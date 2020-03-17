【新冠肺炎】北歐航空「暫時解僱」九成人手　勞工權益仍有保障？

新冠肺炎在全球肆虐，在經濟下行之際，北歐航空（SAS）周日（15日）宣布大減一萬名員工，佔員工總數九成。可是，SAS節省成本的方式並非「永久」解僱，而是「暫時」解僱（temporarily layoff），即在限期後可讓員工重回工作崗位，且享有失業福利。這種裁員方式較有彈性，而其得以推行的原因，則與工會發展成熟息息相關。

北歐航空（SAS）周日（15日）宣布大減一萬名員工，佔員工總數九成。（視覺中國/資料圖片）

為應對新冠病毒對經濟的負面影響，以及各國政府對航班的限制，北歐航空行政總裁古斯塔夫森（Rickard Gustafson）周日在新聞發布會上宣布「暫時解僱」九成人手，但強調將會按照相關國家法規實施，「不會導致永久裁員」。

僱員可從事其他工作

「暫時解僱」與香港的無薪假相似，都是僱員不用工作和僱主不用支付工資，但其規範較詳細，對僱員的保障亦較多。據2001年芬蘭推行的《僱傭合同法》，僱主可在下述三個情況「臨時解僱」：一、因財務或生產相關的原因，使工作職位大幅減少和永久消失；二、因業務重組需要；三、現有工作或僱主潛在可提供的工作暫時減少，而僱主亦不能為僱員提供其他合適的工作或培訓。企業僱員超過20人時，僱主必須與僱員共商安排。而且期間僱員可以從事其他工作，及領取失業津貼，或較無薪假更切合僱員需要。不同國家的「暫時解僱」法規中，時間長度、失業福利等執行細則各有不同，但特點都是靈活的就業措施，在經濟不景期間保障勞工權益。

這次因經濟危機觸發的暫時解僱潮，在北歐已非首次出現。2009年，瑞典貨車及巴士製造廠商斯堪尼亞汽車（Scania）因產量過剩，本想向工會建議將工時減少兩成，並將工資減少一成，避免以裁員來解決財困。可是，工會IF Metall提出反對，反建議公司應減少股東派息，以節省開支。股東拒絕後，Scania改與工會協商，以暫時解僱的形式共渡難關，最終獲六成工會成員支持方案。協議中，勞方除了同意原初的建議外，亦首肯將假期工資削減和凍結工資增長，以換取資方保證半年內不會裁員。

工會協商是關鍵

儘管臨時解僱對員工的生計損害較少，但亦會衍生不少副作用。例如有工會曾批評，在經濟衰退開始時，僱主一般都會輕易地動用暫時解僱措施， 以抵消經濟下行的衝擊，而沒有考慮員工再培訓、重組工作和架構等其他可能方案。另外，當暫時解僱實施後，僱主在工作量轉移到未被解僱的僱員後，亦沒有提供更多的工作補償，間接削弱在職員工的遇待。

除了政府和勞資兩方，工會的角色亦不容忽視。由於北歐的工會發展成熟，不但各行各業有其所屬工會，僱員亦普遍樂於加入工會，使勞資兩方的權力處於較對等的位置，可按集體談判的形式，協商暫時解僱的細則。再者，撇除政府的基本失業保障，眾多北歐工會亦設有失業基金，為其會員提供額外失業保障。這兩大要點不但使勞資雙方的勢力更為均等，而失業保障亦使可為僱員掃除未知的前路，較容易接受和體諒暫時解僱的安排。