第三次經濟轉型遲遲未見　政府官員有欠港人

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

港大經管學院上周五（15日）發表「香港經濟政策綠皮書」，就本港經濟發展出謀獻策，其中〈香港極需第三次經濟轉型〉一章指出，本港四大支柱產業再難以支撐經濟重心，當下有需要推行第三次經濟轉型。港府多年尚未正視產業空心化的情況，已使本港落後於其他亞洲先進經濟體，實有必要急起直追。

本港先後經歷反修例運動和疫情後，眾多社會問題表露無遺。港大經管學院日前發表綠皮書，就不同社會和經濟議題作出評論和建議，其中經濟學教授鄧希煒在「香港極需第三次經濟轉型」一文中指出，香港早已備受結構性經濟問題困擾，傳統四大支柱產業的重要性今非昔比，不但令本港經濟過於集中於少數行業，同時亦有礙於工種多元性和其他行業的溢外效應。

四大支柱產業對經濟的重要性漸降，可見於其經濟總值佔比和就業人數。據政府統計，2008至2018年間，四大支柱產業之中只有金融服務業對經濟的表現有所提升，而另外三大行業則錄得跌幅，其中本港在2005年失去世界最繁忙貨櫃港口的地位後，貿易及物流業的萎縮較為顯著，其GDP佔比在十年間由25.6%跌至21.2%，而就業人數比重亦由23.4%降至18.6%。雖然四大支柱產業合共的本地生產總值和就業人數比重變化不大，但如同綠皮書指出，三大支柱行業僱員人數在就業人口中流失的比率，大多都落入收入較低的服務業中，而非流動到高科技知識密集行業，無法滿足經濟轉型的條件。

經濟轉型關乎社會穩定

過分偏重四大支柱產業萎縮不但使本港產業單一化，同時亦為社會埋下不穩種子。由於本港經濟結構未能吸納三大支柱行業中遭到淘汰的僱員，並使他們流向收入較低的服務業，即使本港總體經濟過去廿年增長不俗，但不少基層勞工不僅難以分享經濟增長的紅利，反而更因住宅樓價屢創新高，以及食品價格上漲的壓力下，生活質素每況越下，社會貧富懸殊亦漸見擴大。故經濟轉型一事不單涉及個別行業的盛衰，更是社會長遠穩定發展的關鍵。

但有別於1960年代本港由農業經濟過渡至製造業，以及1990年代由製造業過渡至服務業，本港急須的第三次轉型實不能靠自由市場的守舊眼光處理，反而在市場嚴重失效時，政府更須成為跳到幕前主導發展去向。誠如綠皮書引用的資料顯示，本港作為發達經濟體的研發開支僅佔GDP的0.8%，即使近年的《施政報告》已加大資助研發的力度，但其投入仍遠低於新加坡、日本、韓國等亞洲國家。

其實以上所說並非新事，甚至可以說香港舊產業已式微多時，只是一再被人檢驗死因罷了。問題是掌握最多數據的香港政府是否意識到問題所在？官員經常強調大灣區融合帶來的機遇，惟機遇亦要有相應的政策才能把握和實現。就以人才政策為例，過去政府和建制派只懂單向地呼籲年輕人到大灣區尋求機會，沒有正視本港經濟的種種弊端，將人才輸出視為就業機會不足的解藥，但這不僅違背全球各國爭奪人才的大潮流，也白白送出轉型所須的人力資源和優勢。港府除了要為重新認識第三次經濟轉型的重要性和影響，更重要的是摒棄積極不干預政策，加大研發投資，吸引科研人才來港，否則本港只靠投機炒賣的經濟結構只會再令產業空心化愈見嚴重。