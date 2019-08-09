「幕後大佬論」貽笑大方　建制派離地應自省

修例風波引發連場大型示威，最教人嘖嘖稱奇的，莫過於其「無大台」、「去中心化」的組織模式，多場社運在沒有權威中心指揮下自發而生。然而建制派卻藉此大造文章，將不少示威場面、片段小題大做，質疑運動背後必有幕後、甚至外國勢力支持。建制派慣於訴諸毫無根據的陰謀論述，若議員們生安白造，不負責任地誤導社會，便須譴責；若然是他們是因為「離地」、不諳年青一代而錯判形勢，大放厥詞，亦應反躬自省。

行政會議成員、港區人大代表葉國謙與新民黨主席葉劉淑儀近日出席電台節目，齊指過去示威甚具組織，從示威者裝備、資源和策略等推測，認為必有「幕後大佬」、甚至「外國勢力」支持。當示威衝突越演越烈，社會撕裂變得幾乎無可修補時，社會菁英有責任出謀獻策，協助林鄭政府掌握民情。然而建制派總逆常理而行，以反智言論、胡說八道回應社會期望，無益於社會。

葉劉淑儀認為，示威者背有「大佬」，可善用telegram、連登、AirDrop。（資料圖片）

外國勢力論 終究訴諸無知

姑勿論建制派目的為何，其外國勢力論無疑是拙劣不已。葉劉淑儀認為，示威者懂得利用 Telegram、連登討論區及AirDrop等渠道組織行動，質疑事實非如示威者聲稱「無大台」，而是背後存在着「隱形、非常精密的大佬」。然而葉劉口中的網上渠道，無非只是時下流行的社交軟件、網上討論區，並非奇技淫巧；葉劉卻將之小題大做，顯出的只是愚昧。

一般人脫節於時代，社會尚可理解；但葉國謙及葉劉乃建制菁英，身兼行政會議成員，負責向特首出謀獻策，實在沒有「離地」的權利。他們對其認知以外的新事物亂作分析，甚至肆無忌憚地上綱上線，其言論既沒說服力之餘，更是顯得份外惹笑。正如葉國謙驚嘆「未見過」如此具組織的示威模式，能隨時決定「幾時進攻和調配」；葉劉驚覺示威者「招數層出不窮」，懂得在網絡內外組織宣傳攻勢、甚至舉辦「民間記者會」。示威活動固然源自於新世代的創意，但亦不能忽略科技進步、社交網絡興起的重要角色，惟二人彷彿有如驚見「新大陸」，並以此推論外國勢力的存在，反映的不是「離地」是甚麼？

民間記者會組織成員指他們透過Telegram聯繫組成，希望可代表民間發聲，抗衡政府一言堂。（香港01記者攝）

沒有最荒謬 只有更荒謬

二人為外國勢力的辯解，更是令人難以置信。葉國謙認為示威者物資充裕，裝備甚至可媲美防暴警察，認為並非一般年輕人所能做到。但其實仔細一看，示威者的所謂物資都並非什麼貴重之物，所謂媲美警方的裝備無非亦只是一般五金鋪、運動用品店內所能購買的裝備，論此為外國勢力之作無疑只是誇張其辭。

更教人費解的是，葉國謙以示威者曾到入境處大樓外向受影響市民道歉為例，稱自己並不相信年輕人能有此「高招」。但只要稍稍了解示威者的行動，不難發現示威者就應否作出道歉行動的意見兩極，不少人根本不認同有關行動，甚至猛烈批評道歉者實為「示弱」、「出醜」，而實際上當日道歉行動參與人數亦明顯不多，如此動員能力既難證背後有大台操縱，亦難言示威者對此行動有過大期望。葉國謙對示威者行動、心態一知半解，卻敢於大放厥辭，對事實妄下判斷，反映的是他們態度慵懶，並沒有切實認識社會現況，特別是聆聽年輕一代的心聲。

今午（25日）十多名響應「唔好意思」行動的市民，由政府總部步行至灣仔稅務大樓，眾人於出入口派發傳單、手持自製標語，向6月24日圍堵稅務大樓事件的受影響市民致歉。（鄧栢良攝）

陰謀論可以休矣

每當大型社會運動出現，建制派慣以訴諸外國勢力介入，盲領社會捕風捉影。陰謀論支持者不乏其人，有論者願意應其需要持續造謠，實不無原因。但貴為社會菁英的行會成員，不論知識、學養、甚至道德均應有一定水平，憑空想像出一些子虛烏有的解釋，顯然不是他們應有之舉，有負社會期望。二人亦未能舉出實質證據支持有關猜測，當被追問誰是「幕後大佬」，葉劉竟以自己「只是個議員」開脫，認為自己不可能掌握具體證據，甚至將舉證責任推予政府，態度完全不負責任。

修例一役，社會陷入前所未有的混亂，重回正軌必需社會各界齊心協力。而建制派作為政府管治的盟友，更應該務實了解民情，向特首反映準確的意見。正如醫學界立法會議員陳沛然也不點名建議從政者聆聽社會聲音，「不要做堅離地朋友」。