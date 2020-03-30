【新冠肺炎】約翰遜「中招」　到底是誰在輕視疫情？

繼英國王儲查理斯上周三（25日）確診新冠肺炎後，英國首相約翰遜及衛生大臣夏國賢上周五（27日）亦雙雙「中招」。隨着英國連番有重要人物確診新冠肺炎，不少英國政客和市民亦終於漸漸驚覺新冠肺炎的真正威脅。縱使中國在1月中已推出了極強的措施去控制新冠肺炎傳播，但包括英國在內的歐美國家一直輕視新冠肺炎的威脅，疫情大爆發可謂對傲慢態度的一個最大教訓。

新冠肺炎：英國首相約翰遜確診感染新型冠狀病毒，圖為他3月28日在唐寧街10號自我隔離，並以視像形式主持會議。（AP）

新冠肺炎對英國造成沉痛打擊，當地周日累計19,522人確診，1,228人死亡。由於英國不對沒有明顯症狀的人做檢測，估計英國疫情的嚴重程度與法、德兩國相若。在倫敦等個別疫情嚴重區域，病院已超出負荷，相信未來幾周的死亡個案會更多。

面對嚴重疫情，政客最方便的開脫方式自然是指責中國。《每日郵報》周日（29日）引述消息指有約翰遜內閣成員將問題歸咎於中國，指要「清算」中國，包括收回容許華為參與英國部分5G基建等。報道又引述英國科研專家指中國虛報確診與死亡數字，實際數字是15至40倍。

然而，若指中國實際感染數字為15至40倍，即意味中國實際上感染人數在120至320萬宗左右。如果死亡率不變，等於說中國有5萬至13萬人病死了，而中國政府可以完美無瑕地隱瞞如此數量的死亡人數，這指控無疑是過分「神化」了其能力。而中國如果有這種隱瞞能力的話，當初又何須公布疫情呢？

亞洲多國早以嚴陣以待

就算英國不信任中國資訊，但在亞洲的韓國、新加坡等，在1月底早已為應對新冠肺炎而嚴陣而待。這些國家的數據難道英國視而不見？還是英國政客也認為韓國、新加坡都一起在造假隱瞞疫情？事實上，亞洲地區的經驗說明，只要及早做好防控，疫情是可以受控的。而英國以至於歐美國家不能否認他們長期對疫情輕視才是引致當下大爆發的真正原因。

約翰遜在3月中前一直對疫情威脅輕描淡寫，3月3日在公開演講時，向民眾強調不用擔心，更說他「跟每個確診者都握過手」，還打趣地望向身旁的首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）說「只要記得洗手就可以了吧」。英國在3月初對新冠的認識還停留於「有病的就自留家中，大家多洗洗手就好了」的程度。甚至乎到了3月13日，更有指英國政府打算以「群體免疫」的概念對抗疫情，引起國內外一片譁然，終不得不默然放棄。

3月19日，約翰遜出席疫情例行記者會，同場有政府首席科學顧問瓦蘭斯（右）和英格蘭首席醫療官惠蒂（左）。（美聯社）

這場疫情在歐美流行時，歐美各國政府初期不願對經濟造成傷害，一直淡化疫情威脅。即使病例急升，在執行嚴謹措施時又往往拖泥帶水，在封城與不封城之間搖擺不定。但輕視與猶豫不決的結果是「短痛變成長痛」，疫情變得失控而且愈拖愈長，最終反而對經濟造成更大傷害。28日，《紐約時報》就以「失去的一個月」為論，指出美國政府輕視問題，錯失了防控疫情的關鍵時間。

2019年，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的「全球健康安全指數」，將英國列於對大流行最有準備國家的第二名，可見英國的醫療科技與資訊得到國際認可的。然而，疫情教訓我們，無論國家根基多麼強大，科技如何先進，但在面對重大危機時，假若過度自信，最終可能落得失敗下場。無論如何指責中國或是他人也好，歐美政府都無法否認自身的不足。即使將問題歸咎中國而懲罰中國，但如果不知自我檢討，下次面對危機時也可能重蹈覆轍。