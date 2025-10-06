寰海明察｜燃脂遊：健康與經濟並行的發展新機遇

梁海明專欄｜寰海明察

近年來，隨着市民健康意識的提升，旅遊與健康的結合成為一種嶄新的產業方向。繼筆者早前在本欄探討了「親子遊」的經濟潛力後，有友人建議，香港也應考慮發展「燃脂遊」——結合健康運動與旅遊，打造一個以「瘦身經濟」為核心的新產業，從而進一步促進本地經濟發展。這個概念看似新穎，但其實在國際及內地已有不少成功案例，香港亦具備得天獨厚的條件，為何不乘勢而上，開拓這條新路？



相關文章：

寰海明察｜發展親子遊旺丁又旺財

燃脂遊的核心理念，是將有氧運動、健康飲食及科學的運動規劃融入旅遊體驗中，讓遊客在休閒之餘，達到減脂塑形的目標。同時，這種模式亦為旅遊目的地帶來經濟收益，真正實現健康與經濟的雙贏。

國際上已有不少成功案例。例如，巴黎迪士尼樂園的遊客每日步行約2.5萬步，平均可燃燒1,234卡路里；英國奧爾頓塔主題樂園的遊客，單日步行近2萬步亦可消耗超過1,100卡路里。這些數據不僅滿足了旅客「玩得開心又健康」的需求，還帶動了周邊配套服務的發展。而在內地，河南濟源推出的「春季燃脂地圖」，結合徒步及自然風光，不僅吸引了大批健身愛好者，也成為當地旅遊經濟的重要增長點。

這些實例證明，燃脂遊並非單純的「健康潮流」，而是一種具有可持續發展潛力的經濟模式。對香港而言，這是一個值得深挖的金礦。作為一個國際化都市，香港的自然與都市資源相輔相成，為發展燃脂遊提供了無與倫比的條件。

其一，自然與都市的無縫結合。香港雖然地方細小，但自然資源卻極其豐富。從麥理浩徑、龍脊步道到鳳凰山，這些風景如畫的徒步路線不僅吸引了本地人，也成為遊客探索香港的熱門選擇。對於愛好高強度運動的人士，這些路線是理想的燃脂場地。而沿海地區如大浪灣、東平洲等，則可發展水上運動如皮划艇、衝浪和游泳，滿足不同層次的需求。

再者，香港的都市景觀同樣具吸引力。例如，從中環出發至太平山頂的徒步路線，不僅能讓遊客飽覽璀璨的城市風貌，還能在短時間內消耗大量熱量，成為「都市燃脂遊」的典範。

其二，健康美食與輕食文化的結合。香港是著名的美食之都，但傳統美食如何與健康理念結合，正是發展燃脂遊的一大亮點。隨着輕食文化的流行，香港可以推出更多低脂、健康的本地美食，例如清蒸點心、低脂蒸魚、豆腐火鍋等，既滿足遊客對地道美食的期待，又迎合燃脂遊的需求。

根據內地數據，超過四成消費者每周至少吃兩次輕食，這股潮流同樣在香港迅速蔓延。如果能將輕食文化融入燃脂遊，不僅能提升遊客的整體體驗，還能帶動本地餐飲業的轉型升級，進一步擴大經濟效益。

其三，健康產業與中醫文化的助力。香港的健康產業基礎雄厚，從智能健身設備到健康食品製造，均具備良好的發展條件。例如，旅遊路線可結合健康食品品牌，讓遊客參觀工廠、試用產品，增加互動性。此外，中醫養生文化亦是香港的一大特色，燃脂遊可融入中醫元素，如中藥養生茶體驗、拔罐理療課程等，讓遊客在運動後調理身體，感受本地文化的深厚底蘊。

要將燃脂遊的潛力轉化為切實的經濟效益，特區政府可考慮積極推動以下六個措施。

其一，打造多元化燃脂路線。整合山地、海洋及都市資源，設計適合不同體能水平的燃脂路線。例如，麥理浩徑可主打挑戰型路線，吸引健身愛好者；大浪灣則可專注於水上運動，吸引家庭及年輕人；而城市徒步路線則結合健康互動站點，提供全方位的燃脂體驗。

其二，推動智能化應用。推動旅行社、科技公司開發專屬燃脂旅遊APP，提供運動路線推薦、熱量監測及健康建議等功能，並結合智能穿戴設備，讓遊客的燃脂旅程更科學、更高效。

其三，結合健康餐飲與本地品牌。鼓勵本地健康食品品牌參與，例如推出燃脂輕食套餐，並在旅遊景點設置健康餐飲供應站，為遊客提供運動後的營養補充。

其四，舉辦國際健康賽事。以麥理浩徑或新界騎行路線為基礎，舉辦越野跑、自行車賽等大型賽事，吸引全球健康愛好者，並帶動酒店、餐飲等周邊消費。

其五，完善基礎設施與政策支持。修繕徒步步道、增設自行車道及水上運動設施，同時通過政策激勵，吸引企業投資燃脂遊相關領域，並推出交通與住宿補貼，降低遊客參與門檻。

其六，激勵本地市民參與。燃脂遊不應只針對外地遊客，亦應成為推動本地全民健身的契機。特區政府可考慮發放體育消費券或燃脂遊優惠券，舉辦社區健步行、親子運動等活動，吸引市民積極參與。

在全球健康需求不斷增長的趨勢下，燃脂遊不僅是一種健康與旅遊結合的創新模式，更是一個推動瘦身經濟發展的重要引擎。香港擁有豐富的自然資源、完善的城市設施以及獨特的美食文化，完全有能力在這個新興市場中脫穎而出。

通過整合健康與旅遊產業，香港不僅能提升城市的國際競爭力，還能為市民提供更健康、更積極的生活方式。燃脂遊不僅是一個市場機遇，更是一條推動經濟多元化、實現城市可持續發展的道路。香港若能抓住這個契機，勢必能在未來的健康產業中占得一席之地，成就一個更加健康、活力四射的國際都會。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

