向資本徵稅絕非洪水猛獸

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-05 06:45

社會有聲音建議政府提升股票交易印花稅，以便增加庫房收入。雖然這建議有助彌補政府疫情期間沉重的公共開支，惟財經事務及庫務局局長許正宇日前僅表明當局將會繼續審視稅率，老調重彈地表示須顧及股票市場的競爭力。觀乎全球金融市場的稅務安排，局長此言不僅無視本港擴闊稅基的必要性，也過份看重簡單低稅制對金融市場的幫助。

立法會議員鍾國斌周三（2月3日）問及每年股票交易印花稅的預算及實際收入，以及政府有否計劃在短期內調整該稅項的稅率和相關政策。許正宇回覆指出，有意見認為應調高股票交易印花稅率以增加庫房收入，但「同時亦有持相反意見者要求政府調低股票交易印花稅率，甚至取消股票交易印花稅，以刺激交投，推動市場發展」，最終並沒有交代任何立場傾向。

股票印花稅大有上調空間

新一份《財政預算案》本月公布，但由於政府在疫下已推出多輪抒困措施，本年度的預算赤字急升至3000億元水平，財政儲備短短一年間減少近三成，開源節流難以避免。鍾國斌周二在立法會上，問及政府有否計劃調整股票交易印花稅稅率，以紓緩嚴重財赤。然而許正宇除了聲稱政府會審視股票交易印花稅率外，卻只重申政府需要平衡市場發展，以維持本港金融市場的競爭力。

股票交易印花稅佔政府整體稅收逾一成，其收益無疑是政府開源值得考慮的方向。據政府資料，2019至20年財政年度的股票交易印花稅共供獻庫房約330萬億。縱然政府一直強調，檢討股票交易印花稅率須平衡政府收入、推動市場發展、維持香港股票市場競爭力等因素，但此論調無疑過於執重簡單低稅制的優點，而忽略投資者的其他考量。例如，英國的股票印花稅高達0.5%交易金額，遠高於本港買賣雙方須繳納的0.1%，惟此亦未阻礙倫敦成為與德國法蘭克福媲美的歐洲金融中心。故可見撇除稅率外，健全的法治監管、金融服務的可靠度、投資產品多寡等因素，也左右着金融市場發展。

比照其他國家，本港金融市場徵收稅項雖然精簡，但同時亦意味政府未能開發更多潛在收益，遑論借用二次分配扭轉社會貧富不均。以全球投資者重鎮的美國為例，其稅制雖然繁複，但從未見投資者會因此卻步，當局不但按照股東稅階對其股息徵收0%到20%的稅項，以便按累進原則讓富者多付；同時它又將買賣股票所得分為長期資、短期兩類，前者照稅階徵收0%、15%或20%的資本增值稅，後者則直接計算成為普通入息課稅，惟此並未削弱其金融產業的蓬勃發展。

反觀本港上世紀60年代提出過資本市場徵稅後，半世紀以來仍流於討論，寸步不進。1964年時任財政司郭伯偉曾研究股息預扣稅，但因為未能解決雙重課稅的爭議，最終在1966年遭到立法局反對而擱置；其後夏鼎基在1973年提出增加印花稅、增加稅局人手嚴查漏報炒股所得以及重提股息稅，但結果同樣不了了之。回歸後港府亦分別2000年和2006年就擴闊稅基諮詢公眾，但最後也因相同憂慮而沒有推行。可惜的是，本港先後經歷亞洲金融風暴、SARS和2008年金融海嘯等衝擊後，皆未能迫使歷屆政府正視稅基狹窄的問題，但過去兩年本港先後經歷反修例運動和疫症後，庫房儲備已經大打折扣，主事官員必須抱有窮則變、變則通的心態，摒棄簡單低稅制，認真聆聽稅改的訴求，藉此修繕現行制度的缺失。