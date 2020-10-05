香港官員應認真理解教宗訓諭

教宗方濟各上周六（10月3日）發表新通諭《所有弟兄》（Fratelli Tutti），這篇長文當中除了呼籲世界和平團結外，更有一章專門提到「更好的政治」，精闢地點出了世界大問題所出並作出嚴厲批評。對於遲遲不願進行改革的香港政府官員而言，實在值得認真一讀。

教廷近來面對美國等西方國家的質疑，不滿教廷沒有配合歐美西方集團在香港、新疆等人權問題上向中國施壓。教內教外也有人批評教宗不應在人權問題上沉默不語。教宗的通諭有不少地方似乎都在回應這些質疑。這顯示教宗並非不關心人權，部分地區固然存在人權問題，但他更重視全球無法處理貧窮與經濟公平等社會問題。正如文中所言「當下民主、自由、正義、一致這些詞彙到底有何意思？它們都被扭曲及塑造成霸道的工具，只是一些可以被用來正當化任何行為的無意義標籤。」

什麼才是世界的大問題

這篇數萬字的通諭，一方面批評極端個人主義和民粹主義令政治極端化，呼籲政客放下別為了爭取選票支持等短視的利益而放棄真正謀求民眾的福祉。另一方面，當中的第168節更直接劍指以市場為絕對信仰的新自由主義。當中提到「在疫情下全球體系的脆弱已展示了並非所有問題都能由市場自由所解決」。他認為新自由主義經濟所保證的滴漏經濟效應根本並不存在，疫情下大量貧人面對失業、缺乏醫療等威脅正好反映貧富差距所做成的社會失衡已相當嚴重。

方濟各早已對經濟新自由主義和滴漏效應有各種批評，這些問題不是他一時興起才發表的，這反映到教宗一早已深深明白「經濟公平」才是一切人權的基石。如果無法正確認識最大問題所在，那其他的詞彙都是空洞無物的論述。

「華盛頓共識」長年被外界視為美國向拉美國家和東歐轉軌國家宣揚新自由主義（Neoliberalism）的宏觀經濟政策。（資料圖片）

林鄭更應聆聽教宗的話

教宗的理解無疑是值得認真看待的。經濟不公正正是先進地區存在的最大問題，也是西方社會與政治近年陷入不穩的根本原因。民粹政客並不去處理核心問題，而只懂得利用排外主義等將問題轉嫁到他者身上，更成為當今世界局勢緊張的根源。

教宗所提到的這些問題同樣也是香港的核心問題。多年的經濟發展雖然令香港發展成為世界上最富有的經濟體之一，但經濟發展成果卻無法令大部分人受惠。例如按世邦魏理仕早前公布的《2020全球生活報告》，港人平均月薪接近4萬，但如按統計處的報告，卻有8成港人月薪在平均數以下，當中更有45萬人月入低於一萬。平均月薪遠高於月入中位數，說明收入差距龐大。長期的經濟不公積壓成為社會問題，這才是當下香港面對最根本的社會問題。

經濟不公平是香港以至世界的核心問題。（資料圖片）

教宗的建議值得香港官員和政客所細味，剛巧特首林鄭月娥更是天主教徒，更應聆聽教宗的教訓，對香港經濟結構作大刀闊斧的改革。正如教宗所言「任何人如果認為（從疫情中）能學習的到的只是改進我們現在正在做的，或是改良現有的制度和規則，那他便是在否定現實。」香港面對的經濟結構已非小修小補所能救，必須放下唯市場獨尊的自由經濟思想，大膽創造經濟公平的社會，這才是香港改革的路向。