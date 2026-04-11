蔚觀全局｜毛孩是獨居長者抗抑鬱藥：請房屋署打破「伴侶犬」高牆

蔚觀全局｜林素蔚專欄

最近，我的家中迎來了一位毛孩新成員。成為新手寵主後，我深深體會到那種純粹的陪伴力量——無論你在外面對多大的壓力，只要打開家門，看到那雙毫無保留、充滿期盼的眼睛，心中的陰霾便會消散大半。這份微小卻強大的治癒感，讓我這個從事社福工作多年的社工不禁反思：如果寵物能為我們帶來如此巨大的情緒慰藉，那對於獨居在公屋鐵門內、飽受孤獨與抑鬱折磨的基層長者而言，一隻貓或一隻狗，豈不是救命的「無聲處方」？



鐵窗內的隱形疫症：被忽視的長者抑鬱困境

數據往往最能反映社會的隱痛。根據中大醫學院的長期研究，本港每十名長者便有一人出現抑鬱徵狀；港大賽馬會防止自殺研究中心的數據更連續兩年（2023及2024年）發出沉重警號，指出長者自殺率屢創新高，「獨居」及「缺乏社會支援」正是將他們推向深淵的致命推手。

然而，作為社工與家庭治療工作者，我深知這些冰冷的數字背後，隱藏着公屋鐵門內更深層的悲劇。華人社會的長者往往患上的是「隱性抑鬱」——他們很少會主動說「我心情低落」或「我想輕生」，取而代之的是反覆的失眠、周身骨痛、食慾不振，甚至是一整天坐在狹小的公屋客廳裏，呆望着日夜播送的電視機。隨着老伴離世、子女因移民或生計遷出，他們失去了長久以來的「家庭角色」，龐大的無力感與孤獨感將他們重重包圍。

面對這類個案，傳統社福服務的「派飯、探訪、陪診」縱然有其防護網作用，卻始終難以填補他們內心深處那份「不再被需要」的空洞。還記得我曾接觸過一位獨居的陳婆婆，自從相依為命的老伴離世後，她整整半年不願踏出家門半步，即使社工上門探訪，她也只是沉默流淚。直到有一次，義工帶了一隻小狗到訪，那一刻，婆婆空洞的眼神突然有了光彩，她顫抖着手撫摸小狗，露出了大半年來的第一個笑容。這讓我深刻明白，傳統的探訪固然重要，但有時卻無法取代一個鮮活生命的日夜相伴。

社工視角：寵物是基層長者的「非藥物心理治療」

外國多項心理學、老年學乃至神經科學研究早已明確證實，動物輔助治療（Animal-Assisted Therapy）對改善長者抑鬱有着無可替代的顯著成效。在家庭治療的實務中，我們常將寵物視為一種強效的「非藥物心理治療」，其療效體現在三個無可取代的維度：

首先，是「重建生存動機」的心理療效。抑鬱症最大的敵人是失去動力。但當長者養了一隻貓或狗，他們便重新獲得了「照顧者」的角色——「如果我不起床，貓咪就會捱餓」、「狗狗需要我帶牠下樓散步」。這種「被一條小生命絕對依賴」的責任感，能瞬間打破抑鬱帶來的癱瘓狀態，賦予長者每天醒來的意義。

其次，是「對抗皮膚飢渴症（Skin Hunger）」的生理療效。許多獨居長者可能長達幾個月都不曾與他人有過溫暖的肢體接觸。醫學研究指出，撫摸毛孩能有效降低人體內的壓力荷爾蒙（皮質醇），同時促進大腦分泌被稱為「愛情賀爾蒙」的催產素（Oxytocin）與血清素。這是一帖天然、無副作用，且能日夜陪伴在側的抗抑鬱劑。

最後，是「打破社區孤島」的社交療效。在屋邨裏，寵物是最佳的「社交潤滑劑」。一位原本封閉自己的長者，只要牽着狗或抱着貓，便自然會吸引街坊鄰里停下腳步搭話。這種因寵物而建立的微型社區連結，能有效將隱蔽長者重新拉回社區網絡之中。

