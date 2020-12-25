五個港人一個窮　扶貧需要全域改革

政府周三（23日）公布《2019年香港貧窮情況報告》（下稱《報告》），去年本港貧窮人口總數升至149萬人，貧窮率為21.4%，即每五名港人就有一人活在貧窮線，兩者皆創下2008年金融海嘯後新高。貧窮人口增加雖然有其不可控制的因素，但政府多年來執重以現金津貼扶貧，短期只能協助基層一解燃眉之急，長遠卻難帶領他們真正擺脫貧困。因此政府未來更要增撥資源，解決房屋、醫療、養老等問題。

自2013年制定官方貧窮線後，政府已連續第八次按年更新本港貧窮情況的分析。據《報告》估算，去年政策介入前的貧窮人口及貧窮率分別為1,490,700人和21.4%，兩者同創下2009年以來的紀錄新高。若計及政府恆常現金政策介入的影響，去年貧窮率和貧窮人口亦較前年增加0.9%和73,500人。然而本港聯合國列為「人類發展指數」全球頭五的國家或地區，卻有多達五分之一人口活在貧窮線之下，實在教人情何以堪。

政府分析指出，去年本港經濟陷入環球金融海嘯後首次衰退，是由於社會運動及中美貿易糾紛雙重打擊所致，使到消費及旅遊相關行業受創，下半年勞工市場轉弱，另加上人口加速高齡化和住戶持續小型化，「貧窮指標承受前所未見的上升壓力」。但觀乎走勢，早在2012年，在政策介入前本港的貧窮人口已高達131萬，而數字近年仍徘徊在131萬至140萬人左右，期間僅得一年錄得輕徵回落。換句話，去年的雙重打擊雖然加劇基層家庭所受的衝擊，但即使沒有內憂外患困擾，數字大多亦未必會呈現回落趨勢。

香港的貧富懸殊是相當驚人，單單一條相對貧窮線是完全低估香港的貧窮人口。（資料圖片／王君豪攝）

結構問題 結構解決

儘管政府強調恆常現金項目和非恆常現金政策，兩者亦起到實際扶貧成效，如綜援及長者生活津貼帶來的整體貧窮率減幅均為2.2%，而一次性關愛共享計劃、發放額外兩個月社會保障金額等非恆常政策扶貧成效亦達到2.1%，但這些措施只能夠補助基層解決一時燃眉之急，無助改善社會和經濟上導致貧窮產生的結構性問題，情況如同「劏房戶」得到關愛基金的生活津貼補助，即使能夠短暫脫貧，其處境亦會在計劃終結之後打回原型。

香港自港英年代起一直奉行經濟自由主義，用以構建經濟和資源分配的無形經濟秩序，儘管市場力量是經濟起飛的基石，但與此同時，社會財富增長大多都只流向富有階層，貧富懸殊日漸嚴重，才會造就出「五個港人一個窮」的悲慘實況。誠如聯合國前赤貧和人權問題特別報告員阿爾斯通（Philip Alston）指出，滅貧本應被理解作普遍社會保障，以及政府施政的不變責任，而醫療、食物、住房等社會保障底線，不但是扭轉貧困戶處境的改革原則，也是避免社會出現動盪的良方。

去年有近150萬名市民被列入貧窮線之下，這現象對本港這個高度發展、物質豐饒的城市來說，無疑是極為失禮的水平。若然港府繼續無視經濟叢林法則的副作用，而不主動將降低醫療、安老、住房等基本民生需要的成本視為己任，即使來年疫情退潮，相信貧窮人口未來亦難穩步回落。