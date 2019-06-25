行政會議兩連休　管治危機怎樣救？

行政會議罕有地連續兩星期休會，顯然受《逃犯條例》修訂風波所累。然而，一再休會不能解決問題。特首林鄭月娥若不想淪為看守政府，始終要大刀闊斧，挽救管治危機。

特首林鄭月娥、司局長和常秘日前舉行集思會；據《香港01》報道，政府冀以靜制動。若然屬實，行政會議在周二（6月25日）連續第二次休會，則不難理解——特首林鄭月娥既可避免在會議前見傳媒，休會亦意味政府暫時沒有重大決定，不會惹民怨。

非官守成員林正財則表示，行會沒有重大議題，故再休會一次亦是合適。

行會內戰？政府停擺？

雖然，行會過去不是未曾休會，例如2013年5月電視牌照風波期間，亦曾休會一次；當時秘書處指出，行會在六年內曾取消超過10次例會。然而，連續兩星期休會卻較為罕見。畢竟行會作為香港特區政府的最高決策單位，連續兩星期休會，等如連續兩星期政府不能決議；加上8月暑假在即，難免予外界停擺之感。

另一方面，行會休會除了有以靜制動、冷卻民情之用，對內或亦源於行會成員之間的矛盾。眾目可見，行會非官守成員不少都違反了集體負責制，批判特首的決定。例如湯家驊、葉劉淑儀等，也在林鄭月娥宣布暫緩前，曾表示對二讀有保留。政治危機發生後，不少人亦建議特首改組行會，自由黨鍾國斌更建議林鄭邀請反對聲音入閣。換言之，外界可能會估計，即使行會再次召開會議，他們亦可能貌合神離，各有心結。

林正財認為行會休會的做法合適，不擔心影響社會運作。（資料圖片）

行會決策淪閉門造車？

要對症下藥，必須先弄清楚，為什麼行政會議當初會堅持二讀。一個可能是，部分成員亦認為修例或會引起反對聲音，只不過礙於種種原因，或是特首過於強勢，或是認為此次修例是不能不做的任務，所以沒有強烈反對；也有一個可能是，行會成員——不論官守或非官守——均錯判形勢，認為修例可以安然硬闖立法會。

由於行會保密，外界不可能知道內情。但若然是前者，林鄭月娥必須反思，為何她上任之初，矢言改變前朝「一男子」因素的處事作風，但才過了兩年，她卻再次凌駕其他行會成員的意見，鹵莽行事；若然是後者，則反映出非官守成員發揮不到應有作用，未能將民間聲音帶進行會，為民情把脈。

《逃犯條例》修訂工作觸礁，主事的律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超固然最大責任，但行政會議作為集體決策的最高單位，律政司和保安局提交動議時，所有官守及非官守成員都有責任仔細討論、反覆思考，作出明智的決定。從結果看之，修例工作竟然失敗至此，除了是鄭若驊和李家超的錯，所有行會成員都有責任。

林鄭須大刀闊斧改革

故此，特首林鄭月娥若要解決當前管治危機，重組行會已是必需；一次又一次休會，只會令政府淪為看守，不能作出重要決策。政界和社會均相信，林鄭是否提早下台是身不由己，由北京政府決定；但是否要改組行會，重新挑選成員，甚至改變現有的商議模式，均是林鄭權力範圍內之事。

必須指出的是，政府萬不能以為舉行集思會、改組行會，就能夠完全了事。因為改組行會，只能幫助林鄭月娥糾正決策機制，當前政府面對的其他管治危機，特別是612金鐘衝突後的社會撕裂，仍待處理。正如「01觀點」多次提出，盡快成立獨立調查委員會方為上策。固然葉劉淑儀等行會成員反對此建議，但林鄭月娥必須經一事、長一智，跳出行會「同溫層」，真正聆聽社會聲音，作出負責任的決定。