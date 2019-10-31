兩成商舖凌晨不關燈　環保約章豈可簽了算

香港作為東方之珠，晚上燈火璀璨固然美麗，但夜燈長亮到天明，不但不合乎環保原則，亦都滋擾市民。 環保團體「綠惜地球」周二（29日）公布光污染問題調查結果，發現超過兩成店舖晚上12點後仍不關燈，滋擾住戶、浪費能源的情況令人憂慮。

東方之珠的背後。（資料圖片／余俊亮攝）

環保約章唔簽就算？

《戶外燈光約章》2016年推出，環境局戶外燈光專責小組聲稱5,000個有簽署約章的參與單位中，99%有根據約章建議按時熄燈。

不過綠惜地球於10月14日及23日，統計西洋菜街及天后至上環沿岸建築的戶外燈具開燈數目，包括燈光招牌、射燈、燈箱、裝飾、電視屏幕等，發現簽署單位其實不乏中學、小學、NGO以至環保組織，它們本無戶外燈具，更遑論熄燈。而真正的光污染源頭如港島「國酒茅台」、「樓上」、「食好啲」等頂樓招牌，相關公司根本無響應約章。甚至有曾簽署《約章》的商戶12點後仍繼續開燈，如西洋菜街H&M午夜之後舖內仍燈火通明，違反《約章》承諾。「99%」的數字未能反映現實。

《約章》屬自願性質無約束力，計劃難以收效。商戶違反約章不會遭受處分，同時亦未有任何誘因令商戶遵守計劃。而且，隨LED燈具及電視屏幕普及，《約章》推出後，市民對光污染的相關投訴不減反增，大幅上升42%。

首先，環保局可研究改變《約章》的自願性質，強制商戶於非營業時間關燈，並對違規商戶處以罰款。對於民居附近地區，更應將商舖的戶外燈具關燈時間強制定為12時前，確保強光不影響居民生活。當然，局方須考慮商戶意見，但社會一般理解，徹夜開燈其實沒有營商或實際需要，做法並非不能改善。

同時，環境局應對LED的設備安裝有更嚴格監管。雖然LED燈能源效益佳，但它們光度刺眼，滋擾鄰近民居。環保署應要求商戶在安裝戶外大型燈具之前，就燈具的光度、閃動頓率、顏色、照射範圍等進行環境影響評估，監管大型LED設備的安裝工程。

家樂坊的「H&M」雖有簽署約章，惟凌晨舖內仍燈火通明。（綠惜地球提供）

電費調整方為根本

商戶關店不關燈，另一個解決辦法是調整電費，遏止商戶過度用電。根據機電工程署《香港能源最終用途數據》顯示，商業用電佔全港66%，其中11%電量用於照明，商用的燈光耗能不容忽視。然而，中電對非住宅用戶收費劃一，對「大量用電」及「高需求用電」客戶，收費更依據用電量「愈多愈平」。2013年政府與兩間電力公司中期檢討《管制計劃協議》時，曾研究電費累進制，惟不了了知。當局應推動中電以累進收費，鼓勵商戶節省用電，例如以高用電戶的額外收費補貼低用電戶等，為企業提供節能誘因。

環境局自2016年推出《戶外燈光約章》，至今依然未竟全功。《約章》無約束力、無吸引力，難以限制企業行為。政府早前曾研究多倫多的規管措施，考慮規管發光招牌、成立專責執法團隊及徵稅或收費等。關於戶外燈光管制的意見收集於周四（31日）結束，當局是時候聆聽民意為環境政策加辣，帶領香港走向「綠色城市」，還居民舒適生活。