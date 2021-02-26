財政預算案｜高估赤字與低估儲備的香港政府

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-26 07:10

過去一年，市民不時聽到官員強調香港政府赤字達3,000億，和財政儲備「僅餘」8,000億。但在周三（24日）財政司司長公布財政預算案時，聽到的又不是這兩個數字。

12月7日，財政司司長陳茂波表示，本財政年度赤字「超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元」。

12月17日，政務司司長張建宗表示「將錄得超過3,000億元的赤字」，「財政儲備將減至約8,000億元」。

1月21日，陳茂波再次表示「預算赤字急升至3,000億元水平，財政儲備亦在一年內減少近三成，降至8,000多億元」。

但周三陳茂波公布財政預算案時，表示2020/21年度財政赤字為2,576億元，既不是「3,000億元」，更不是「超過3,000億元」；財政儲備為9,027億元，既不是「8,000多億元」或「約8,000億元」，儲備按年減幅亦為20.3%，絕對不是「近三成」。

是誰在錙銖必較？

拿這兩組數字出來討論，好似很斤斤計較；斟酌「9,027億元」是不是「8,000多億元」，也好像過於咬文嚼字。而且官員也向來重視期望管理，預先把赤字說得多一點，儲備說得少一點，或許能在公布實數之時贏得一些好感。但8,000億和9,000億的差別在官員眼中可能只是帳目數字，實際上卻影響可以很大。

以今年被取消的公屋一個月租金代繳為例，其只需公帑18億元；縮減至僅得半個月的綜援、生果金等額外津貼，去年只花政府42億。甚至被司局長看為洪水猛獸的臨時失業救濟金，就以最新的7%失業率為例，即使涉及的25.3萬領取政府8,000元津貼，而且政策維持一年，成本也只是248億元。換言之從數學角度而言，即使政府維持公屋免租一個月、津貼「雙糧」及推出臨時失業救濟金，政府的赤字亦不會「超過3,000億」，財政儲備也不會「跌近三成」。後者縱然少於9,000億元，但仍然有8,000多億元。

更何況8,000多億元財政儲備根本不是小數目。按照《財政預算案》的估算，即使未來五年持續錄得赤字，財政儲備仍可維持在7,750億元以上。然而香港政府的官員仍然只為庫房着緊，管理市民對赤字和儲備的期望，對於幫助基層的開支錙銖必較。由此看來，赤字是9,000億抑或8,000億其實並不是一個數字問題，而是說明了香港在位者的心態和思維。