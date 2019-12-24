推動綠色旅遊　不能只靠100元津貼

政府周一（ 12月23日）宣布，於明年1月1日起推行為期六個月的綠色生活本地旅遊鼓勵計劃，支援本地旅遊行業以及推廣綠色生活方式。 我們曾經指出，反修例風波雖然給香港旅遊業帶來寒冬，但亦是其轉型契機，擺脫消費甚至走水貨主導的旅遊業模式。從這個角度看，香港既有世界級的自然風景，綠色旅遊的理念正確。然而，向旅行社以每名遊客資助100元的做法，就能帶動香港本地的綠色旅遊的發展嗎？

商務及經濟發展局局長邱騰華指出，持牌旅行社每接待一名本地旅客前往政府指定的綠色景點，如地質公園、郊野公園、天然島嶼、環保園及各環保設等，便可獲得100元資助。其中，為了振興本地就業與經濟，以及推廣綠色生活，政府更添加了一些限制條件，包括必須聘請本地領隊、導遊，有交通及食肆安排，以及遵守環保守則，例如膳食方面不能提供瀕危物種的動植物、避免派發即棄塑膠用品、鼓勵參加者自備水樽和飲用水，以及活動後「自己垃圾，自己帶走」。

香港有不少能夠成為綠色旅遊的景點。比如圖中的濕地公園。（網上圖片）

何謂綠色旅遊？

麥里浩徑、地質公園等是世界級自然景點，然而綠色旅遊不僅是到綠色的自然中去，更包括了綠色地旅遊方式與教育，以保護環境及生態平衡為前提，讓人遠離喧囂與污染，親近大自然。廣為採用的1991年生態旅遊學會定義，便如此說：「生態旅遊是一種具有環境責任感的旅遊方式，對文化、教育以及旅遊再省思之特色，保育自然環境與延續當地住民福祉為發展生態旅遊的最終目標。」要做到這些，香港政府是否能僅憑100元計劃就可以？

本質上，100元計劃只為經濟槓桿，很大機會只能增加人數到郊野中去，而無法引領環保的旅行模式和推廣綠色教育。正如有舉辦本地綠色深度遊的環保團體就質疑，政府僅資助100元，只會「泵大旅客人數」，促成廉價一日遊的增加，重現2003年「人多到踩冧郊野公園」的場景。

如何推廣綠色旅遊？

要擺脫徒添人數的習慣，真正幫助香港旅遊業轉型，推廣綠色旅遊，我們可以參考外地例子。例如台灣東北角暨宜蘭海岸國家風景區，曾獲2014年WTTC明日旅業目的地大獎及入選「2016全球百大綠色旅遊地選拔」，是相當成功的經驗。

綠色旅遊絕不僅是讓人到綠色景點遊玩，更包括綠色的旅行模式以及推行環保教育。（顏銘輝攝）

為了推廣綠色旅遊模式，當地政府推出「台灣好行——黃金福隆線」，結合鐵路、巴士及單車等交通工具，提供交通接駁遊客，以方便遊客使用公共交通而減少開車旅遊。另外，當局亦營造單車定點旅遊風氣，及完成單車專用道規劃及建設，提供舒適與安全的旅遊環境。

在旅客行為方面，台灣政府通過軟硬兼施，督促遊客遵循及習慣綠色旅遊模式。例如當局制定「發展觀光條例」，民眾若破壞自然資源，可罰款多達500萬新台幣。同時又設有編制駐衛警察隊，巡查自然景區，對違規案件採「勸導為主、 取締為輔」執行方式。

反觀香港政府提供100元津貼，以經濟利誘旅行社推動自然旅遊，但沒有足夠的規管，或會因為人多而令景區受破壞。再者，其資助只集中向旅行社提供，似是輔助旅行社經營環境，多於推廣本地深度遊。事實上，許多人根本不經旅行社本地遊。對於這些為數不少的市民，政府如何設法吸引他們到自然景區？

元朗南生圍發展爭議不斷，如何管理綠色旅遊景點也是一門學問。（資料圖片）

除了便利交通及規管外，本地人也應該培養環保旅遊的意識。再以台灣為例，宜蘭海岸風景區開設永續發展培訓課程，結合景區推廣環境可持續發展的概念。風景區管理處不時舉辦說明會或公聽會，加強公民對綠色旅行的認識。與此相較，香港政府除了資助旅行社生意外，在推廣綠色旅遊方面，似乎更是乏善可陳。

全球百大綠色旅遊地獎項選拔活動的評選標準有五個指標：自然與景觀、環境與氣候、文化與傳統、住民與接待、旅遊地的永續管理，其中最重要的是第五項「旅遊地的永續管理」。對比之下，香港的綠色旅遊僅停留在吸引人到郊野去的階段，100元的旅行社津貼未足以推廣綠色旅行模式及環保意識。若只停留在這個層次，去郊野旅客多了的弊端也會隨之而來，反倒對環境造成破壞，得不償失。

香港的郊野環境不少為世界級，本應對本地人及外地遊客均有吸引力。過去多年未能恰當推廣，是社會的損失和浪費。這次反修例風波打擊旅遊業界生意，是危亦為機。對於旅遊業以至香港特色的未來發展，政府應該反思更多。