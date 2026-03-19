劉暢｜伊朗「超限戰」全面反擊：美以為何在伊朗戰場愈打愈被動？

香港新方向劉暢專欄

在2026年3月的中東戰場，我們正目睹一場足以改寫現代戰爭規則的重大轉折。美國和以色列對伊朗的攻擊行動，空中力量的壓倒性優勢，讓整場戰爭初段呈現出一面倒的態勢。美以預期也是獲得一場憑藉科技優勢的「碾壓式勝利」。但這種幻覺，在第二周開始破裂。戰爭逐漸演變為一場拉鋸戰，甚至在某些戰略層面上，攻守已然易位。一場典型的現代不對稱戰爭，正在無情地暴露超級大國軍事霸權的深層疲態。​



戰事逆轉攻守易型

開戰之初，美國與以色列憑藉壓倒性的空中優勢、情報優勢與遠程精確打擊能力，迅速奪取戰場主導權，對伊朗高層與關鍵節點實施外科手術式打擊，展現出典型的「代差作戰」邏輯：你看得更遠、打得更準、出手更快，對手便難以招架。

然而，隨着衝突進入相持階段，戰場局勢卻出現了出人意料的逆轉。伊朗放棄了傳統的「對稱應對」思維，轉而採用了所謂「超限戰」策略——大量低成本武器的飽和攻擊。

經濟學的殘酷邏輯在此刻顯現：一枚造價僅數千美元的無人機，往往需要價值數百萬美元的攔截彈來應對。這種造價與效能的嚴重失衡，成為壓在美以身上的沉重經濟負擔。當伊朗以飽和攻擊的方式發動「蜂群戰術」時，以色列引以為傲的「鐵穹」、「大衛投石索」及「箭式」系統迅速面臨彈藥耗盡的窘境。更致命的是，美軍後勤補給線在持續高強度對抗中顯得捉襟見肘。遠端轟炸需要大量加油機提供空中補給，而伊朗的低成本無人機蜂群戰術，成功摧毀多架美軍加油機，直接切斷美以遠程打擊的「空中生命線」；部署在波斯灣的美軍航母發生意外失火，嚴重影響其作戰部署與威懾力；與此同時，伊朗及其支持的武裝力量，持續襲擊美軍在中東的軍事基地以及以色列本土、美以盟友設施，讓美以陷入「處處設防、疲於奔命」的被動局面。現代戰爭規則正被「數量戰勝質量」的邏輯改寫。

政治軍事雙重崩盤

外交與戰略層面，美以更是陷入進退失據的困境。為了緩解霍爾木茲海峽的封鎖威脅，美國向世界各國發出呼籲，請求派兵參與海峽護航，試圖憑藉其霸權影響力組建國際護航聯盟。但令人尷尬的是，這一呼籲並未得到任何國家回應——各國都清楚，參與護航意味着捲入這場非正義戰爭，不僅會面臨伊朗的報復，還會損害自身的能源利益與外交信譽。美以的孤立，恰恰折射出這場戰爭的非正義性，也暴露了美國霸權影響力的衰退。長期以來，美國在中東推行「霸權邏輯」，通過分化、破壞、顛覆他國政權，榨取地區資源，早已失去了國際社會的信任；而此次聯合以色列發動襲擊，更是遭到全球多數國家的譴責，其在中東的盟友也紛紛保持觀望，不願貿然捲入戰事，畢竟美以連自身盟友的安全都無法有效保護，更難以讓盟友相信其能帶來穩定與安全。

美以的困境，本質上是霸權思維與現代戰爭規律的脫節，也是其戰爭準備不足、持續作戰能力薄弱的集中體現。美國長期沉迷於「技術代差制勝」的幻想，忽視了戰爭的本質是資源與意志的較量，過度依賴高端武器，卻忽視了基礎裝備的儲備與產能建設，導致在相持階段陷入「彈盡糧絕」的尷尬；以色列則過度迷信自身的軍事技術優勢，忽視了伊朗的抵抗意志與非對稱作戰能力，最終陷入「技術上能取勝，經濟上卻輸不起」的困境。這場戰爭徹底打破了「高端武器萬能」的神話，證明了非對稱作戰已成為現代戰爭的全新模式——當低端武器的數量達到一定規模，當戰術運用貼合自身實際，就能有效抵消技術代差，實現「以弱勝強」的逆轉。

非對稱戰爭的全新模式

這場戰爭真正揭示的，也許是一種新模式：高端武器決定開局，低成本、大數量、持續性威脅決定走向。戰場的中心不再只是制空權，而是意志力、耐受力、補給力、工業力、政治動員力與國際合法性。誰能把對手拖進自己更便宜、更熟悉、更能長期承受的節奏，誰就更可能在相持中反轉局面。從這個意義上說，伊朗所運用的，正是一種典型的現代不對稱戰爭邏輯。美國及其盟友若不能反思其戰爭邏輯的謬誤，必將在非對稱戰爭的泥潭中越陷越深。

放到更大的國際格局中看，美國在中東的霸權正遭遇又一次結構性動搖。它不是突然變弱了，而是舊有優勢越來越難兌換成穩定結果。相較之下，中國近年展現出的戰略定力，恰恰提供了另一種路徑：不是靠分化、顛覆與軍事冒進塑造秩序，而是透過經濟建設、政治協調、地區和平推動與多邊整合來累積影響力。這種力量未必最喧囂，卻更持久；未必最具戲劇性，卻更能穿越動盪。世界正在看到，不走美國那條以衝突維繫霸權的舊路，依然可以走出一條新路，而且能走得通、走得穩。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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