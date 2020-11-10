持續進修基金亦應持續完善機制

公開大學因疫情改為全面網上授課，然而由於持續進修基金要求課程面授教學比例不得低於三成，以至不少學生突然喪失申請持續進修基金資格，要全數自付學費。公開大學周一（9日）表示理解同學財政上的困難，會先向受影響的學生墊付該筆款項，並向勞工及福利局要求因疫情因素而放寬資助要求。

疫情導致的授課模式改變，局方本就應特殊時期有特殊處理。而且技術進步和香港人的工作壓力繁重，進修課程以網上遙距方式進行，可預料將愈來愈普及，與政府2002年推出持續進修基金時的情況不同。

那時網上課程技術未算發達，這類授課模式的選擇也並不多。然而隨著技術的發展，現在語言、金融、工程等各類學科都已能夠網上教學而效果卓越，不少世界名校都在積極開設各類網路遙距課程，打破時間和空間的壁壘。香港正以發展智慧城市為目標，可料疫後網上課程也會更普及，故持續進修基金宜檢討其三成面授教學比例的最低要求，探討與時並進的課程涵蓋模式與審批標準。

若香港的持續進修風氣低迷，長遠會削減香港競爭力。（林振東攝）

課程種類限制多元發展

持續教育基金應檢討之處，還在其涵蓋的課程種類方面。2017年工聯會的「進修調查」顯示，33%的受訪者過去兩年沒有選擇持續進修課程的原因是「課程選擇少，基金沒有資助我想讀的課程」。不可否認，投資、管理、會計、商業英語、語言類考試證書課程等更能與目前的就業市場掛鈎，也更主流。但所謂「非實用」的課程諸如文史哲，往往也對教師、傳媒等從業員有所裨益，不應被忽略。

更重要的是，「實用性」是隨時代需求而流變概念。今日不受重視的產業，可能他朝便為中流砥柱。十年前多少人能想到，如今世界自媒體行業發展蓬勃，且帶來新的就業機會和機會？因此，可持續進修基金的課程涵蓋如若過於一成不變，或過度著眼於當下的實用性，那麼則容易造成人才產業發展過於集中單一的問題，容易限制了公眾和社會發展的可能性。

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持續進修關乎社會流動

在資助金額及方式方面，雖然資助額度已由1萬提升至2萬，惟不少課程仍然相對昂貴。比如此次公開大學事件中有學生報讀的公司秘書課程，單獨報讀學費近四萬元。當然，資助金額須考慮財政負擔及必要性，但部份基層市民的經濟需要較大，或會因為資助不足而放棄進修，最終階級流動受限制。因此政府可研究能否更有效率地使用公帑，讓持續進修不僅能發揮促進社會進步，更能夠發揮促進階層流動的作用。

就此，當局也要同步檢討目前的資助方式是否最好。比如市民雖然可用持續進修基金學車，然而目前市面眾多的學車課程中，只有香港駕駛學院的特定課程才可申請基金資助，而該課程比其他的貴了不少。面對類似情況，政府有責任公開哪些課程可申報基金的原則，以確保市民的基金資助不會成為牟利工具，也確保持續進修的課程質量。

支援市民持續進修，就是推動的社會的可持續發展，只是持續進修基金若在資助課程種類和模式等方面未能與時並進，便難以幫助市民負擔、選擇心儀的進修課程，不利社會進步。