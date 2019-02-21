大灣區規劃綱要　是港劇反攻大陸的契機？

香港藝人北上發展看似無限機遇，實質受着 CEPA 和內地廣電總局播放條款等限制，阻礙重重。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提倡推動文化繁榮發展，當中強調充分發揮香港影視人才優勢，推動粵港澳影視合作，加強電影投資合作和人才交流。香港政府必須把握時機，爭取本地影視作品取消配額和播放限制，拆牆鬆綁，爭取與內地作品在同一層次競爭合作。

《再創世紀》作為TVB合拍劇，嘗試面向香港及內地觀眾，但雙方反應都未如理想。（網上圖片）

在不少港人眼中，本地藝人和製作人樂於到內地發展，因為觀眾數目龐大，憑着名氣爭取更多工作機會。最近期的例子，莫過於參與劇集《延禧攻略》的佘詩曼。不過，大門開小門不開，香港演員要亮相內地劇集，只是百中無一，殊不容易。

在1999年8月，內地廣電總局落實配額限制。根據《關於加強對聘請港、澳、台從業人員參與廣播電視節目製作管理的通知》，最多只有五名港澳台人士擔任導演、主要演員、編劇、攝像等，男女主角也不得同時由港澳台演員擔任。另外，港澳台人員不能單獨主持錄製文藝、科教類節目，應以內地人員為主。

在2000年起，國內電視台禁止於黃金時段播放獨資港劇，只能透過合拍劇播放，而且限制較多，打擊港劇和演員在內地的影響力。CEPA協議雖然逐步放寬合拍劇生產條件，例如可以國產劇形式播放及發行，但同時規定至少三分之一的主要創作人員必須來自內地。

此等限制也體現在電影製作。CEPA協議容許香港影片不再如外國影片般，受影片數目配額限制進入內地，而且港方主要創作人員數目不受限制。其次，劇本可以在拍攝之前審查，而非在拍攝後才送審，減少風險。雖然如此，合拍片規定內地主要演員比例佔三分之一。

自2003年與中央簽訂CEPA後，合拍片成為主流。（資料圖片／路透社）

外界普遍相信，內地當年實行等限制，出於保護內地演員和影視製作行業，避免當時仍佔上風的香港作品主導內地市場，也鼓勵港人到內地參與製作。CEPA落實頭幾年，香港的電視台及電影公司也在摸索劇本內容，未能兼顧製作要求及香港特色，劇集收視和電影票房可謂慘淡收場。直到近年，製作單位開始掌握技巧，電影《美人魚》、《紅海行動》的口碑和票房不俗，劇集《踩過界》也有不少讚譽。合拍片、合拍劇更漸成主流，也吸引內地資金投資，改善製作質素。

但是，合拍安排始終令製作有所掣肘，例如香港電影少了機會起用香港演員和幕後人員。再者，內地製作水平進步凌厲，作品風靡無數華人，再無必要延續保護措施，大灣區以至整個中國的影視作品可以在同一制度下競爭合作。電影藝人及投資者黃百鳴曾表示刪除CEPA規條，將有助吸引幕前幕後回流，振興香港電影。藝人兼前港區全國人大汪明荃也曾向內地建議放寬配額限制，讓本地藝人到內地發展有同等待遇。

《五個小孩的校長》是本土題材的合拍片。（電影劇照）

去年二月，內地於寬兩岸合拍電影在主創人員比例、投資比例等限制，但新政策未擴展至港澳類別。及至九月，廣電總局發出《境外人員參加廣播電視節目製作管理規定（徵求意見稿）》，建議國產電視劇的港澳台人員不再受數量限制，編劇導演、男女主角仍然不得同時由境外人員擔任。按目前情況看來，改革方向正確，但尚未達致最理想狀況。

坊間集中討論香港如何在《規劃綱要》發揮金融和科創中心的角色，但少有觸及文化事業。《規劃綱要》提倡增強大灣區文化軟實力、充分發揮香港影視人才優勢，推動區內文化影視合作。香港政府應把握機會，繼續推進改革，除了打破上述用人限制外，還應投放資源在人才培訓，完善影視產業。誠然，政府數年前已撥款提升演藝學院設施，其實可更進一步，推動學院培育大灣區演藝人才，加強促進中西演藝教育交流，務求學生在接受專業培訓後，順利開啟表演藝術之路。