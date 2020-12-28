新冠肺炎｜檢測與追蹤疏漏　不被罵官員不認真？

即使香港的活動限制措施相當嚴厲，新冠肺炎疫情下降趨勢未見明顯。政府的抗疫把關工作可說是「半桶水」，在邊境把關、檢驗、追蹤三方面疏漏處處，直至日前問責官員在深圳與國家衛健委商討後，加上醫學專家在媒體抱怨後，抗疫工作才見認真。官員為何似乎要被督促一番後才有感悟？對社會各界的諫言卻一直愛理不理？

袁國勇在周日（27日）透露高危群組的深喉唾液樣本中，3%不含人類基因，相信為水喉水。雖然另有意見指不需過分憂慮，一來比例不算多，二來可以依法追究違規者，但此過失不能輕視，始終高危群組的染疫風險較一般人高，萬一他們本身染疫而隱瞞病情，禍延社區。在同日的疫情記者會，衛生防護中心承認情況不理想，但只回應研究具體處理方法，意味着政府本來沒有打算跟進。

第四波新冠肺炎疫情爆發，當中「跳舞群組」截至12月17日已經有727人確診。政府刊憲要求曾到指定場所的人要接受強制病毒檢測。行會在12月8日通過立例行政會議提供明確的法律框架，讓政府發出「限制與檢測宣告」，要求檢測人士期間留在指定處所，直至所有人得知檢測結果方可離開。圖為葵盛西邨。（羅君豪攝）

交假樣本後果可大可小

檢測過程疏漏已非孤例。日前市民抱怨收不到陰性檢測結果，如今又被踢爆檢測樣本失準。疫情由年初至今，政府一味着重「交數」，增加檢測量，卻不同時改善和監督檢測流程，絕不可取。到了周一（28日），政府才放風向強制檢測樓宇住宅設流動檢測站專人採樣，可望亡羊補牢。

在追蹤工作方面，袁國勇抱怨過程緩慢，建議動用萬名紀律部隊人員協助追蹤，包括上門尋找接觸者、留樣本和檢疫，對象還包括接觸者的接觸者。

薛永恒（左二）、韋志成（左一）及黃永光（右一）到荃新天地商場，聽取茶餐廳店長講述應用「安心出行」流動應用程式的好處。（市建局提供）

追蹤速度跑輸病毒

坊間輿論集中在萬人和紀律部隊，但重點應該是第二層接觸者。除了內地，越南也是靠識別傳染鏈，隔離接觸者而成功控制疫情的例子，當地政府要求接觸者的接觸者居家隔離，每個個案的追蹤人數可高達200人。隔離要伴隨檢驗，而且要既快且密，毋須等待病發才做。在醫學層面而言，第二層接觸者確診比例是分析疫情的有用指標：當比例上升，表示追蹤工作墮後，被病毒傳播速度拋離。可惜，現時愈來愈多源頭不明的個案，這既反映病毒滲入社區，亦可能是個案之間傳播鏈未發掘出來。

除了人肉追蹤，應用程式也可發揮作用。新加坡推出TraceTogether記錄和追蹤接觸者，當地主事的軟件工程官員指出，程式縮短了尋找接觸者的時間，由四天減至兩天，接觸者當中有一成在隔離期間成為確診者，證明程式抗疫有一定效果。世衞對追蹤和隔離接觸者的建議時間上限為三天，而牛津大學的數學生物學家Christophe Fraser建議，只有一天內把七成新增個案隔離，以及追蹤到七成接觸者，才有機會減慢傳播。

12月25日，商場的聖誕節人流都減少。（高仲明攝）

政府須爭取市民信任

現時超過40個國家和地區的政府推出追蹤接觸者的應用程式，但今年8月一項國際研究發現，在19個國家當中，大概有四分之一受訪者不傾向參與任何追蹤感染者的工作，主要原因是不願政府或科技公司得悉行蹤。本地出品的「安心出行」應用程式至今有40萬下載量，對照人口比例不算高，反抰部分港人對「安心出行」抗拒。誠然，不信任政府的現象在世界愈趨普遍，政府能夠做的是以抗疫成效和透明來說服民眾配合施政。就「安心出行」而言，港府應完整開放程式碼，只索取必要資料，爭取更多港人下載使用。

第四波疫情發展至今，各個步驟也有漏洞，醫學專家表失望，香港市民則感受最深，因為今年聖誕節和除夕只能淡淡度過。接下來的農曆新年，我們能否稍稍回復社交活動，團圓聚餐，外出消遣，就要靠這幾星期官民齊心協力，做足各項檢測、隔離、追蹤步驟，不容有失。