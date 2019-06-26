港官「劉江華化」已成風土病　重建認受性刻不容緩

打開香港一眾主要官員名錄，「三司」張建宗、陳茂波、鄭若驊，面目一個比一個模糊，可謂回歸以來僅見；「十三局」如劉江華、楊偉雄、羅致光、李家超和陳帆等，不是存在感甚低，就是「金句王」或錄音機。現屆執政班子管治無能的問題早已存在，只是過去多次重大政策爭議均由特首林鄭月娥「包底」，例如在調高長者綜援年齡一役中，勞福局局長羅致光冥頑不靈，連用以補鑊的「就業支援補助金」亦是由林鄭主導及宣布推出。 但當近期連林鄭都遭到《逃犯條例》修訂風暴「重擊」後，整個政府團隊就彷彿進入無人駕駛狀態，陷入管治危機。這時市民才突然發現，連理論上作為港府二把手的政務司司長張建宗，都長期隱身幕後，「無為而治」，更遑論陳茂波、鄭若驊和李家超之徒。環顧政壇袞袞諸公，竟無一人是棟樑之才。

民政事務局局長劉江華（李澤彤攝）

在一個號稱「行政主導」的香港政府，主要問責官員竟競相神隱，實在是香港一大奇觀。若論開此風氣之先者，則不得不提可能已被很多市民遺忘，但實際上仍然在位，現擔任民政事務局局長的劉江華。劉氏作為政壇著名的「變色龍」（初入政壇時是港同盟成員，後轉投民建聯），在2012年參加立法會選舉以19萬票大比數落選之後，竟獲時任特首梁振英委任為政制及內地事務局副局長，加入成為特區政府的管治班子，狠狠摑了選民一記耳光。



所謂「副局長」，其設置原意是包括有系統地補充香港政治人才，不過當初港府延攬劉江華，卻更似是酬庸失意政客。在2014年香港就政策發展展開重大爭議期間，劉氏與時任政務司司長林鄭月娥、律政司司長袁國強、政制及內地事務局局長譚志源、特首辦主任邱騰華，與五位香港專上學生聯會的代表，共同就普選行政長官的政改議題進行辯論。值此歷史時刻，劉氏有幸作為五名政府代表之一員，本應盡展所長，出謀獻策，但他卻寧可成為全程唯一一名保持沉默者，不能贊一詞，誠為異數。

佔領期間，雙學三子曾經與袁國強在內的政改三人組進行破天荒對話，直播鏡頭之外，未料是時任政制及內地事務局副局長劉江華未有發言，改圖被網民瘋傳。（政府新聞處圖片）

雖然如此，劉江華的仕途還是步步高陞，在2015年7月接替曾德成出任民政事務局局長，可謂「無災無難到公卿」。不過，劉氏個人的政壇奇異旅程，卻似乎啟發了其他政府高官，告訴他們做事不必「太打得」，存在感愈淡薄愈好；而香港政府似乎也頗欣賞「劉江華化」的官員，於是現屆政府出現歷年數一數二「透明」的政務司司長，過去頗具個人政治特色的作風，不復再有。更遑論號稱「理財新哲學」的陳茂波，上任至今只交出多份充斥陳腔濫調的《財政預算案》；而捲入多宗醜聞的鄭若驊，更是只能低調再低調。



當整個政府只剩下一個林鄭月娥，其餘問責高官均是「劉江華們」，香港政府已陷入無從管治的死亡漩渦。一旦連林鄭都倒下，香港政府恍如停擺，行政會議兩連休，高官只識偏聽偏信，在集思會圍爐取暖，實令人搖頭嘆息。當舉目皆是尸位素餐之徒，實行佛系治港——不回應、不露面、不開會——要以如此處事應變能力，欲得一個善治和諧的香港，無異於緣木求魚。香港政府必須痛定思痛，大刀闊斧真正吸納賢才，強政勵治，甚至重啟政改，方可望重建管治的認受性。當然，即使實現普選，香港更大的挑戰還在於實現經濟民生的真正民主，真正建設成一個老有所養、幼有所教、貧有所依、難有所助、公義均富，服務多數而非少數人的城市。如此，香港才有望重新出發。