投資者參與中國的碳交易市場，促進碳減排的全球化合作。香港作為國際合作的綠色橋樑，可連接中國與世界的窗口，可以促進中國與其他國家的綠色合作。以今年3月跟香港大學氣候與碳中和研究院（ICCN）舉辦的2025香港氣候論壇為例，香港可以主辦國際綠色金融與科技論壇，吸引全球專家和企業參與，推動全球低碳經濟的發展。

憑藉香港自由流動的國際資本和普通法體系，香港在引進全球資金投入長江經濟帶污染治理、西北荒漠化防治等國家重點專案。2023年內地企業通過香港發行綠色債券規模達805億美元，佔海外融資總額的65%。香港作為「一帶一路」綠色投融資樞紐，主導銀團貸款支持中國技術主導的海外專案，如烏茲別克斯坦光伏電站、老撾低碳示範區。金管局聯合央行發行「一帶一路」綠色債券，引導國際資本匹配中國技術輸出需求。國際能源署預測，2040年「一帶一路」沿線年均新增電力裝機將超8000萬千瓦，可見香港在作為國家的綠色資本通道角色至關重要，也可擴展至不同的生態保育領域。總括而言，把握綠色轉型機會，香港可以「不產一噸鋼，但能撬動億噸碳」為其終極使命，是讓全球資本在中國綠色轉型中共用機遇，亦讓中國方案成為世界低碳革命的公共產品。

