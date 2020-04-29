【新冠肺炎】措施雖然鬆綁　日常生活仍須謹慎

香港最近三天（26日至28日）均無新增個案，疫情控制明顯好轉。這也讓社會上下無不關心，何時能夠取消各項防疫限制，恢復正常生活。

特首林鄭月娥在周二（4月28日）行政會議前表示，政府內部研究決定於下周一（5月4日）開始將分階段恢復政府服務。首階段下，除仍然關閉的學校及康文署表演場地職員外，其餘政府僱員回復正常上班；第二階段將恢復百分百全面服務，但具體時間和細節需視乎疫情發展，容後再處理及公布。首階段政府復工計畫實施後，公共服務將恢復正常辦公時間，各類委員會會議亦將恢復正常，而公共設施，如室外運動場地、圖書館、博物館等，在不違反限聚令下，亦能再次開放使用。這一切似乎都預示著社會距離恢復正常愈來愈近。

特首林鄭月娥周二（4月28日）早在行政會議前，公布絕大部分公務員下周一起全面復工，部分設施也會重開。（梁鵬威攝）

業界按捺不住

實際上，自4月12日以來，香港每日新增個案維持單位數水平，且陸續出現本土零新增，早已讓社會上不少業界團體和市民按耐不住，想要恢復往常的生活秩序。比如政府於上周二（4月21日）宣布延長高危場所如美容院、健身房、食肆等的停業令和限聚令，便引來了不少業界人士和市民的不滿。儘管這些禁令延長的同時，部分措施已相對放寬，比如取消食肆半數入座限制等，但仍受到了抨擊，比如飲食界立法會議員兼行會成員張宇人就延長限制令未能平衡防疫與經濟考慮，建議港府可允許半數娛樂場所重新營運。甚至直言不少專家建議的連續28日零個案標準是「危言聳聽」。這反映出疫情回穩的同時，部分市民的警惕性也逐漸降低，甚或因經濟壓力與需求，更容易看低第三波爆發的風險。

自農曆新年疫情爆發後，香港市民的日常生活、經濟活動都大受影響，坊間甚至有「新冠肺炎，中國打上半場，西方打下半場，香港打足全場」的笑言。一句玩笑話，卻也的的確確道出了香港社會嚴防內地輸入，國外輸入的不易以及社會上下為此付出的犧牲。因此，業界和市民想要急切恢復正常生活的心情可以理解。只是疫情情勢變化均在一線之間，因此在外圍爆發仍未消除，本地仍未完全解除威脅之時，都不宜輕舉妄動。

社會受疫情影響日久，市民想要早日「解禁」的心情可以理解。（高仲明攝）

工作、假日宜小心

政府的確應該根據疫情變化及時平衡經濟和防疫需求，對防疫措施做出調整，但也需要社會大眾也不能操之過急，掉以輕心，以免功虧一簣。正如此次政府恢復政府服務亦根據風險分兩階段進行，並會相應加強衛生措施，包括出入政府大樓要量度體溫、要求戴口罩、政府提供搓手液，部門可以採取彈性上班，安排彈性午膳時間，及鼓勵視象會議等。可見政府此前防疫工作中雖有緩慢、混亂之失，但在提防疫情反覆方面的謹慎卻值得肯定。

一河之隔的深圳比香港更早實現「清零」，但仍未放鬆警惕，規定周二（28日）起所有經深圳口岸入境者都需要隔離觀察14日。眼下香港和內地都將迎來五一勞動節小長假，預計人流交往亦會迎來小高峰。因此，看著疫情日趨平穩的香港人，在喜悅之餘仍不可掉以輕心，仍要謹守各項防疫措施，守住過去的成功，才能一步一步完全結束疫情。