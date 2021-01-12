準業主遭結業律師行拖累　政府須行應有之義

號稱二手地產按揭市場「一哥」的黃馮律師行，一名前職員涉嫌不誠實挪用客戶款項，香港律師會於去年平安夜介入接管該行業務，使律師行即時結業、銀行戶口遭到凍結，導致原本要透過該行支付的按揭尾數款項或訂金等費用亦一併遭殃。事件苦主周日（10日）召開記者會，稱有至少79人受到影響，被凍結資金總數超過1億，並且批評香港律師會的接管行動草率，讓他們面臨被「殺訂」或破產的風險。

樓宇交易程序需要透過律師處理，買家需要透過律師樓支付印花稅、訂金、釐印費等，而銀行批出按揭款項後，款項亦會直接交予律師樓用作完成交易，資金不會存入買家賬戶。因此當香港律師會接管黃馮律師行，其資金遭到凍結後，買家將要同時面對銀行及賣方壓力：一旦事件繼續拖延，除非賣家願意接受延期成交要求，否則買家將可能被賣方「殺訂」，而銀行方面在無法收到樓契的情況下，亦可能會向買家追討已經批出的貸款，有機會令事主樓財兩失。

律師行遭接管 苦主或須破產？

有事主在記者會上要求律師會向他們承諾日後可以全數發還被凍結資金，以及為解凍款項提出處理方法及具體時間表。現時香港律師會發已經向不同政府部門和機構匯報事件，其發言人亦表示有其他律師樓願意協助受影響客戶，並且計劃將於數日內另外舉行記者會交代事件，不過具體安排如何至今仍未明朗，尤其銀行會否對此網開一面令人關注。

市民購買房產一般涉及按揭借貸，數百萬元對於政府而言或屬小事，但對市民來說卻可能是其一生儲蓄。這些准業主們為避免已經支付的訂金遭賣方「殺訂」沒收，恐怕又要被迫向親友或家人二次借貸盡早完成交易，尤其當中部分事主連同按揭款項一併遭到凍結，他們要突然措籌數百萬元款額絕非易事。

號稱二手地產按揭市場「一哥」的黃馮律師行，一名前職員涉嫌不誠實挪用客戶款項，香港律師會於去年平安夜介入接管該行業務，使律師行即時結業、銀行戶口遭到凍結（資料圖片／黃舒慧攝）

介入幫助苦主 制度避免同類事件

為了避免「殺訂」個案陸續出現，政府有需要跟時間鬥快，盡早為受影響事主提供特別貸款，先讓事主繼續在銀行與賣家之間完成交易，再由政府在律師行資產解凍之後後續過渡安排。

今次事件反映樓市盛行按揭借貸之風存在一大風險，一旦承辦的律師行因故遭受凍結資產，便會連累作為其客戶的市民。除了對受今次事件影響者提供短期幫助外，政府亦應該從長遠的應對機制上作出檢討，研究要否就日後的同類事件制定跟進機制，在凍結律師行資產前後介入政府、銀行之間作出協調，甚至考慮特別提高準業主的債權申索次序，確保他們能有較大機會順利取回資產。