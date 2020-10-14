為什麼「一國兩制」在深圳四十周年大會上被提出來了？

深圳周三（14日）舉行經濟特區成立四十周年慶祝大會，國家主席習近平南下主持尤其矚目。雖然這次的主角是深圳，但習近平在發言期間兩度提及「一國兩制」，對香港的重要性自不待言。

習近平周三表示，深圳「必須全面準確貫徹『一國兩制』基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進」，並要「豐富『一國兩制』事業發展新實踐」。向來「一國兩制」被視為香港與澳門的事，為何這次與深圳相關？

深圳一制與香港一制的比拼

首先，應從更宏觀的角度理解這次深圳大會。在此前不久，中央政府才發表了《深圳綜合改革試點方案》，進一步規劃深圳的改革開放；而特首林鄭月娥則宣布押後《施政報告》，冀與中央各部委商討後有更多措施。而在大會之上，除了港澳兩個特區的行政長官及前行政長官出席外，主管港澳事務的政治局常委韓正及現任港澳辦主任夏寶龍亦在其中。由此可見，這次以深圳為主角的大會，香港作為毗鄰的特區，也有一定角色。

深圳由經濟改革特區，到如今被稱為社會主義示範區及綜合改革試點，它顯然代表了中國內地，以社會主義為本推動經濟改革。而在深圳河以南的香港，則堪稱資本主義的典範，曾被經濟學者佛利民視為示範單位。故此，當中央推動粵港澳大灣區合作發展，甚至加強香港與深圳的經濟合作時，同時間就是內地一制與香港一制的互動。這個互動既是一種積極的合作關係，但也一定會有良性競爭效果。

10月14日，特首林鄭月娥出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。（01直播截圖）

香港兼備內外循環

觀乎近年發展，深圳的經濟成果豐碩，如今可以說已為創科之都，有華為、中興等科技巨頭以此為總部。香港仍然依賴地產等舊經濟，土地成本限制了創業以至生活居住，發展難免相形失色。但與此同時，香港性質上作為特別行政區，擁有較深圳更大的自主及彈性，而習近平周三強調的「國內國際雙循環」中，香港既為中國內循環的一員，又能助其與國際外循環接軌，其角色更是獨一無二，只看香港能否把握機遇。

「一國兩制」在深圳大會上被提了出來，既是在強調兩制要積極互動，香港與內地（尤其深圳）要加強交流，也折射出兩制正在以殊途發展，看誰能走得更遠。從這個角度看，「一國兩制」的意義便更加深遠而有方向性。香港擁有「一國兩制」優惠，會是因驕傲而落敗於烏龜的兔仔，還是可及時睡醒而發力致勝？