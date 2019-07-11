李國章放厥辭　管治一葉知秋

行會成員李國章日前接受媒體專訪，大談對修例風波的看法。當中，他將問題根源歸咎於政治選舉及美國勢力，可見其錯判形勢。 特首林鄭月娥實應汲取六月浪潮的教訓，審視哪些非官守成員已脫離民情，並及早撤換之。

大批市民上街示威，行會成員李國章提出了兩個原因：今年有區議會選舉，明年有立法會選舉，故此有人藉持續示威來爭取選票；美國正與中國打貿易戰，故此藉打垮香港來打擊內地。

第一，這與社會的普遍理解不同。多數人相信成因在於《逃犯條例》修訂草案欠完善，而政府自恃在立法會「數夠票」，竟欲強行通過，漠視民意。

第二，若說持續示威是因為將有選舉，言下之意不就是示威者被政客煽動？但眾所周知，新一代並不信任傳統民主派，甚至覺得他們迂腐、「阻住晒」。與其說年輕人上街是因為選舉臨近，不如相信他們是為了政治理念。

一般人不諳民情，並非問題。然而李國章作為行會非官守成員，其責正是在特首決策時提出可靠的意見。若然連行會成員也如此脫離民情，特首及其決策團隊自然容易錯判形勢，做錯決定。

7月9日，林鄭宣布修例草案「壽終正寢」。（梁鵬威攝）

李國章：市民不會信任獨立委員會

對於民間訴求，李國章亦有不少見解。舉例說，示威者、大律師公會、終審法院前首席法官李國能等異口同聲，要求政府成立獨立調查委員會，調查警方清場行動及衝突成因，李國章卻認為不用，原因是若然社會不信任監警會，同樣可以不相信獨立調查委員會。

這種邏輯甚為奇怪，延伸下去，政府似乎甚麼也不用做，因為「市民就是不信任」。然而，當社會對政府不信任時，政府要做的應是重建公信力，而成立獨立調查委員會正是一個重要的嘗試。即使可能部分示威者仍然會不信任、不收貨，但最少此舉可贏回部分市民的信任，實有裨益。正如政策及內地事務局局長聶德權在處理社會信用評級傳聞中，也明言知道市民對政府並不信任，所以願意多花時間解釋清楚。

為何政府成了熱廚房？

社會另一個聲音是要求官員問責下台，例如是保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊。就此，李國章的即時反應是「要找誰人補上？誰人願意出任？」言畢，他即笑了出來，似乎他也明白這個政府是「熱廚房」，是燙手山芋。

或許可笑，但這其實是可悲。香港重要官員即使做錯仍然可以留任，只因沒有其他人願意接手，這不可悲？這反映出，連社會賢達也對這個政府不信任，或者不樂觀，以至不願意為其效力。就此，管治團隊要說的不是反問「誰來補上」，而是反思為甚麼他們吸引不到人才。

問責官員的任免可能較複雜，但行會非官守成員的去留，卻是特首一人可決定。這次修例風波可見，不少成員脫離民情、錯判形勢，林鄭月娥實應撤換他們，重組團隊。