書展剎停待延期　書商展覽業需援手

本周一（7月13日）中午，正當不少參展商趕搭攤位之際，貿易發展局宣布叫停原訂周三開幕的香港書展。這是應對新冠肺炎第三波爆發的正確一步，但來得太遲。局方應體恤參展商，退回參展按金之於，在日後補辦時，再次補助參展費用。此事亦突顯展覽行業的困境，一天疫情未穩定，依靠人流的業務難以復甦。兩個行業最近積極拓展網上市場，尋找商機，值得鼓勵。

貿發局今日（13日）宣布，今年書展將延期舉行。（資料圖片／張浩維攝）

書展停辦雖說是意料之內，決定亦獲各方支持，但決策過程則罵聲四起，貿發局難辭其究。第三波爆發在上周後段開始，當時已有參展商和醫療專家提出延辦書展，減少人流聚集，散播病毒。固然或許另有參展商主張繼續，但局方是主辦單位，理應通盤考慮時勢，首要顧及市民健康，暫停書展才是合乎公眾利益。

沒當機立斷 終折騰書商

局方堅持如期舉辦，有遲疑的參展商唯有硬着頭皮籌備攤位，並於上周六（11日）起陸續搭建和運書。結果還是叫停了，但參展商亦要花一番工夫清理。若然貿發局能當機立斷，及早叫停，書商的損失可望較輕。

當然，叫停書展只能說為書商減慢失血。書商不論大中小型，均依賴書展賺取收入，一般佔全年四至五成，部分甚至高達七至八成。再者，在書展售書可以省卻發行商費用，零售價降低，利潤亦更高。參加書展，對書商生存至關重要。

今年出版業相當難熬。疫症打擊作家寫作和消費者購書意欲，印刷量也減少，而落實《港區國安法》亦令出版和宣傳倍加謹慎，需要時間適應新例。因此，企業在此艱難時刻仍然進場，顯然支持本地的出版業和閱讀風氣。政府透過兩個基金提供金錢補助，小型參展商毋須墊支便可以參與展覽，算是減輕了進場負擔。

面對書展剎停，有中型書商慨嘆將會損失逾20萬元物資、運輸和臨時工費用。而不論書商規模，現金流將會是一大難題，因為大批書籍和文化產品未能及時脫手變現，更要花錢把書存倉。更大的問題是，這些額外支出可能無了期。有建議屬意書展9月或12月復辦，但經歷疫情反彈後，無人能夠確定何時才算安全，打亂書商生意部署。

過往3、4月為展覽業界高峰期，每一個星期至少有一個展覽，如今卻全數歸零。 （余俊亮攝）

唇亡齒寒 展覽業亦臨冰封

書展波折亦道出了展覽業的悲歌，與書展同期舉行的運動消閒博覽，教育及職業博覽及創業日，以及接下來的動漫電玩節及電腦通訊節亦告延期。據業內估計，在全盛時期的2016年，業界為香港經濟創造約529億元收入，為多個相關行業提供7.7萬個職位。展覽業近乎在年初至今「食穀種」，當中不少公司需安排員工放無薪假以節省成本，散工者如同失業。他們本來有望在暑期開工，如今唯有繼續望天打卦。

縱然出版、展覽業也是生意，業界要承受財務風險，但疫症難估難測，而貿發局的確安排不周。事到如今，貿發局應順應參展商要求，先退回按金，企業補回一筆現金周轉業務。其次，商討復辦日期須充分聆聽參展商以至醫學專家意見，及時應變。當復辦時，局方和政府可再次補助參展費。另外，對於前線員工和自僱者，政府應加碼提供一次過生活應急補助。

其實，業界沒有坐以待斃，等待政府救援。它們把握時勢，例如書商發展網上售書渠道，並提供優惠，期望維持收入。而展覽業亦發展網上展覽會，民眾和商人可以全天候遙距參觀攤位，接洽生意，疫症開啟了互聯網營銷新路，而香港的展覽業享負盛名，如能結合數碼科技，說不定帶領香港創出另一片天。