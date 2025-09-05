利哲宏｜從益豐大廈汲取的教訓與香港樓宇管理的未來

利哲宏Dr Riz's專欄

2025年的夏天，絕非平靜如常。對許多人來說，那是休閒與小憩的時光；對我而言，卻成為一段公民參與與個人成長的淬鍊期。在許多塑造這個夏天的事件之中，有一件事情尤為清晰——7月26日，土瓜灣益豐大廈的食水鹹水喉爆裂。這場事故引發了大廈全棟停電，影響逾800個住宅單位，暴露出香港老化樓宇的脆弱性。這是一個需要不單單是技術修復，更需要人性關懷、協調與反思的時刻。

益豐危機：系統性脆弱的縮影

益豐大廈的停電事件並非單純的喉管故障，而是一記警鐘。升降機停擺、照明系統癱瘓，居民——當中不少為長者或少數族裔——陷入困境。這件事突顯了幾個關鍵問題：首先是基建老化的嚴重性。香港不少樓宇，特別是戰後興建的，至今已有數十年歷史，長期欠缺維修保養，安全風險日益累積。其次是物業管理服務的質素與應變能力備受質疑，顯示出監管與準備工作的不足。最後，當我參與疏散行動、逐戶探訪時，更親身感受到基層社群的真實處境——長期被忽略、缺乏資源與代表性。

這不僅是技術上的失誤，更是社會的失職。令人不寒而慄的是：如果這種事情發生在「三無大廈」——即沒有業主立案法團、管理委員會或物業管理公司——會是甚麼後果？

立法回應：《2024年建築物管理（修訂）條例》

幸而，香港政府已採取行動。《2024年建築物管理（修訂）條例》（第344章）已於7月13日生效，帶來多項重大改革，旨在改善管治、提升透明度及安全性，尤其針對高危樓宇。

其中，在採購透明度與問責性方面，修例將工程及服務分為三類，包括第一類涉及金額達二十萬元或以上的項目、第二類涉及佔平均年度開支兩成或以上的項目，以及每戶開支三萬元或以上的大型維修工程。這些工程須強制公開招標，以減少圍標情況並確保公平競爭，同時引入利益申報制度，令決策過程更廉潔透明。此舉堵塞了過往容許黑箱作業的漏洞，確保公共資金與業主供款用得其所。

對於「三無大廈」，修例透過修訂附表七，將管治標準擴展至沒有正式管理架構的樓宇，並於今年六月在包括九龍城在內的四個地區推出「聯廈聯管」試行計劃，協助老化且無管理的大廈共同聘用同一間物業管理公司。非牟利機構亦會介入，協助業主達成共識及選聘合適公司，為長期處於管理真空的大廈帶來一條改善生存環境的生命線。

在財務監管方面，年收入或開支超過五十萬元的大廈，須提交經審核的財務報表，並公開財務資料，讓居民清楚知悉其供款的用途與流向。對於年長業主與租戶而言，這不單是監管要求，更是一份安心的保障。

此外，修例亦將不良紀錄保存列為刑事責任，未能妥善保存重要文件可被罰款高達二萬五千元。這不僅是法律層面的要求，更是一場文化轉變，正如律政司司長林定國所言，這體現了香港一貫的反貪文化，並將檔案管理由官僚程序提升為法律義務，有效遏止怠慢與疏忽。

反思與前瞻

益豐大廈事件是一個警醒時刻。它揭示的不僅是基建的老化，更反映出社區的韌性——義工、工程人員、關愛隊以及關浩洋議員等同事，齊心協力為大廈住戶恢復秩序與尊嚴。這件事也深化了我對基層社群的理解——改革的中心必須有他們的聲音。

然而問題仍在：當下一次危機發生在比益豐更缺乏保障的大廈時，我們能否應對？第344章的改革固然及時，但落實過程必須嚴謹、具包容性且持續推進。我們必須確保沒有任何一幢大廈、任何一位居民、任何一個社區被遺忘。

將危機變為催化劑

這個夏天教會我，公民責任並非季節性——而是終身的。益豐大廈的停電事件，在多方面都是「裂縫」，但它亦打開了改革、同理與行動的契機。有了《2024年建築物管理（修訂）條例》，香港已為更具韌性的城市未來奠定基礎。接下來，無論是政府、民間社會還是市民，都要共同努力，將其推進落實。

讓這不只是一時的修補，而是長期承諾——確保安全、尊嚴與公義，遍及城市的每一個角落。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。