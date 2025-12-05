劉暢｜傷痛過後選舉重啟：請候選人變回「普通市民」

這幾日的香港，空氣中瀰漫着沉重。宏福苑的一場大火，燒穿了無數家庭的安寧，也燒出了這座城市在繁華背後的脆弱。行政長官宣佈立法會選舉將如期舉行，不過相應的嘉年華和匯演活動會取消。這是一個正確且必要的決定。在巨大的傷痛面前，任何鑼鼓喧天的慶祝都顯得蒼白甚至刺耳。當市民還在為逝者哀悼、為傷者祈禱、為家園的安全憂心忡忡時，選舉，不應該是一場熱鬧的「秀」，而應是一場嚴肅的「考」。



真正的政治從不是權力的爭奪，而是對公共痛苦的回應，對集體希望的承載。

隨着選舉論壇的恢復，鎂光燈再次亮起。但在這場災難的陰影下，直選候選人該如何自處？該如何面對選民？

答案或許很簡單，卻也很艱難：請暫時忘掉你是「候選人」，變回一個普通的「香港市民」。

在此時此刻，那一條條寫着號碼的旗幟，那一張張印滿政綱的傳單，在生與死的拷問面前，份量輕如鴻毛。市民此刻需要的，不是高高在上的政治精英，不是滿口宏大敘事的演說家，而是能夠感同身受、與這座城市共悲喜的普通人。

作為一個普通的香港市民，我們現在最想做什麼？我們想知道災民安置的情況，想知道事件調查的進展，想知道翻新中的樓宇建材是否合規，想知道下一次災難發生時，我們能否全身而退。這就是普通人的所思、所想、所盼。

因此，這場重啟後的選舉，主軸不應再是「宣傳」，而應是「傾聽」。

候選人們，請走出冷氣房，放下大聲公，收起橫額，換上便服，走進那些樓齡老舊的屋苑，走進那些堆滿雜物的後巷。不要急着推銷你的政績，而先去聽聽市民的聲音，學會陪他們一起流淚，一起沉默，一起憤怒。把他們說的每一句話、每一聲哽咽，都記進心裏。

未來的競選活動，核心關鍵詞必須從「我」變成「我們」。不要再說「我能為你們做什麼」，而要用行動證明「我們如何一起守護家園」。

你不用說得太大、太空，只要說得具體、說得可執行、說得讓他們聽到「這一次，真的會不一樣」。

你也可以什麼承諾都不做，你只是告訴他們：我會把你們今天跟我說的每一句話，原原本本帶進立法會，在每一次審議撥款、每一次質詢官員時重複，直到問題被解決為止。

這就夠了。

真正的同理心，不是在鏡頭前的一句慰問，而是將市民的恐懼轉化為改革的動力。在這場特殊的選舉中，誰能展現出這種「凡人」的視角，誰能放下身段真誠地「承接民意」，誰才配得上那一張選票。因為這張選票，不再僅僅代表政治立場的選擇，更是一份沉甸甸的託付——選民將自己身家性命的安全，託付給了未來的代議士。

這場選舉，贏的不是誰的聲音最大，而是誰的心離市民最近。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席。



