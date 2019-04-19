景泰苑裝減音窗抗太子道東噪音　區議員指阻晾衫　住戶集體拆窗

香港寸金尺土，不少住宅都鄰近主要幹道，住戶飽受噪音滋擾。為減少道路交通噪音，環保署聯同屋宇署及香港理工大學共同研發減音窗及減音露台，噪音水平平均可減3至8分貝，就如減少一半汽車流量而產生的噪音，最多更可減12分貝。不過，有使用減音窗的綠置居景泰苑住戶指隔音成效不彰，加上阻礙晾曬衣物，寧願拆窗，但此舉可能違反房屋署禁令。 另外，環保署再將有關裝置融入至虛擬實境（VR），未來料可結合規劃署的立體3D模型，該公眾得悉大廈個別單位的噪音水平。

房委會在景泰苑採用「減音窗」緩減交通噪音，測試顯示減音幅度最高可達8分貝。（房委會圖片）

綠置居景泰苑引用減音窗

噪音緩解設計包括於單位安裝減音窗和強效減音露台，目前已應用於本港20多個公營及70多個私營住宅房屋項目，當中有近十分一項目已建成或入伙，如位於新蒲崗的首個綠置居項目景泰苑。

景泰苑不少單位鄰近太子道東，房屋署曾經評估，太子道東的交通噪音超越80分貝，於是盡量將樓宇後移、減少通風窗戶面向道路及安裝可遮擋交通噪音的建築鰭片等，但有單位最高噪音水平仍達78分貝。於是房屋署與環保署共同研發減音窗，減低噪音。

噪音直迫大貨車十米內經過 隔音後如減一半車流

環保署副署長區偉光表示，環保署建議住宅噪音不多於70分貝，一些鄰近馬路、未有安裝任何隔音裝置樓宇的噪音水平一般達到75分貝，即如大貨車在十米內經過時發生的音量水平。但安裝減音窗和強效減音露台後，一般可減音3至8分貝，最多更可減12分貝，效果顯著。

區偉光指出，當減音3分貝，代表減低一半汽車流量衍生的噪音；當減音5分貝，就可達到環保署的指標，屬於可接受的居住環境。

不過，有關減音裝置只限於新建的樓宇，若現有的樓宇想更換有關裝置，則較困難。

景泰苑面向太子道東的單位，噪音水平甚高。（資料圖片／羅君豪攝） 房屋署說明書列明禁止拆減音​窗 景泰苑的隔音窗屬拉趟式，把兩塊玻璃板平行排列並於對邊側各設開口，能阻隔交通噪音，同時使空氣自然流通。雖然環保署數據顯示減音窗有效，但新蒲崗區議員雷啟蓮表示，有不少景泰苑居民已把窗戶拆除。雷啟蓮解釋，居民反映窗戶隔音成效不彰，而且妨礙晾曬衣物，遂拆除窗戶。 但房屋署於售樓說明書上列明，不得干擾、改動、變更或拆除裝設在單位內的減音窗或固定窗，除非是根據公契規定作保養、維修或更換。然而，雷啟蓮稱房屋署未有巡查，居民堅持拆窗。

當使用者戴上虛擬實境裝置，就如置身於單位，可為單位配置減音窗或強效減音露台，體驗減音效果。（盧翊銘攝）

景泰苑由2017年入伙至今，不足兩年，窗戶裝完又拆，涉多少公帑？環保署指，由於減音窗和強效減音露台有不同設計和配置，建造成本費用會有較大差異，加上發展商對透露有關成本有保留，所以現時未有足夠數據能估算具代表性的成本差額，但關成本應只佔整體建築成本一個非常低的百分比。

環保署早前將減音窗和強效減音露台等裝置應用於虛擬實境（VR），用於環保署核下的環境學院，培訓環保主任、工程師、建築師等。當使用者戴上虛擬實境裝置，可嘗試為單位配置不同的減音裝置，體驗隔音效果。首次使用該裝置的環保署助理環境保護主任張曉慧就指，日常主要負責環境評估報告，主要於圖表反映數據，但透過4D虛擬實境模型，更感受到分別。她續指，得悉有關減音成效後，日後可遊說環評項目倡議人使用較好的緩解措施。

當使用者戴上虛擬實境裝置，就如置身於單位，可為單位配置減音窗或強效減音露台，體驗減音效果。（盧翊銘攝）

環保署助理環境保護主任張曉慧（左）表示，透過4D虛擬實境模型，更感受到噪音分別。（盧翊銘攝）

環保署利用虛擬實境（VR），培訓環保主任、工程師、建築師等了解減音窗和強效減音露台等裝置。（盧翊銘攝）

融合智慧城市 可量度個別單位噪音

除了用於樓宇減音，環保署計劃未來將4D虛擬實境模型結合規劃署的立體3D模型，更有效做城市規劃。區偉光舉例，公眾可直接看到整幢大廈的窗戶，有多少窗戶的噪音超標，會以紅色標誌；裝了減音窗的裝置，以綠色標誌；亦可聽到安裝隔音窗前後的分別，一按鍵就聽到。環保署期望減音窗未來會被廣泛採用，可用於減低建築噪音。