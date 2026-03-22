劉暢｜尾巴搖狗——以色列把美國拖上戰車，特朗普還有回頭路嗎？

劉暢專欄

美以與伊朗之間的戰爭，打到今天，越來越像一場典型的「尾巴搖狗」（Tail Wags the Dog）。表面上，美國是超級大國，掌握着更大的軍事、經濟與外交資源；但實際推動局勢不斷升級、讓衝突越過一個又一個門檻的，卻更像是安全焦慮更強、戰略縱深更淺、政治生存壓力更大的以色列。這不是一場基於長遠秩序設計的理性戰爭，而更像是小國把大國拖上戰車，拿整個中東，乃至全球能源、市場與安全秩序，去為自己的算計埋單。



看似美國主導局勢

實則以國操縱方向

「尾巴搖狗」這個比喻在國際關係中並不罕見，但很少有像當前美以伊衝突這般直白、赤裸的案例。看似是美國這個超級大國在主導中東局勢，實則是以色列這個中東小國在幕後操縱着戰爭的方向。

正如美國前國家反恐中心主任喬·肯特在辭職信中所言：「伊朗並未對我們國家構成迫在眉睫的威脅，很明顯，我們發動這場戰爭是由於以色列及其強大的美國遊說集團的壓力。」這句話，並非來自反美陣營的宣傳，而是美國反恐系統核心人物的心聲。

表面上，特朗普似乎掌控着全域，他宣稱「戰爭已經非常完整，差不多完成了」，暗示「很快就會結束」。然而事實上，他已經被以色列總理內塔尼亞胡的私人議程綁架，淪為以色列個人利益的棋子。

擊殺願對話務實派

切斷美伊停戰可能

最能說明問題的是伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼的被刺殺事件。作為伊朗政壇少數願意與美方對話的務實派，拉里賈尼本可以成為結束這場災難性衝突的橋樑。然而就在特朗普透過阿曼傳話，試圖尋求和談的關鍵時刻，拉里賈尼被以色列導彈擊殺。這一舉動，不僅切斷了美伊對話的可能性，更將兩國進一步推向全面衝突的懸崖。

這場戰爭的荒謬性，在兩位核心決策者的個人動機中暴露無遺。

內塔尼亞胡，為了不進監獄的戰爭：內塔尼亞胡面臨受賄、欺詐、違背公眾信任三項指控，自2020年起訴以來，五年多的審判，他出庭七十九次，一次又一次以「戰事」「外訪」「健康」為由申請延期——每一次延期，都是對司法的公然玩弄，每一次延期，都是以「國家安全」為名，為自己的個人利益續命。近日，以色列法院以「戰爭狀態，總理需集中精力處理國家安全事務」為由，再次推遲其出庭日期。​

個人私利凌駕國運

世界文明拖入深淵

邏輯清晰得令人不寒而慄：只要戰爭繼續，就不用進法庭；只要不進法庭，就不會被定罪；只要不被定罪，就不需要認罪求赦。於是，戰爭成了他最後的庇護所。不是為了以色列的安全，不是為了中東的和平，而僅僅是為了一個人不進監獄。為此，他可以犧牲以色列士兵的性命，可以消耗本國越來越空虛的國力，可以把美國死死綁在自己的戰車上，可以把整個文明世界拖入深淵。

美國的「賭徒總統」特朗普，進退皆是深淵：起初，特朗普或許只想進行一場有限的「表演式戰爭」，通過施壓換取伊朗的面子妥協，以此作為中期選舉的政治籌碼。他在委內瑞拉的「成功」，讓他誤判了形勢，輕信了以色列關於「斬首即崩潰」的神話。然而，局勢失控了。油價飆升引爆通脹，經濟衰退陰影籠罩，中期選舉的藍圖岌岌可危。此時，特朗普陷入了兩難：進，則油價繼續飆升，通脹失控，中期選舉全盤皆輸；退，則之前的投入打了水漂，美國國際威信蕩然無存，盟友與對手都將重新評估美國的可信度。

更致命的是，他被以色列「綁架」了。拉里賈尼死後，美國失去了談判對象；美軍的傷亡風險劇增，撤軍將背負「拋棄盟友」和「畏戰」的駡名。特朗普原本想下棋，卻發現自己成了棋盤上那顆身不由己的棋子。賭徒的問題不在於敢下注，而在於一旦前面幾把沒有贏，他往往不願承認誤判，只會想着再加一點碼，也許下一輪就翻本。這種心理一旦進入戰爭決策，後果往往極其可怕。因為戰爭不像賭桌，輸掉的不是籌碼，而是城市、基礎設施、普通人的生命與整個地區的未來。

尾巴搖狗無法回頭

強梁者將不得其死

拉里賈尼之死，正是這種失控邏輯的體現。以色列正在消滅一切可能的中間地帶。原本還可能主張節制、斡旋、談判的人被排除後，留下來掌握方向盤的，往往是那些最不願意後退、最相信“只有打到底才有出路”的人。 於是，戰爭就不再由理性算計主導，而是由仇恨、羞辱、沉沒成本與政治恐懼共同推着往前走。這種局面下，誰還能保證下一次升級不會更大？誰又能保證美國不會被拖得更深？

這正是「尾巴搖狗」的真正含義。不是說小國真的能命令大國，而是它可以通過不斷製造既成事實，把大國一步步鎖進自己的安全焦慮和戰爭節奏中。只要美軍投入夠深、地區局勢夠亂、政治成本夠高，美國想抽身時就會發現，自己已經被沉沒成本、盟友壓力和國內政治敘事綁住了。看穿了又如何？很多時候，看穿不等於走得掉。

《道德經》有言：「強梁者不得其死。」過分強暴兇橫、以武力橫行的人，終將招致災禍，不得善終。經歷過戰爭的人，沒有人會喜歡戰爭；鋌而走險的人，終將付出應有的代價。沒有任何人的私利，值得讓全人類陪葬。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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