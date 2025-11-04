立法會選舉｜參選要有「體育精神」　不能單憑「我愛香港」

2025年立法會換屆選舉提名期將於周四（11月6日）結束，目前至少收到160份提名表格，當中不乏帶着不同光環的人士，尤其是高知名度的政商後代和奧運冠軍的跨界參選，把選舉氣氛推向新高，但同時也引發一些爭議：當公眾注意力被個別參選人所佔據，真正關乎香港未來的政策辯論、能力審視和願景比拼，是否還有足夠空間？



任何選舉當中，「光環效應」都是客觀存在的事實。為港爭光的運動員、白手致富的企業家、家族顯赫的富二代......他們在參選之初，無疑擁有一般人難以企及的「起跑優勢」，因為他們更容易吸引傳媒的關注，也就更容易被公眾所認識。這本身並無不妥，畢竟香港是個多元社會，我們理應樂見更多不同背景人士願意投身公共服務。正正是在這樣的氛圍之下，個別參選人提出的「體育精神」確實適用於所有界別，而且顯得尤為貼切和必要。

打破光環迷思

「體育精神」是一種具有能動作用的意識和心態，反映公平競爭、尊重規則、實力至上、努力不懈的競賽面貌。立法會參選人當然要有體育精神，他們無論來自哪個領域、背負何種光環、擁有什麼背景，都必須在同一賽道上，用能力、政綱和汗水，爭取選民的認可。

對於高人氣的參選人尤甚。一名短跑選手跑得再快，也不會被認定必然能夠贏得馬拉松比賽；一名在個別領域取得巨大成就的專業人士，也不應被期望能夠單憑那份成功就能空降議會勝任議員。因為立法者的工作極其艱鉅且繁重，所要求的不僅是擁有媲美明星的人氣或「我愛香港」的熱情，而是具備對社會議題的深刻理解、對政策利弊的精準分析、對公平正義的價值追求，以及對破除利益藩籬的巨大勇氣、對平衡各方利益的政治智慧等等。

當一位參選人頂着耀眼的光芒而來，公眾對於「階級固化」和「裙帶關係」的擔憂自然油然而生。人們擔心的，是資源、人脈和政治背書的不平等分配，是普羅大眾即使有能力、有抱負、有識見也難以逾越那道由不同利益集團築起的無形門檻。若要消除這種疑慮，不能單憑治港體系轉發幾篇文章搖旗吶喊，更加要靠那些備受矚目的參選人們，展現這樣一種「體育精神」——用加倍的努力和出眾的實力來說服選民：自己深入了解過弱勢群體的無助和掙扎、認真思考過深層矛盾的根源和邏輯、詳細研究過社會轉型的阻力和動力，也更能夠把所謂的光環或父蔭轉化成為服務社會的資源和視野，而非僅僅是特權的延續。

確保公平競爭

各界對於這場選舉的期許更勝從前。如果規則模糊不清，或者執行時因人而異，那麼其公信力必將蕩然無存，勝選者的成功難免受到質疑，而落選者的努力也不會得到尊重。

治港體系對此確實謹而慎之，屢次轉發文章駁斥干擾破壞之音，強調選舉屬於「公平競爭」，以正視聽。然而，必須警惕的是，當公眾一方面嘗試信納中央層面的權威，但另一方面又不斷看到一些涉及選舉資格和程序爭議的事件，例如個別參選人因為國籍問題而臨時改選賽道，甚或在參選之前才匆匆遞表申請放棄外國護照，實在難免令人心生疑慮：擁有雙重國籍身份的他們，真的做好要成為中國香港特區立法會議員的準備了嗎？而這種允許他們臨時變陣的做法，對於那些早已遵守規則、做好準備的參選人們，又是否公平？

這種涉及選舉程序的質疑，倘若未能妥善處理，最容易引發選民的無力和疏離。因此，主辦和監督選舉的部門和機構，必須恪守同一標準嚴格審視所有參選人的資格，並向公眾清楚解釋有關決定的法律依據，從而維護選舉的公平性，繼而重建特區的公信力。對參選人而言，同樣需要展現這種「體育精神」，坦誠回應公眾疑問，詳細解說背後考量、展現何以能夠勝任，哪怕承認考慮不周但已努力補救，總好過用空洞的「體育精神」進行迴避。

履行選民責任

面對帶有「光環」的參選名單，以及對於選舉公平的一些疑慮，選民很容易產生犬儒主義和政治冷感。「反正都是一樣」、「選誰都沒分別」、「這不過是一場戲」——當這種悲觀情緒蔓延時，和昔日激進派煽動「恐共」情緒一樣，都是對香港民主進程的最大打擊。

這也將是一種自我應驗的預言：當選民放棄了嚴肅的評判標準和寶貴的選擇機會，等於主動將權力交給那些他們最不信任的人們——大家一起演了一齣沒有意義的選舉大戲。而這也正是需要選民展現「體育精神」的時刻——在選舉這場競賽中，選民不只是「觀眾」，更是手握決定權力的「裁判」，自然有責任和義務去撥開光環、客觀審視：參選人對香港尤其是參選界別的困境和機遇有多深入的了解？參選人與界別的關鍵連結，是基於長期的服務經驗還是選前的「靈光一現」？參選人的理念和政綱，能否經得起考驗？參選人的「光環」又能夠在多大程度上轉化成為實現良政善治所需要的實際資源和政策影響力？

這就要求選民「做好功課」，既不要被參選人的「光環」所迷惑，也不要因為他們的「背景」就全盤否定，而是需要認真閱讀政綱、觀看辯論、分析言行。這也要求選民「獨立判斷」，不要盲從新聞報道的焦點或社交媒體的風向，而是要用對於特區治理最有益處的標準去衡量。這還要求選民「積極參與」，無論你對現狀有多不滿，一旦放棄選票等同放棄作為「裁判」的資格，對香港未來而言其實極不負責；而你的一票，或許不能馬上改變一切，但千千萬萬張理性的選票匯集起來，就是一股確保選舉公平公正、促使議員不斷進步、提升特區治理水平、推動香港持續改革的強大力量。

立法會選舉就是香港社會的「鏡子」。我們從中看到什麼，很大程度上取決於我們要求候選人展現什麼，同樣也取決於我們呈現出怎樣的「愛港情懷」和「體育精神」。