盲人工廠暫選址市區　機構、政府應汲取教訓

位於土瓜灣的盲人工廠暨庇護工場有約56年歷史，香港盲人輔導會於2013年申請了政府的「私人土地作福利用途特別計劃」並要求重建，預計2021年動工，2024年會重建成新的綜合康復服務大樓，工廠需暫時搬遷。機構去年宣布將暫時遷至屯門同屬輔導會營運的「賽馬會盲人安老院」作過渡工作安排。 工廠約二百多名從事紙品、文件繩製作和車衣的員工和學員需因而改到屯門工作，甚至需轉職或失業，去年工友組織發起反對行動及聯署，日前一直協助工友磋商的立法會議員張超雄獲教育局通知，政府可安排工廠於過渡期間調遷至坪石邨的聖公會聖約翰小學校舍。事件揭示，政府在資源分配上忽視殘疾人士發展，機構的過渡安排欠缺人性化，相關服務規劃未充足諮詢及考慮殘疾人士的需要，無論在選址或配套支援上，均未為推動殘疾人士的培訓及更新方面展示決心。

遲未調撥市區空地 過渡安排欠人性化

早於2013年申請重建時，盲人輔導會理應詳細考慮過渡安排，政府備有市區空置校舍的數據，非政府機構或社會企業可就現時可供使用的臨時空置用地向地政總署提交申請，以短期形式租用，盲人輔導會盲人工廠項目主任伍寶田亦曾指，他於2013年已主動向會方提議申請使用旺角前新法書院的空置校舍，怎料會方「求其落大埔兜幾個圈就話搵唔到校舍。」直至去年，輔導會指因政府未提供協助，工廠涉及大型機器故亦未能於附近覓得地點調遷，只好提出把工廠暫時安置於轄下的屯門盲人安老院。但相比空置校舍，該安老院提供240個宿位予視障長者，提供護理及療養服務，而且位置偏遠，並非工廠的合適選址，輔導會明顯欠缺合理規劃，忽視工廠現有約二百多名工友的過渡安排。

機構固未盡其責任妥善安排過渡，不過，在審批重建申請時，政府應預計到機構有過渡安排的工廠用地需要，政府若能多行一步主動提供協助或安排市區用地，則可省卻機構自行申請空置校舍的程序及覓地困難。另外，自工友發起反對行動，事件拖延接近一年，立法會議員於本月初向特首林鄭月娥反映情況後，政府才安排到市區的空置校舍予機構，面對工人訴求反應緩慢，使其連月憂心。由此可見，政府未及早支援，明顯是後知後覺。

4月3日行政長官林鄭月娥回應工廠遷至屯門時稱，自己任社會福利署署長時曾到訪盲人工廠，一個月前已要求勞福局局長羅致光妥善處理，又表示重建項目往往涉及重置，指透過互諒互讓會達致大家均接受的方案。

事實上，經規劃署中央調配機制進行檢討的空置校舍，署方可將其用地建議作其他合適的長遠土地用途 (例如政府、機構或社區、住宅及其他用途)，政府一直持有用地的資訊，卻並未安排市區空置校舍予殘疾人士服務機構優先使用。例如，與工廠現址相距不遠、石硤尾的前三水同鄉會湯恩佳學校，與港鐵站只有3分鐘步行距離，無障礙設施充足，卻於2015年起成為教育局校舍保養管理組辦公室，反映政府在資源分配上忽視殘疾人士的需要。

部分位於市區經中央調配機制檢討的空置校舍用地建議長遠用途（更新至2017年4月）（來源：規劃署）

此外，重建及過渡性措施的規劃透明度不足，欠人性化安排。調遷計劃至在公布前只由政府與機構共同決定，未有主動諮詢或了解在該工廠工作的工人的需要，忽視工人的權益，機構的通知安排遲緩，細節交代亦不清晰，令工友擔心失去崗位、工作調動或需重新輪候服務名額等問題，只能透過自行組織關注聯盟表達意見。至3月19日張超雄與工友們約見勞福局、社署、盲人輔導會，才承諾重建後可確保可保留55名工友身份，本月18日工友再與政府及機構召開特別會議，工友們成功爭取在未來成立由工友、職員、營運機構和政府等溝通平台，惟平台的詳情需要在5月再開會商討。當局有責任監察機構的運作，保障殘疾人士獲得合適的服務，協調機構與工友共同制定合理的臨時營運方案，日後處理殘疾人士服務安排時應照顧持分者需要，增加其參與度。

工潮再現 殘疾人士就業仍欠保障

促進殘疾人士就業、發揮潛能，是政府康復政策的其中一項重要目標，政府應提供有利條件予工人發展所長，除用地、設施以外，亦應保障其工作環境及勞工權益如薪酬、福利及待遇。土瓜灣的盲人工廠暨庇護工場是全港唯一一間盲人工廠，而工友達55歲的退休年齡後，會被轉為學員並失去最低工資保障，每日「底薪」只有26.5元的津貼，目前服務使用者中只有四分一為受聘於勞工合約的工友，當中包括55名合約員工，其餘則為庇護工場的學員。早前會議中，機構亦未有正面回應是否會維持現時工友與學員的比例，或將相關比例放入津助及服務協議之中。

事實上，就工廠勞資問題，1971年已曾引發「盲人工潮」，工人經半年爭取加薪不果，反而被廠方把工廠變為「訓練中心」，變相辭退原有工人，於是罷工，工友更連續兩天留宿碼頭，輔導會終接納全體工友復工，增加工友底薪，又保證工廠不能隨意調派新工作予工友，歷時個多月的工潮獲解決。

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盲人輔導會是社會福利署津助機構，政府應確保工人薪酬水平不應差於勞工法例所規定的水平，檢討其運作及服務，並提供支援。政府與民爭地的情況近年屢見不鮮，去年政府宣布公務員學院選址於觀塘展亮技能訓練中心，中心的重置計劃一直未有定案，其後學生及家長舉行集會反對迫遷，政府才宣佈原區重建校舍。每每待示威出現，政府才表態或提供更佳方案，在殘疾人士培訓及服務支援上，政府表現令人失望，日後應及早主動規劃及安排，以殘疾人士的需要為先，為落實康復政策展現決心。長遠而言，政府仍須進一步推動傷健共融，保障殘疾人士在社會上獲合理的工作環境，並加強就業支援和職業訓練服務。