聯合國譴責種族歧視　蓬佩奧卻依然故我？

聯合國人權理事會上周六（19日）一致通過決議，譴責導致美國黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡的種族歧視和警察暴力，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此不屑一顧，反嘲聯合國不去關心他口中更值得關心的地區是偽善。似乎，蓬佩奧不認為美國需要直面自身的種族和社會不公，即使有問題亦輪不到國際社會批評。如果他依然故我，只會令悲劇不斷上演，導致美國本來就所餘無幾的道德號召力喪失殆盡。

縱觀蓬佩奧的聲明，基本上就是在轉移視線。例如他認為如果理事會對保障人權是嚴肅的話，應該關注古巴、中國、伊朗等地的「系統性種族差異」（systemic racial disparities），他同時為美國辯護，認為當地源於弗洛伊德之死的種族議題討論，正好展示美國民主體制的長處和成熟，呼籲理事會要求「威權國家」以美式民主為學習對象，以美國的問責和透明標準來檢視自身。

不難看出，蓬佩奧把美國體制視作其他國家的楷模，問題是近年種種事態都與其主觀願望背道而馳──金融海嘯暴露美式資本主義的貪婪、新冠肺炎疫情揭露政府應對能力低下，而今次弗洛伊德的遭遇更是又一次反映當地根本不存在公平正義。長期以來，美國被視為自由民主典範，為何還會發生嚴重的種族衝突和社會騷亂？如果種族衝突只是偶發事件，自然不必上綱上線，但美國卻是常年如此。蓬佩奧等政客應該深思：為什麼在《解放奴隸宣言》宣讀接近160年、在《民權法案》通過接近60年，以及在2008年選出首位黑人總統後，黑人依舊在各個領域受到打壓？

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公平正義不可或缺

美國具備權力制衡、選舉等機制，又有一系列公民自由，許多自由主義者對此趨之若鶩。誠然，美國體制有值得學習之處，但徒有自由民主體制並不足夠，更不能以此掩蓋其他方面的缺失。假如這個體制無法為種族問題，以及更廣泛的社會問題帶來公平正義，那就不能不令人深思，美國究竟有沒有道德優勢對他國指指點點。

蓬佩奧等美國從政者應該躬身自省：政府存在的意義是什麼？是要為人民特別是受到打壓的少數族裔創造幸福感，還是滿足於所謂「成熟」的民主體制而不思改革、一味要別國仿效？我們認為答案是顯而易見的。沒有公平正義，長治久安不可能到來。政客，一定要誠實面對不公的問題。