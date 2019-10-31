跳出中港「你輸我贏」的思想陷阱

反修例風波發展至今，激進示威者的暴力抗爭似乎走向「常態化」，使得「旺角黑夜」成為最近數個周日的寫照，而政府對於如何化解這個困局，也顯得束手無策。可以說，香港的政局儼然陷入膠着情況。在這種情況下，有不少網絡KOL與公共知識分子正討論，甚至爭辯運動「輸贏」的問題。然而，無論是「黃絲」或是「藍絲」，一旦捲入誰輸誰贏的立場判斷，往往也就陷入將香港與內地及中央政府列作二元對立的思想陷阱——香港要贏，便是中央政府要輸，反之亦然。這種思想陷阱其實騎劫了港人的思考空間，陸港關係絕不該是「你死我活」的對立，香港社會不應也不能在香港想「贏」就一定是中央要「輸」的迷思中作繭自縛。

任何一個視香港為家的人都不會希望看到香港有任何形式的「輸」，可是，香港要「贏」也未必代表中央政府要「輸」。認為兩者必然對立，要麼反映了先入為主的膚淺觀念，要麼就是背後有着煽動中港矛盾的政治圖謀。假如將這種片面想法無限放大並且視為必然，只會讓香港與中央及內地民眾之間陷入無止境的惡鬥，它不單忽視政治現實，強迫香港人與大陸對抗，更限制了對香港社會改革的想像和方向。陸港二元對立，甚至可能比起「攬炒」更令人擔憂。

就修訂《逃犯條例》所引發的這場社會衝突而言，香港希望的「贏」到底是什麼？抗爭者之間的想法不盡相同，但社會最主要共識也可以簡單歸納為維持「一國兩制」、「港人治港、高度自治」這幾項基本原則。換言之，所謂的香港「輸」，便是失去這些東西。吊詭之處在於，中央政府也屢番強調，香港社會必須維持這些原則，要使「一國兩制」行穩致遠。

由是觀之，中央政府與港人之間並非沒有共識，大家都希望以「一國兩制」為依歸去處理陸港關係，然而雙方的理解並不一樣。港人常強調「兩制」，少談「一國」，後者是中央不容衝擊的政治底線，而當「河水不犯井水」異化衍生出中央無法接受的「港獨」思想，中央也明確作出強力遏制。事實上，「港獨」踰越了「一國」的紅線，在現實政治中不可能有任何另類詮釋的空間。

中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管治。

撇除「港獨」這個遠遠稱不上香港社會主流的偏激思想，即便存在矛盾，中央政府與港人之間並非毫無接點的兩條平行線，雙方的交匯點在於積極正面地認識「一國兩制」與《基本法》。《基本法》賦予香港普選行政長官與立法會的權利，「落實雙普選」因而成為示威者要「贏」這場抗爭的必要元素。然而，心理上想贏是一回事，要迎來普選，更需要的是理性務實看待「怎麼贏」。

其實很多人都知道《基本法》對如何實現普選特首設定了基本的框架，包括要以「循序漸進」原則推進，「最終由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」。要推進普選，不能消極迴避或故意無視這些條文，而是要在此基礎上取得共識，推動政改。反之，當訴求變成了暴力抗爭，只會歧路亡羊。

理性看待「怎麼贏」，不止於正確認識在既有憲制秩序下擁有的權利，還要用正面態度看待香港社會的憲政責任。隨着政改呼聲再度響起，近日有論者指出，爭取雙普選的務實做法是與落實《基本法》第23條綑綁。「23條」多年來都是香港社會的政治敏感詞，在當前如此緊繃的政治氛圍裏再提，也許會讓人覺得是「添煩添亂」，但平情而論，23條爭議延宕不決，不正反映了陸港矛盾的根本所在？

《基本法》第23條立法惹極大爭議，2003年的七一遊行有50萬人上街反對立法。（法新社）

陸港關係絕非勢成水火，而恪守《基本法》的權利和義務，是務實突破現時香港僵局的特效藥。港人希望中央政府對香港事務的處理應該在《基本法》的框架下進行，但港人也不能忘記《基本法》也訂明一些原則是不能挑戰的。「一國」與「港獨」不能兼容，香港人必須排除任何形式，包括「名義上不是，但實際上是」的港獨形式。很多論者試圖「走精面」提出一些變型港獨論，提倡「香港名義上是中國、實則上卻兩者完全切割」的講法，同樣也難言合乎「一國」原則。

必須坦言，港人要「均真」一點，正視有權利必有義務與責任的現實，同時更要明白，以對抗方式無法「贏」得政制改革，只會適得其反。這麼說並非等於「認輸」，我們真的應該想，繼續保持現在動輒威嚇「攬炒」，再者引入外國勢力干預，真的能使中央「屈服」嗎？令人憂慮的是，最近數個月，一些「反中」文宣不但不去積極建議走正道，反而不斷營造陸港之間「我輸你贏」的二元對立。這種香港「不能輸」的論述露骨推銷「亡港感」，用盡方法將香港推向國家整體的對立面，它跟台灣綠營如火如荼經營的「亡國感」（芒果乾）簡直如出一徹，只求賺取政治本錢，而非切實考慮如何推動社會改革。

知名學者沈旭輝周一（28日）於報刊撰文「論持久戰」，呼籲「真香港人」要「抗爭到底」。姑勿論「真香港人」所流露的傲慢與偏見，繼續沈浸於陸港對立是耶非耶，實在值得大家深思。