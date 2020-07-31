政府能否開放社區中心供無家者留宿？

疫情再度肆虐，政府自7月15日起禁止晚市堂食服務，暫居快餐店的無家者（俗稱麥難民）再次因此流離失所，政府亦再次無動於衷。惟日前市民因早、午市堂食暫停而須流落街頭用膳後，政府迅速開放社區中心供市民使用，難免予人「厚此薄彼」的觀感，漠視城市邊緣人的苦況。

本港爆發疫情第三波，近日確診持續破百，情況教人憂慮。港府決定本周三（29日）起全面禁止堂食，然而一眾高官似乎低估禁止早、午市堂食的後果。沒有晚市，大部分市民尚且還能回家用膳，但沒了午市，不少打工仔明顯會方串大亂，畢竟並非所有行業、公司均提供空間予員工用膳，故午市堂食存在剛性需求，而未能堂食的市民就只能發揮創意，在城市不同角落解決用膳問題，諸如一眾地盤工友「放飯」的苦況更是為人之動容。在強烈的輿論壓力下，政府周三晚宣布開放全港19間社區會堂及社區中心，以提供午膳空間。翌日（30日），港府更宣布恢復食肆日間堂食的服務。

不被「看見」的需要

縱然食肆全日禁令的意見部分乃由專家提出，但措施細節以至配套安排，當局始終責無旁貸。午膳之亂僅以兩日告終，反映政府防疫部署未經深思熟慮。官員應市民需要重啟日間堂食服務，總算是從善如流。但同樣受堂食禁令影響的一眾麥難民，其需要卻從未被政府正視。

本港部分無家者素常於夜間「寄宿」連鎖快餐店，禁止夜間堂食勢令麥難民重返街頭，於疫情下流浪街頭。當然，為防疫起見，禁止晚間堂食服務似乎是無辦法中的辦法，但政府未針對無家者施予援手，卻非妥當，更不用說麥難民因食肆暫停晚市失去「居所」的問題，早於疫情第二波已曾出現。政府至今仍對無家者民苦況不聞不問，是因他們隱沒於城市黑夜中不被看見，還是因其處境根本不值一顧？

今年3月，香港麥當勞曾宣布暫停晚市堂食14天，期間全港約400名「麥難民」頓失棲身之所。（李澤彤攝）

不能或是不為？

政府強調明白禁止堂食對上班僱員造成不便，故決定重開日間堂食服務，惟卻不明白無家者在大疫下流離浪蕩的困苦，態度明顯截然不同。諸如政府為疏導民怨，決定開放19個社區會堂及中心作午膳空間。開放社區中心雖為打工仔嗤之以鼻，惟卻是一眾無家者夢寐以求的福音。民政事務總署多次強調，在現行機制下社區會堂／中心只會在如八號或以上熱帶氣旋警號、山泥傾瀉警告或三級或以上火災期間、寒流襲港及酷熱晚上等情況下，按需要開放作臨時庇護用途，而酌情開放予無家者留宿更存防疫及公共健康上的風險。然而政府為疏導民怨卻願意特事特辦，開放社區會堂／中心供市民用膳，反映所謂的遵從機制、衛生風險等理由，似為官僚藉口。

過去一段日子，無家者只能期待懸掛酷熱天氣警告，好讓社區中心能開放作避暑用途，藉機借宿一宵，情況教人扼腕。政府不能再對無家者的苦況充耳不聞。況且，據民政事務總署指出，周四（30日）全港已有500名市民使用社區會堂／中心用膳，即19個中心平均每個已供26人使用，可見社區會堂／中心空間廣闊，足夠排除染疫風險，政府不能再以防疫考慮作「擋箭牌」，從速正視一眾城市邊緣人的需要。