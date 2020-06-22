普京修憲公投前閱兵　政治計算先於抗疫？

新型冠狀病毒疫情自年初大規模爆發以來，已造成全球至少892萬人感染，近47萬人死亡。而疫情於周日（21日）至周一（22日）間，全球錄得逾18萬宗確診個案，創單日最多，當中北美和南美地區升幅最大，增加多達11萬宗。而疫情最嚴重的國家除了為美國及巴西外，長居第三者為普京治下的俄羅斯，累積確診人數已逾58萬人，死亡人數亦已突破八千宗。

俄羅斯在1月31日首度錄得首宗由中國輸入的病例，及後在3月2日首度錄得由意大利傳入的病例。及後普京政府以封關、居家、禁聚等禁令力圖遏制疫情擴散，卻已經為時已晚。俄國在4月至5月間疫情急速惡化，5月11日更達到高峰，創下11,656的單日最多新增確診個案，首都莫斯科更成為重災區，佔全國總感染人數的三份一以上。

普京於6月逐漸解封，然而疫情雖然有所減退，全國每日仍依然有逾七千宗新增個案，莫斯科每日亦平均有逾千宗新增感染人數。不過普京急不及待要求解封，為的是勝利日閱兵及修憲公投兩項頭等大事。本來俄國及其前蘇聯加盟共和國於每年5月9日慶祝於衛國戰爭中撃敗納粹德國。而本年度正值二戰結束75周年，本來是普京大賀特賀的時機，卻因疫情而打斷計劃。

自1999年上台以來，普京最引以自傲者，為爭取俄國在蘇聯解體後，以國破民窮的窘境，仍可為國家在國際舞台中縱橫捭闔，與美歐等強權爭一日之長短的帝國餘暉。鎮壓車臣獨立、攻打南奧塞梯、吞併克里米亞，皆展現普京為捍衛國家利益，不惜動兵向挑戰西方秩序的膽識及手腕。為鼓吹國內的民族主義，紀念二戰慶典、展示軍事實力的閱兵，自然是不能錯過的機會。

5月9日，俄羅斯莫斯科，總統普京就「勝利日」發言，並視察克里姆林宮衛兵步操。當日本來準備舉行大閱兵，最終地面的閱兵活動取消，僅餘空中閱兵。（Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via 美聯社）

強人不敵疫情？

不過莫斯科未等疫情平息便於周三（24日）在紅場舉行閱兵典禮，再加28個城市共6.4萬人將出席慶典外，至少有25個大城市已表明因應疫情不會閱兵。而將舉行的城市中大部份仍在解封三步曲的第一階段，當中大多亦只會於軍事區內舉行，顯然令此勝利日慶典失色不少。而普京不顧疫情依然要舉辦大型公眾活動，鼓動全國的愛國情感，亦是為了7月1日的修憲公投而來。

去年末普京首度提出修訂《俄羅斯聯邦憲法》，主要內容為移除總統任期次數限制，並於修憲後將現任總統的既往任期歸零計算，又強化國家議事會的實權。為此外界猜測普京此舉，是為其在2024年兩任總統任期屆滿後，再度參選總統拆牆鬆綁，並再連任一次掌權多12年直至2036年普京年屆84歲為止，又或者改執掌國家議事會垂簾聽政，令其可以長久執政。

然而普京就算一意要黃袍加身，亦未有專橫得繞過民意，直接在其絕對控制的國會杜馬舉手通過了事，而是付諸全俄人民公投表決。本來杜馬於3月通過議案，定下4月22日舉行修憲公投，後來因疫情而推遲至7月1日方才舉行。但突如其來的疫情肆虐全國，造成八千多人染病死亡，亦令普京的如意算盤大失方寸，也暴露了普京政權的脆弱。

俄羅斯雖在1月已錄得首宗輸入個案，但距離4月的大爆發有多個月的準備時間。然而其雖然比歐美的疫情爆發都要遲，但惡化速度卻遠較西歐疫情重災區意大利嚴重，人均染病率只是跟被指為抗疫不力的特朗普治下的美國不相上下，就連總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）都確診染疫而要入院治療。普京在整場疫情多次展現疫態，與其一直極力以強人示人的形象大有出入。

俄羅斯新冠肺炎疫情不容樂觀，首都莫斯科更是成為疫情爆發地。圖為4月23日，莫斯科紅場附近幾乎空無一人。（AP）

與特朗普像一幣兩面

為此克宮亦極力將焦點轉移到境外勢力，如大肆抨擊《紐約時報》4月報道莫斯科的死亡人數逾1.7萬，遠超於俄國官方數字642人為假新聞。當民調顯示俄國人對普京的滿意度跌至59%的歷史新低，於三個月內大瀉十個百份點。克宮又採取反撃，要求彭博新聞社為一項顯示僅有27%俄國人視普京為其最信任的政治人物的民調道歉。

普京亦對西方各國橫加菲薄，如稱美國因疫情及種族矛盾，正處於深層的內部危機。其又指由於美國的兩黨惡鬥，希拉里支持者不服輸而對特朗普極盡批評，亦令美國陷入合法性危機，面臨蘇聯式崩潰。另外普京又故意與波蘭在歷史問題上挑起爭端，稱波蘭政治領袖在納粹鐵蹄兵臨城下之時逃跑，指其要為波蘭人二戰中的苦難負責，對蘇聯與德軍合作入侵波蘭一事絕口不提。

開腔批評對美國波蘭等西方國家不濟，自然是普京為轉移國內對其施政不滿的視線。而在西方新聞自由下美國疫情不斷爆發、反種族主義示威無日無之，向外界所呈現的亂象，的確令國際社會感覺美國甚為動盪。而普京亦積極利用此新聞自由的空缺，在國內塑造美國崩潰論，以向國人展現只有其專制統治下，社會方可維持穩定繁榮。

不過正如特朗普為了為個人壯聲勢，不理會疫情仍未受控依然舉辦大型競選集會，普京為了在其修憲前激起愛國熱情，亦無視俄國疫情未穩而大搞閱兵慶典，皆是為了滿足其好大喜功的自戀私欲。而最近白宮前國安顧問博爾頓新書大爆特朗普曾與習近平會面時，稱美國國民欲為其取消總統兩任任期的限制，而普京更是付諸實行。可見普京與特朗普，恰好像是一個銅幣的兩面。