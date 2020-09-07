民主派應回到政治機制內解決問題

民主派15名立法會議員早前宣佈將服膺民調結果決定去留，惟其處理手法卻頗為兒戲：負責民調的香港民意研究所提議以民主派支持者的三分之二為門檻，但民主黨胡志偉卻主張把門檻調低至過半數。民主黨本身傾向留守，這樣自然會將自身去留的決定權交了給他人，甚至有利主張杯葛議會的「抗爭派」，這對香港的長遠發展不見得有任何益處。

香港正經歷反修例運動和疫情的後遺症的打擊，社會經濟疲弊。在此情況下，合乎常識的做法是走理性路線──對民主派中的溫和派來說，這是指繼續溫和，不要被「抗爭派」牽着鼻子走；對「抗爭派」而言，這是指從「抗爭」的執念中迷途知返，不要讓社會繼續虛耗。

可惜的是，縱使道理非常簡單，但依舊有人執迷不悟。周日（6日）九龍區的示威證明，社會上仍有不少人想「重啟抗爭」，重演去年反修例的歷史。與「抗爭派」友好的議會陣線朱凱廸的想法亦頗具代表性──他在港台英文節目《給香港的信》中批評，溫和民主派「相信漸進式民主路線仍然存在」，又認定「香港人被迫至牆角」，已去到「無法回頭」的地步，「未來我們只能反抗，然後被打敗或不戰而敗。」

「抗爭」以外沒其他？

類似想法在香港不無市場，但實質上只是民粹主義──倘若議會真的一文不值，「抗爭派」早前為何還要參與「初選」、甚至揚言爭取「35+」？如果議會失去價值，為何沒有「抗爭派」宣佈將會抵制今後所有選舉？一方面樂此不疲地競逐議席，一方面拒絕延任，道理上是很難說得通的。

客觀而言，抵制議會亦不見得有利「抗爭派」爭取他們想要的成果。我們多番指出，中央擁有主導香港政局的能力，《港區國安法》的實施就是明證。無視政治現實而妄談抗爭，實質上只是蚍蜉撼樹，到頭來不單無法打擊中央，反而會傷及香港。

把是否延任的門檻由原先的三分之二調低至過半，無疑是不智的，因為這會導致民主派退出議會的可能性增加，結果就是溫和民主派不單沒與「抗爭派」保持距離，反而愈走愈近，如此情景無疑令人憂心。香港已折騰了太久，始終要從亢奮中走出來，重新在原有的政治機制內解決爭端。