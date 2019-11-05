【區選前瞻】身處示威浪潮中央　油尖旺舊區民生誰關注？

歷時五個月的反修例風波，示威「重災區」當要數油尖旺區。由南至北的彌敦道，幾乎每個周末都被示威者佔據，由太子站外的旺角警署，到尖沙咀清真寺門外，過去五個月都成為目標，對當區居民來說，生活受到嚴重影響，選情將無可避免受到左右。不過反修例示威亦不應掩蓋當區積存已久的民生問題，改善其社區治理。

今屆當區焦點，要數五人混戰，位於尖沙咀南端的尖沙咀西選區。除了接替現任民建聯孔昭華的黨友潘景和，以及報稱獨立的前孔昭華助理梁幸輝外，今屆選舉還有因反對遷拆尖沙咀碼頭巴士總站而成立的「尖碼之聲」主席的陳嘉朗、政壇元老馮檢基，以及巴基斯坦裔的簡浩名，五人恰巧各自代表了本屆區選眾多候選人的不同背景及特質。

尖沙咀西候選人混戰

正打民建聯旗號的潘景和，正代表自90年代政黨政治急速崛起以來，傳統政黨職業政客的典型。身為孔昭華助理的梁幸輝雖為建制陣營卻報稱獨立，除了當區居民外，外界對其所知亦不多，政治立場不明確，如不少候選人以去建制派色彩來爭取中間選民支持雷同。「尖碼之聲」的陳嘉朗名副其實是一名「素人」，以關注地區議題在當區打響名堂，再以「獨立民主派」的身份出戰。馮檢基以政壇元老身份參選，自其1983年首度參加市政局首屆直選，其參政史便是香港的選舉史。其曾參選由區議會到特首選舉，最終卻因爭出選而退出民協，今天要跨區空降到尖沙咀參選，此亦為上一輩老將遭後浪湧上的縮影。至於在香港土生土長卻曾申請特區護照不果的簡浩名，亦是在10月20日在其選區所在的清真寺門外，被警方水炮車噴中的其中一人。其為巴基斯坦裔商人，是已近年少見的少數族裔候選人。

不選又選的馮檢基再度踏上區議會擂台，被問常遇到撞區情況是否感不幸，他自言「可能馮檢基是蜜糖，好多嘢嬲埋嚟」。計一計數，馮檢基只要擊退4隻蜜蜂便能獨享議員席位這份蜜糖。

民生無小事

至於油尖旺北端的大南，則是鄰近旺角警署以及太子站，另一個示威熱點的選區。其在3月方舉行過一場補選，由經民聯李思敏以1,343票，209票之差力壓1,134票的社區前進李國權。不及一年雙方再度交鋒，並報稱獨立的蔡其隆參戰。選前李思敏發表工作報告，其中一張照片中其在花槽旁手執一籃球，圖說寫上有長者不慎將籃球拋到花槽，阿思為長者撿拾」，引起網絡熱話，嘲笑其將撿拾藍球都吹噓成為政綱。李思敏回應稱該公園花槽較高對長者構成危險，因此建議該處改成斜坡及較矮的花槽。常言道「民生無小事」，事實上區內某處花槽的高度問題，若果真對該區長者構成危險，區議員亦應責無旁貸，向有關政府部門反映。然而一如《香港01》周報早前指出，區議員亦不應只甘作「街坊保母」，造成其視野囿於一隅，未有整體社區規劃的大局觀。

例如李思敏本人上任以來亦曾針對該區多單幢式舊式大廈，無業主立案法團、無居民組織、無物業管理公司的「三無」狀況所導致的衛生及治安等問題，提出改革現時「大廈管理專業顧問服務計劃」，增設為期一年「聯廈聯管」先導計劃，由政府出手統籌，招標聘請公司統一管理，解決包括清理垃圾、加強保安、更新消防系統等問題，亦是加強協助這類樓宇管理值得研究之建議。而除了區內林立的單幢式舊式大廈外，不少社區設施如連接新世紀廣場、旺角道、洗衣街的旺角行人天橋延伸部份，雖不足100米卻自2011年興建超過十年而令人咋舌，過往區議會對此之監察力度明顯不足，換屆後亦應加強監督。

李思敏在大南補選中取得1343票，擊敗獲1134票的李國權成功當選。(余俊亮攝)

舊區問題待處理

除了這些積存已久之社區問題外，反修例風波亦為油尖旺帶來新的功課。每次示威者佔據馬路，亦會搗爛交通燈。當局被批評在修理交通設施上反應遲鈍，在場亦不見有警員指揮交通，導致交通擠塞，人車爭路險象環生，區議會亦應責成有關部門保障道路使用者安全，並盡快優先搶修主要幹道的交通燈。至於警方在每次清場時施放之催淚彈、出動之水炮車，對於當區的居民健康及環境的影響亦有待研究。10月20日，沒有參與示威的尖沙咀西候選人簡浩名被水炮車噴中、栢麗大道有野鴿吸入催淚彈不適，甚或彌敦道兩旁的百年古樹有否受影響，對此區議員亦有責任關注並發聲。

身處於漩渦中央的油尖旺，本身有其舊區所隱藏之諸多問題，再加上新來的示威浪潮，等待來屆區議員處理的事務甚多。究竟老將馮檢基能否捲土重來，新人李思敏又能否一年內兩敗李國權，除了取決於其民生往績外，亦無可避免受反修例運動影響。有心之士能否藉打好民生基本功，為將來從政累積經驗，油尖旺的區議會值得我們關注。