從公共醫療經濟學的角度來看，這更是一項低成本、高效益的「預防性投資」。每減少一名長者因重度抑鬱而頻繁進出急症室、入住精神科病房，政府就能省下龐大的公營醫療開支。讓寵物成為長者的「無聲處方」，實際上是在為瀕臨超載的醫療系統減壓。然而，在香港，這帖極具療效、甚至能為公共醫療系統減輕沉重負擔的「無聲處方」，卻被房屋署冰冷的行政規條重重封鎖。

或許有人會說，房屋署現時已有「伴侶犬」的豁免機制。但這正是政策最離地的痛點所在。根據現行指引，住戶必須提交由精神科醫生或臨床心理學家發出的證明，證實患有嚴重精神病並「絕對依賴」該狗隻。試問，基層長者去公立醫院排期動輒一兩年，許多人的抑鬱更處於「隱性」階段，難以取得專科證明。這個機制變相要求長者必須「病入膏肓」才能獲得陪伴的權利，完全是本末倒置。

拆牆鬆綁：借鑒新加坡推行「三贏」先導計劃

事實上，將動物輔助治療融入公營房屋並非天方夜譚，鄰近的新加坡便是一個極佳的借鑒。在新加坡的建屋發展局（HDB）組屋，長者預設是獲准飼養小型犬隻的，無須經過繁複的醫療審查。更值得香港房署參考的是，當地政府早年聯同動物福利機構推出「Project ADORE」計劃，容許公屋居民領養體型較大的唐狗。其成功關鍵在於「寬進嚴管」：狗隻必須絕育、植入晶片，且主人與狗隻必須共同完成認可的「基礎服從訓練課程」。配合嚴格的投訴與罰則機制，新加坡成功證明了長者福祉與屋苑衞生絕對可以並存。香港作為國際大都會，絕對有條件借鑒這些經驗，打破「屋邨不能養狗」的迷思。

我完全理解房屋局對屋邨管理的憂慮，滿地狗糞和日夜吠叫絕非我們樂見。但「不作為」不應是管理的唯一手段。公屋長者的精神健康，不單單是房屋局（管屋邨）的問題，更是醫衞局（管精神健康）與勞福局（管長者福祉）必須共同面對的跨部門議題。

為此，我建議政府大膽踏出一步，在部分老齡化較嚴重的屋邨試行「長者友善寵物先導計劃」，並引入以下機制為房屋署「解套」：

第一，下放評估權限，引入「社工推薦」：打破唯「精神科醫生」獨尊的門檻。容許一直跟進長者個案、最了解其家庭及心理狀況的註冊社工，進行初步情緒評估並撰寫推薦信，作為申請伴侶動物的合理依據。

第二，引入動物行為評估與絕育要求：參考新加坡做法，確保獲准飼養的寵物（特別是狗隻）必須經過專業的動物行為評估及基礎服從訓練，性格溫馴且不會發出持續噪音，並強制絕育及植入晶片。這能從根源消除房屋署對「滋擾」的擔憂。

第三， 建立「長者寵物社區支援網」創造跨代共融：建議由當區「關愛隊」牽頭，結合區議員辦事處、青年義工及動物保護機構，為獲批養寵物的長者提供支援。例如安排青年義工協助長者帶狗散步、清理貓砂或陪同看獸醫，這不僅能減輕長者的體力負擔，更能促成珍貴的「跨代交流」，讓關愛隊真正走進長者的心靈深處。萬一長者入院或離世，支援網能即時啟動緊急託管機制接管動物，免除房屋署處理遺棄動物的後顧之憂。

遏止長者抑鬱、防患於未然，不能單靠增加精神科病床或社工探訪次數。有時候，一扇願意包容毛孩的公屋大門，一條溫暖的尾巴，比任何冰冷的藥丸都來得有效。期盼特區政府能展現施政的溫度，跨部門拆牆鬆綁，讓公屋鐵門內不再只有孤獨的嘆息，而是充滿生命力的陪伴。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，慈善機構行政總裁，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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