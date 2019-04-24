景泰苑減音窗無阻噪音擾民　房署須解釋補救

居住問題困擾香港，近年政府矢言盡力覓地建屋，不論房委會還是私人發展商，自知部分住宅大廈選址太近行車路，噪音滋擾居民，因此為住宅窗戶加設減噪音裝置。然而，有居民拒絕好意，寧要通風情願忍受噪音，承受開窗拆窗的違規風險。 有人認為，居民既然選擇決定入住那些單位，就不應事後抱怨。然而，居民不滿的是減音窗無效，房委會、環保署等部門需要回應。再者，一般市民挑選單位，價錢、地點是最大考量，為了租金樓價便宜，犧牲了生活質素。再退後一步，政府和私人發展商手持大量土地，理應可以興建環境條件較好的樓宇。政府有閒置地不用，才是新單位擠在馬路邊的本因。

房委會在景泰苑採用「減音窗」緩減交通噪音。（房委會圖片

《香港 01》報道，環保署聯同屋宇署及理工大學，研發減音窗和減音露台，聲稱可減低戶外噪音達 12 分貝。不過，有使用減音窗的房委會綠置居景泰苑住戶反映減音窗無效，又阻礙景曬衣物，即使違反房署規則也要拆窗通風。

景泰苑的例子值得詳述。根據 2006 年的環境影響評估及房委會幾年前的宣傳文件，部門早知屋苑貼近太子道東，噪音水平高達 85 分貝，遠超政府規定的 70 分貝道路交通噪音標準。須知道，十多分貝的差別，等於音量相差一倍有多。長期處於 85 分貝的環境，等同身邊不斷有大貨車經過，兩人聽不到對方說話，即使是 70 分貝，也等同一般道路的聲浪，損害聽覺和精神健康。

有見及此，房委會着手研究「創新紓緩噪音方法」，與大學研發出附有通風口的減音窗，保持空氣流通。文件還強調實地測試的減音效果滿意，故在其他新建同類屋邨採用。據悉，除了景泰苑外，至少有五條屋邨和屋苑設置減音窗，涉及逾 1,800 個資助出售單位。此外，有新建公共屋邨則採用固定窗戶或減音露台。

房屋署官員在介紹新方法時，還稱新裝置可以增加單位供應，景泰苑有逾六成的噪音超標單位均可保留。即是說，要不是減音裝置，中低層面向道路的單位根本不能興建，不能居住。

結果，由揀樓到入住，不少景泰苑居民投訴減音窗無效，長期受噪音滋擾，難以入睡。那邊廂，有住戶為了通風、晾曬衣物，縱然屋苑公契訂明不能拆窗，也要照辦。

有人認為，居民不是被迫入住噪音單位，而且房委會在計算樓價時，已計入環境問題，並列在售樓書，居民現時欠缺反對理據。相比起更惡劣的劏房、天台屋，有公屋、居屋居住已經不錯。

無可否認，住屋需要迫在眉睫，政府有責任盡快覓地。再者，在城市生活，單位住屋環境難言完美，即使沒有噪音問題，也有光污染、蚊蟲等問題。不少私樓單位也面對噪音問題，環保署列出部分在吐露港公路旁邊的新樓單位，也配備隔音玻璃、減音窗、減音露台等阻隔車聲。

這種說法可以理解，但居民的不滿仍然有理。首先，房委會、房屋署必須回應減音窗「貨不對辦」，解答為何未能緩減噪音，負了居民期望，並須尋找其他減音辦法。其次，晾曬衣物是不少本地家庭的煩惱，並非每家每戶也有乾衣機，晾衣架也放在不合適地方，這解釋了部分住戶拆窗曬衣，也反映了屋苑缺乏晾衣場所。

選擇單位是否如此自主，實成疑問。公屋戶輪候多年，雖說有三次配屋機會，但每次配屋時間不定，而且不能確保下一次配屋的質素較好，鑑於資訊不對稱，並非所有輪候者也用盡三次配額，即限制了選擇。

就居屋、私樓買家而言，選擇可能會較多，但始終受制於樓價和地點，尤以樓價為主。結果，為了有屋住，就要無奈犧牲健康和生活質素。有說按揭成數和各項「辣招」致使樓價居高不下，局限置業選擇，但倒過來說，撤辣、甚至自由轉讓公屋，只會重掀炒風，普羅市民同樣難有安身之所。

政府過去一連串的規劃失誤，才令港人坐困斗室。一再重申，香港不是缺乏建屋土地，只是政府缺乏決心和魄力，好好規劃閒置土地，開拓真正適宜居住市鎮。