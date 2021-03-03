撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-03 17:00

本周二（2日）中國銀保監會舉行記者會，主席郭樹清就近期經濟運行及國家政策作出了總括性的發表。郭樹清指雖然國內也存在一些風險，但在銀行體系去槓桿、打壓樓市泡沫的政策努力下風險有所改善，然而他指尤為擔心國外金融市場「哪一天會破裂」。巧合地，郭樹清在講話的同時，內地股市便由升轉跌，一度衝破3500點的關口。顯然，市場經歷過去年下半年高速運行後，已累積了一定的風險意識，任何不利消息都有可能觸發金融市場的大幅動盪。

近日全球股市受美債息急升所困而進入回調，債息率在美國時間周一有所回落，美國股市得以順勢強力反彈。周二中港股市本來跟隨美股前晚反彈而高開，但很快卻於高位跳水。中港股市與美市逆勢而走，市場相信與該日郭樹清表示「很擔心國外金融市場破裂」以及香港財政司司長陳茂波被指在受訪問時疑似曾表達「不排除增加印花稅」有關。

雖然，股市下挫未必一定與兩者有關。例如，周二滬深兩市下挫的趨勢幾乎與滬深港通北向資金的流出幾乎同步。外資大量流出，似乎與這兩件事的關係不大。同日整個亞太地區的股市都下挫，日經指數盤中也下挫超過1%，這顯然難以說成跟這些因素有關。外資流出亞太地區，估計是因為美元走強，加上拜登政府的1.9萬億刺激方案即將推出，部分資金轉回美國市場布局所引致。

財政司司長陳茂波在財政預算案中指，政府為了增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。（梁鵬威攝）

郭樹清憂慮外國市場

不過無論金融市場動盪真正的原因為何，市場現時的確對風險非常敏感，即使是略為不利的消息也可能觸發恐慌。雖然中國經濟回復快速，但股市即使在過去半年已上升不少，但在與經濟未出現脫軌現象。不過正如郭樹清所言，今時今日中國金融市場愈發開放，外部風險的威脅對中國以至香港的金融市場必然會帶來重大影響。美歐市場過去半年的升幅基本上全依靠貨幣增發所推動，與實體經濟相違，的確有泡沫化的傾向。假如美國為首的資本市場出現崩潰，中國的金融市場也難以獨善其身。

當然，金融市場多注意風險原則上不是壞事。上月美國金融機構就此而發出過警告，指市場上單邊地存在利好因素就可能是最大的危機。過度的樂觀往往會令不利因素被忽視，最終問題累積可能引起更大的災難。就好像2008年的金融海嘯時，市場亦是在一片向好聲中瓦解。因此，也許市場的確對部分風險過度反應，但無論是政策制定者或是市場參與者，都應該理解金融市場的風險意義。