傳媒被罵「黑記」　記協如何回應？

周日（10日）母親節的示威活動中，警察包圍及截查記者的做法惹來爭議，但同時記者本身進入了風尖浪口。有年僅12歲的學生自稱記者，也有人批評大批「包圍」警員，阻礙執行職務。

不可否認，警方與傳媒關係在過去一年日漸惡化，警方的執法過程中也確有不當對待記者的例子，警務處處長鄧炳強便承認星期日晚傳媒在旺角的經歷和情況不理想。然而，警方須檢討的同時，被警察及部份市民一再罵「黑記」的傳媒，又要怎樣面對批評？

2019年的修例運動中，在前線採訪的記者稱經常警員阻撓採訪，及無故下被噴胡椒噴霧。(資料圖片)

怎樣回應質疑？

警方周一（11日）向四個傳媒組識發信，指現時穿上黃背心，持相機在示威現場採訪的人愈來愈多，魚目混珠情況日趨嚴重，加添警方執行職務的困難。當然，即使如此，警方也不能「一竹篙打一船人」，以此為藉口粗暴對待所有現場記者，但愈來愈多人穿上記者背心，出現在示威現場，卻也是事實。傳統的主流傳媒又該怎樣回應警方和坊間的質疑？

舉例說，警察隊員佐級協會曾指控記者經常逗留在警方防線與示威者對峙區域之間，嚴重阻礙警方工作。立法會議員葛珮帆在周日後也指控部分網媒記者「參與非法行為」，母親節當晚「上百名記者前晚包圍警員拍攝拒絕讓路」，網媒「有阻差辦公之嫌」。由此可見，當警方執法的專業性被質疑的同時，部分記者的專業性亦被質疑。那麼傳媒界又該怎樣回應？

有記者投訴稱，在沒有作任何威脅行為下，遭警員噴射胡椒噴霧。(資料圖片)

記協代表記者發聲

記協可謂香港傳媒界最重要的業界組織，不時發聲捍衛新聞自由，也曾代表記者與警方交涉等。當有13歲學生記者被警方一度帶走後，記協提醒學生記者不要處於危險位置，令警方誤會。但過去一年愈來愈多人以網媒記者的身分，穿上黃背心在示威現場，甚至在某些場合可能人數比起示威者還要多時，這種情況又能如何回應？記者因部分人不專業的行為而被罵「黑記」，記協又會如何回答？當網媒記者以粗言穢語品評女警後，記協周三（13日）發聲明「表示遺憾」，又是否足以保全傳媒專業性？

截至2020年初，記協主席楊健興表示總共接獲52宗記者投訴個案，47宗記者受傷個案，並相信很多媒體沒有上報個案。警方固然要更克制、專業地對待記者，便利傳媒採訪工作，但同樣值得思考的是，傳媒組織是否亦有責任解決問題，加強專業性及改善與警方的關係？