奇妙的揭發者｜宏福苑五級火——竹棚架非元兇！

大埔宏福苑五級火災令這座城市深感震驚。在悲劇發生之時，人們往往會尋找簡單的罪魁禍首。擁有數百年歷史的竹棚架建築技術，突然被塑造成了「元兇」。然而，這是一種危險的誤導。真正的問題並非竹材，而是我們建築生態系統中存在的系統性缺陷——包括招標、分包、監管監督和行政問責方面的缺陷。除非我們直面這些更深層次的問題，否則「禁止竹棚架」將無助於防止下一場災難。



香港是一個現代化大都市。我們為世界級的基礎設施和高安全標準而自豪。如此災難性的火災能夠發生，並非傳統的失敗，而是治理的失敗。竹棚架世代為這座城市服務，它輕便、靈活，且特別適合我們密集的城市環境。現在將其當作替罪羊，無異於忽視了導致悲劇發生的制度性弱點。

招標陷阱

我們的公共工程招標體系已失靈。幾十年來，它一直依賴「低價者得」或者「文件處理能力強+和政府關係好」的模式（參考香港政府採購指南）。這種方法將複雜的項目簡化為一場競相程序的比賽。文件和程序合規性被強調，而對承包商真正專業操守能力和專業標準的實質性評估卻被忽視。

後果是顯而易見的。香港的工程成本飆升，並非因為質量優越，而是因為行政程序的複雜性。專業費用和咨詢費與項目成本掛鈎，造成推高了預算誘因；卻未必改善成果。本應投入實際建設的資源，被行政程序體系消耗殆盡。

據報道，香港的平均項目成本是深圳的數倍（可參考RLB建築成本更新；Arcadis季度回顧）。然而，社會很少追問原因。相反，我們繼續接受一個損害效率、並將資源從最需要之處轉移走的政府工程體系。

分包之弊

同樣具有腐蝕性的是「分包」文化。一個初始價值10元的項目，可能會經過多層承包商轉手。等到實際施工者手中時，很大可能只剩下價值3元至5元的資源。

這種價值侵蝕不僅僅是財務上的。它直接影響安全和質量。隨着每一層分包，問責制變得愈發模糊。處於鏈條底端的承包商資金不足，無法滿足安全標準或投資於熟練勞動力。於是偷工減料，剝削勞工風險倍增。

此類做法本不應存在於香港的建築業。然而它們依然存在，這得益於一個「重行政成本」而「輕專業能力」的招標體系，以及一種容忍不透明操作的行業文化。2024年，工會估計分包商和工人被拖欠的工資達3億港元。這個數字足以說明該體系已被扭曲到何種程度。

超越竹材

當下對竹棚架的質疑，反映了一種更廣泛的傾向，即尋求表面的、象徵性的解決方案，而非解決系統性缺陷。竹材不是問題所在，問題在於竹棚架運作於其中的那個體系。

用鋼材或其他材料替代竹材，或許能滿足公眾要求採取行動的呼聲，但這無法解決「監管不力」、「責任分散」和「招標缺陷」等根本問題。更糟糕的是，這可能侵蝕一種在管理得當時已被證明有效的文化實踐。香港勞工處長期以來一直為竹棚架發佈詳細指引如《竹棚架工作安全守則》；行內專家也指出，在適當規範下，竹棚架仍然是安全的。

邁向系統性改革

香港需要的不是禁止竹材，而是對其建築生態系統進行全面檢討。這需要重新思考招標規則以平衡成本與能力，同時加強行業自律，投資學術研究以支持創新，以及加強消防安全管理和建築規範。

同樣重要的是行政問責。負責協助業委會的民政事務署地區主管部門、市建局和香港房屋協會，不僅需要執行法規，也必須在發生系統性失敗時承擔責任，還應強制要求項目成本和分包做法透明化，確保資源用於最需要的地方——即實際施工現場、建築和安全方面。

更廣泛的啓示

從宏福苑火災衍生的關於竹棚架的辯論，象徵着香港面臨的一個更大挑戰。在現代化進程中，我們必須抵制在不理解其價值的情況下就拋棄傳統做法的誘惑。竹棚架本身並非不安全，關鍵在於其運作於一個充滿缺陷的建築生態和安全體系當中。

這場火災暴露了該體系的裂痕。如果我們以「禁止竹材」作為回應，那只是治標不治本。反之，如果我們擁抱系統性改革，我們就能將悲劇轉化為機遇，加強我們的建築行業，並恢復公眾信心。

香港作為一個現代化安全城市的聲譽，已然岌岌可危。最近的火災是一個警鐘，它提醒我們不是要放棄竹棚架，而是要直面招標、分包和監管監督中的深層缺陷。責任不在竹材，而在於管理建築的制度和實踐。

我們必須有勇氣去質疑根深蒂固的體系，要求問責，並投資於質量而非成本削減。唯有如此，香港才能確保其天際線不僅標誌性，而且安全。

