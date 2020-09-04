美國再一次無視國際法律秩序

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（2日）宣布，因國際刑事法院（ICC）堅持調查美軍涉嫌在阿富汗戰爭所犯的戰爭罪行，將會制裁法院的首席檢察官本索達（Fatou Bensouda）等人。然而華府的敵對姿態，不但是任意扭曲制裁手段來妨礙司法公正，更削弱了依法而治的國際關係秩序。

蓬佩奧周三表示，在總統特朗普的授權下，華府會將本索達和國際刑事法院的管轄、互補與合作部門負責人莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）列入黑名單，容許當局對兩人施以旅遊限制和資產凍結，並強調任何為兩人提供物質支持的實體或個人，亦會有被制裁的風險。而ICC事後發聲明指，此舉是為干預法院司法和檢控獨立的手段，並形容華府的脅迫行為前所未有。

不過，ICC的行動非如美國國務卿蓬佩奧所言是「針對美國人」，反而是有其根據。據ICC2016年公開的初步調查報告指，2003至04年間美軍及中情局人員在審問被拘留者時，曾用過構成戰爭罪行的手段，包括「酷刑、殘酷待遇、侮辱個人尊嚴和強姦」，而報告更統計出美方至少曾對88人施以上級「批准的審訊手段」，以便從被拘留者上獲取「可操作的情報」。即使ICC的報告尚未完整，但美軍早年在古巴關塔那摩灣的虐囚醜聞，亦足以引證其美軍的行動實非雪白無瘕。

ICC首席檢察官本索達（Fatou Bensouda）。（路透社）

多任總統不支持國際法庭

特朗普蔑視國際組織人所共知，但其實美國此前政府亦曾拒絕國際調查權。冷戰後期，中美洲小國尼加拉瓜曾在1986年將美國告上國際法院（ICJ），並指控時任的列根政府以武力干涉其內政，但美國卻因預示到敗訴在即，在判決前排除國際法院對其的管轄權。即使判決最終寫道美國「非法使用武力」，飽受戰爭重創的尼加拉瓜亦無法索償。到了90年代，儘管美國在1998年已簽署成立ICC的《羅馬規約》，惟前總統克林頓、小布殊和奧巴馬皆拒絕將《規約》交到國會審理，或者向各國政府施壓，阻止他國將美國公民移交到國際刑事法院，但這些做法只較特朗普來得低調，不改美國自視為超然的姿態。

世界經歷二戰大戰的慘痛教訓後，國際社會漸漸意識到，即使未來無法阻止戰爭爆發，亦要將戰爭行為加以規範，才能確保個人權利在戰爭時可有基本保障。故ICC視侵略罪、滅絕種族罪、危害人類罪及戰爭罪為四大不可逾越的紅線，本該就是文明社會的應有之義。可是，美國動輒就用制裁來阻止ICC調查阿富汗戰爭，不但無法查明歷史真相，洗白美軍的污名，反而更似是欲蓋彌彰，要以削弱ICC的認受性和權威來為自己遮醜，做法實配不上大國之名。